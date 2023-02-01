Источники Reuters: США передадут Украине ракеты дальностью до 150 км

США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму более двух миллиардов долларов, в который, как ожидается, впервые будут включены ракеты дальностью до 150 километров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в администрации президента Джо Байдена.

Речь идёт о поставках высокоточных планирующих ракет GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 километров. Сейчас в Украину поставляются ракеты дальностью до 80 километров.

Reuters ещё в ноябре сообщало о предложении компании Boeing – производителя GLSDB – поставить данное вооружение Украине.

Система состоит из бомбы малого диаметра с ракетным двигателем. Эти самонаводящиеся ракеты американско-шведской разработки запускаются, в том числе с установок HIMARS и могут поражать движущиеся цели на расстоянии многих десятков километров.

В описании системы говорится, что она управляется с помощью глобальной системы навигации GPS и может использоваться в любых погодных условиях, в том числе против бронированных транспортных средств.

Боеголовка GBU-39 оснащена небольшими складывающимися крыльями, которые позволяют ей планировать более 100 км при сбрасывании с самолёта и поражать цели диаметром до 1 метра.

При этом Вашингтон не удовлетворил просьбу Киева о поставке ракет ATACMS с дальностью до 300 километров, которыми можно стрелять из установок HIMARS. В Белом доме опасаются, что украинские военные будут наносить удары по целям в глубине российской территории, что может привести к неконтролируемой эскалации войны.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Киев ведёт переговоры о поставках ракет, которые позволили бы атаковать объекты в аннексированном Россией Крыму.

Ожидается, что в новый пакет американской военной помощи Украине также войдут вспомогательное оборудование для ЗРК «Пэтриот», высокоточные боеприпасы и противотанковые ракеты «Джавелин», добавили источники.

По сведениям Reuters, о новом пакете военной помощи будет объявлено уже на этой неделе.

Белый дом отказался от комментариев.