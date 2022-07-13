Источники: вице-премьер РФ Юрий Борисов уйдёт в отставку

Вице-премьер правительства России Юрий Борисов, курирующий космос и оборонную промышленность, уйдет в отставку ближайшее время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, Борисов может занять должность главы Роскосмоса. Источник из сферы ОПК предположил, что его новым местом работы может стать "крупный промышленный актив".

Роскосмос не стал комментировать эту информацию. РБК также направил запрос в аппарат Борисова.

65-летний Юрий Борисов работал в правительстве с мая 2018 года, сменив на посту вице-премьера Дмитрия Рогозина, нынешнего главу Роскосмоса. Борисов — кадровый военный, до назначения вице-премьером был замминистра обороны и замминистра промышленности и торговли.

11 июля стало известно, что Госдуму экстренно вернули с каникул для внеочередного заседания 15 июля. На следующий день президент Владимир Путин своим указом увеличил число вице-премьеров с 10 до 11. Новый вице-премьер будет совмещать эту должность с руководством Минпромторгом, следует из указа. Сейчас министерство возглавляет Денис Мантуров. В тот же день премьер Михаил Мишустин внёс кандидатуру Мантурова на новую должность. Госдума рассмотрит её 15 июля.



Мантуров – один из немногих министров правительства Дмитрия Медведева, сохранивших свой пост и при Мишустине. Он возглавляет Минпромторг с мая 2012 года. По словам одного из источников "Ведомостей" в правительстве, назначение Мантурова потребовалось для повышения эффективности работы в области импортозамещения.