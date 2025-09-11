ISW: Россия могла с июля готовить вторжение беспилотников в Польшу

Большое количество российских дронов, оказавшихся в воздушном пространстве Польши, указывает на то, что их запуск был целенаправленным. Об этом говорится в отчёте Американского института изучения войны (ISW) от 10 сентября.

ISW приводит слова польского премьер-министра Дональда Туска, который отметил, что значительное число российских БПЛА проникло в Польшу со стороны Беларуси, причём их траектория была необычной. По его словам, предыдущие случаи можно было объяснить ошибками операторов, потерей ориентации из-за работы украинских средств радиоэлектронной борьбы или мелкими провокациями со стороны РФ.

«Вторжение как минимум 19 дронов за одну ночь с 9 на 10 сентября является серьёзным инцидентом и примерно втрое превышает общее число средств поражения, которые падали в Польше за всё время войны. Маловероятно, что столь значительное количество дронов могло попасть в воздушное пространство Польши случайно или из-за технической ошибки оператора», — отмечают аналитики ISW.

Они также обращают внимание на слова польского военного чиновника агентству Reuters, который сказал, что некоторые из вторгшихся в Польшу БПЛА были дронами-приманками типа «Гербера». Польский журналист Марек Будзиш ещё 10 июля, ссылаясь на неназванные источники, писал, что украинские военные находили в сбитых российских дронах польские и литовские SIM-карты. Это могло свидетельствовать о подготовке Россией пробных ударных маршрутов через Польшу и Литву.

«Россия могла готовиться к нападению в ночь на 9–10 сентября в течение нескольких месяцев, что подтверждает: вторжение не было случайностью и не связано с действиями украинской РЭБ», — подчёркивается в отчёте ISW. Аналитики института предполагают, что Москва стремится оценить возможности и реакцию Польши и НАТО, рассчитывая использовать эти данные в будущих сценариях возможного вооруженного конфликта с Североатлантическим союзом.

По оценкам ISW, Россия, возможно, ведёт «многоуровневую подготовку» к потенциальной войне с НАТО. Проверка технических возможностей и политической решимости альянса может быть частью этой кампании. При этом Россия, «похоже, становится всё более смелой в выборе уровня эскалации, на который готова пойти», отмечают эксперты ISW.

Власти Польши сообщили, что во время ночной атаки на Украину 19 российских дронов нарушили воздушное пространство страны. В операции по их уничтожению участвовали польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолёты-разведчики AWACS и самолёты-заправщики.

Министерство обороны РФ заявило в среду, что в ночь на 10 сентября российские войска нанесли «массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности Украины» в пяти областях, а цели на территории Польши «не планировались».

Также в среду Дональд Туск, выступая в Сейме, сказал, что нет оснований говорить о том, что Польша находится в состоянии войны, но, по его оценке, страна сейчас ближе к вооружённому конфликту, чем когда-либо со времён Второй мировой войны. Туск назвал случившееся «масштабной провокацией».