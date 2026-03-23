Итог переговоров США и Украины – продолжение обменов пленными

Один из итогов переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Майами – продолжение обменов военнопленными между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Украины.
«Это было бы действительно очень хорошей новостью и подтверждением того, что дипломатия работает. Надеемся, что это удастся», – рассказал Владимир Зеленский.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам встреч делегаций 21 и 22 марта написал в соцсети Х: «Конструктивные переговоры, основанные на достигнутом вчера прогрессе, были сосредоточены на ключевых моментах, необходимых для определения прочной и надежной основы безопасности для Украины, а также важнейших гуманитарных усилий в регионе».
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в ходе переговоров стороны сосредоточились на вопросах надежных гарантий безопасности и обмена военнопленными.
- Последний раунд трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и США прошёл в Женеве 17-18 февраля. Ожидалось, что стороны вновь встретятся в начале марта в Абу-Даби, но в итоге консультации перенесли. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что решение о переносе было принято по инициативе американской стороны из-за начавшейся 28 февраля операции США и Израиля на Ближнем Востоке.
- 19 марта представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Москвы, Киева и Вашингтона по мирному урегулированию военного конфликта в Украине находятся «на паузе» из-за операции США и Израиля против Ирана. Песков добавил, что работа в рамках двусторонней российско-американской рабочей группы, которая занимается экономическими аспектами, продолжается. Песков также отметил, что Москва контактирует с Киевом по вопросам обмена пленными и телами погибших.