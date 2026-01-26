Из Абхазии выдворили гражданина Великобритании

С территории самопровозглашённой республики Абхазия выдворили гражданина Великобритании. По информации абхазской Службы государственной безопасности (СГБ), «в ходе работы по противодействию иностранным спецслужбам» 26 января в здание ведомства был доставлен гражданин Великобритании Кулдип Сингх, «который подозревается в возможной причастности к деятельности иностранной спецслужбы».

«Используя свои связи и контакты на территории Абхазии, он разрабатывал проект, который позволил бы ему получать данные о расположении населённых пунктов Абхазии, военных объектов и иной инфраструктуры», — заявили в СГБ, не указав подробностей.

Ведомство опубликовало видео, на котором Кулдип Сингх рассказывает, что 13,5 года работал в разведывательном подразделении лондонской полиции, однако покинул службу из-за коррупции. По его словам, затем он десять месяцев жил в России, после чего переехал в Грузию.

После посещения Абхазии, по словам британца, он преподавал там английский язык и владел бизнесом — бильярдной. Сингх также сообщил, что не смог получить визу или другие документы для легального пребывания в Абхазии, поскольку срок действия его паспорта гражданина Великобритании истёк.

По информации СГБ, сегодня, 26 января, сухумский суд принял решение о выдворении Кулдипа Сингха с территории Абхазии через Ингурский мост.