Из Херсонской области массово вывозят гражданское население

Назначенный Россией руководитель Херсонской области Владимир Сальдо вечером во вторник сообщил о том, что из правобережных регионов области массово вывезут гражданское население. По его словам, это необходимо в свете ожидаемого обострения военных действий.

«Мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», - заявил Сальдо и дополнил, что «там, где действуют военные, гражданским людям не место».

Названные Сальдо районы (Снигиревский район, согласно административному делению Украины, относится к Николаевской области) находятся на правом берегу Днепра, где в последние недели украинские войска ведут наступление. На правом берегу находится и областной центр Херсон.

В тот же день командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин назвал обстановку на Херсонском направлении напряженной. Он заявил, что украинские войска продолжают пытаться прорвать оборону россиян, и что российская армия строит оборонительные укрепления. Суровикин также упомянул, что российские войска будут обеспечивать выезд гражданского населения из регионов боевых действий. По словам генерала, в отношении Херсона возможно принятие «непростых решений».

Замглавы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 13 и 14 октября обращался к жителям области с предложением воспользоваться возможностью «гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию». Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что правительство приняло решение об организации помощи в выезде жителей Херсонской области в другие регионы страны. Он также объявил, что те жители области, которые решат переехать в Россию надолго, смогут получить там жилье, и уточнил, что для этого разработана программа предоставления жилищных сертификатов.