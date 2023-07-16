Из Одессы вышел последний в рамках текущей зерновой сделки сухогруз

Из порта Одессы в воскресенье утром вышло последнее судно с украинским продовольствием в рамках существующей зерновой сделки. Срок ее действия истекает в понедельник, 17 июля.

Россия перестала выдавать разрешения на вывоз зерна в конце июня. Турецкий сухогруз «Самсан» следует в Стамбул. Это последнее судно, получившее подтверждение на вывоз зерна.

Зерновая сделка, по которой продовольствие вывозится из заблокированных Россией черноморских портов, была заключена в июле прошлого года при содействии Турции и ООН. Соглашение продлевалось несколько раз. Последний раз – 17 мая.

Россия указывала, что за время действия зерновой сделки не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями. Кроме того, Москва настаивала на подключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT.

В последнее время поступали сообщения о том, что ООН и Турция ведут работу над продлением зернового соглашения. Российские власти подтверждали проведение переговоров, но об окончательном решении по-прежнему ничего неизвестно. Кремль допускал приостановку соглашения со стороны Москвы.

Анкара и ООН призывают Россию к продлению сделки, так как ее приостановка приведет к нестабильной ситуации на мировом рынке продовольствия и приведет к голоду в бедных странах.

Киев обвиняет Москву в намеренном затягивании процедуры оформления грузов в центре в Стамбуле. Кроме того, украинская сторона полагает, что Россия выйти из сделки, в том числе и потому, что заканчивает строительство своего аммиакопровода в порт Тамань и развивает новые маршруты экспорта своего зерна через Иран.

Украина развивает альтернативные маршруты вывоза продовольствия по Дунаю и по суше, но они не могут полностью компенсировать морской путь.