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Из-за мобилизации в Казахстане осели около 80 тысяч россиян
После объявления в России мобилизации на войну с Украиной в Казахстан въехали более 400 тысяч россиян, чуть больше 320 тысяч уже выехали. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова.
Дусейнова отметила, что в стране находятся порядка ста тысяч россиян, включая 22 тысячи трудовых мигрантов.
По данным Национального банка Казахстана, на которые ссылается РБК, в октябре 2022 года из России в Казахстан с помощью систем денежных переводов было отправлено 5,6 миллиарда рублей – в 13 раз больше, чем в октябре прошлого года. По сравнению с сентябрём, когда была объявлена мобилизация, объём переводов вырос на 19%. Их количество также увеличилось: на 20% – к сентябрю и пятикратно – к октябрю 2021 года.
Как следует из статистики Нацбанка Казахстана, октябрьские показатели всё же уступают цифрам за май, июнь и июль. При этом россияне могли использовать другие способы вывода средств: криптовалюту, SWIFT и вывоз наличных.
- Президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине 21 сентября 2022 года. После этого сотни тысяч россиян решили избежать повестки в военкомат, уехав из России в Казахстан, Грузию, Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Монголию, Турцию и ограниченно – в страны Евросоюза.
- На пограничных пунктах, в том числе с Казахстаном, с российской стороны образовались многокилометровые автомобильные пробки. На фоне массового притока россиян в Казахстане отмечался дефицит арендного жилья и повышение его стоимости.
- Власти уверяют, что мобилизация в России закончилась, но официального указа о её завершении нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, юристы считают, что "такой документ не нужен".
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Другие новости дня
В Южной Осетии планируют создать четыре новые партии
Четыре новые партии могут быть созданы в Южной Осетии. Как сообщил глава министерства юстиции самопровозглашенной республики, в ведомство поступили обращения от организационных комитетов о создании политических объединений. Пока документы на регистрацию никто из них не подавал, добавил Гаглоев.
«На начало октября у нас было пять зарегистрированных организационных комитетов, но один из них, который предполагал создание политической партии «Патриоты Алании», не провел учредительный съезд, соответственно, документы до нас не дошли. Что касается других желающих создать политические партии, кто-то из них работает активнее, а кто-то пассивнее, но в любом случае мы дождемся представленных документов в Минюст, рассмотрим их, и, соответственно, зарегистрируем те политические партии, которые представят необходимый перечень документов», – сказал Гаглоев.
На сегодняшний день в Южной Осетии зарегистрировано семь политических партий. Партию «Родина» ликвидировали в сентябре текущего года.
«Она не участвовала в последних выборах, как это предусмотрено действующим законом. По нашему действующему законодательству, партия обязана как минимум каждые пять лет участвовать в избирательном процессе. Мы пригласили руководителя партии и объяснили, что закон требует ликвидировать партию. Он нас понял и уведомил о том, что сейчас занимается созданием новой политической партии», – отметил Гаглоев.
Он также рассказал, что ведомство работает над ликвидацией неработающих некоммерческих и общественных организаций, которых, по его словам, на сегодняшний день около двухсот.
«Большинство некоммерческих и общественных организаций в силу разных причин бездействуют. Они не сдают необходимую отчетность ни в Минюст, ни в комитет по налогам и сборам. Мы по ним работаем и собираемся ликвидировать. На текущий момент у нас пять судебных делопроизводств по пяти общественным организациям. Буквально неделю назад на нашем сайте мы разместили информацию о тех организациях, которые попадают под ликвидацию. В скором времени аналогичная информация будет представлена в газете «Южная Осетия»», – сказал Гаглоев.
По информации главы Минюста, из 200 организаций в Южной Осетии реально работает около 40.
Пригожин подтвердил вербовку в «ЧВК Вагнера» студента из Замбии
Бизнесмен и создатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил, что его военизированная группа завербовала в российской колонии гражданина Замбии Натана Ньиренду, который погиб на войне с Украиной. Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба его компании "Конкорд".
По словам бизнесмена, он хорошо помнит Ньиренду и сам общался с ним в Тверской области. Пригожин утверждает, что задал африканцу вопрос, зачем ему идти на войну. Ньиренда якобы ответил, что "русские, много лет помогали африканцам обрести независимость". "ЧВК Вагнера спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги", - говорится в комментарии "Конкорда" от лица Ньиренды.
О гибели Ньиренды в зоне боёв России с Украиной стало известно в середине ноября. Об этом сообщил МИД Замбии. Тогда же в прессе появились сообщения о том, что африканца завербовали.
Ньиренде было 23 года, он учился в Московском инженерно-физическом институте и подрабатывал курьером. Весной 2020 года его приговорили к девяти с половиной годам колонии по делу о хранении наркотиков.
- По многочисленным свидетельствам, осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях в составе "ЧВК Вагнера", должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. В ЧВК завербовали, по разным данным, от десяти до двадцати тысяч заключённых.
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Главы МИД стран НАТО обсудят в Бухаресте поддержку Украины и Грузии
Министры иностранных дел стран НАТО собираются в Бухаресте на заседание Североатлантического совета. В министериале принимают участие и партнеры альянса – Украина, Грузия, Молдова, Босния и Герцеговина.
Заседание пройдет во Дворце парламента в Бухаресте. Именно там в апреле 2008 года страны НАТО заявили, что Украина и Грузия станут членами альянса, но не предоставили им План действий по членству в НАТО (многие считают это ошибкой).
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в Бухаресте главы МИД обсудят пути усиления помощи Украине, а также другим партнерам, находящимся под давлением России, таким как Босния и Герцеговина, Грузия и Молдова.
«В ответ на российскую агрессию НАТО увеличивает свое присутствие от Балтийского до Черного морей. Мы развернули здесь, в Румынии, новые боевые группы, в том числе возглавляемые Францией. Канадские истребители также помогают защитить ваше небо, а американские ракеты Patriot укрепят вашу оборону. Это четкий сигнал о том, что НАТО здесь. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить всех союзников», – заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Румынский лидер, в свою очередь, также сказал, что необходимо усилить поддержку «наиболее уязвимых партнеров НАТО» в регионе.
«На встрече мы подчеркнули твердую и конкретную поддержку Румынией суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Мы также подчеркнули важность усиления поддержки со стороны Североатлантического альянса как Украины, так и наиболее уязвимых партнеров НАТО в регионе, таких как Молдова, Грузия и Босния и Герцеговина. Дополнительным вызовом является укрепление стратегической стабильности в Черноморском регионе, которая содержит ключевые аспекты, в том числе энергетическую безопасность и свободу морского сообщения», – отметил Йоханнис.
Как пишет «Голос Америки», на встрече в Будапеште, скорее всего, прозвучат новые обещания НАТО оказывать нелетальную помощь Украине в виде топлива, электрогенераторов, зимнего снаряжения и устройств для создания радиоэлектронных помех для беспилотников.
Отдельные союзники, вероятно, также объявят о новых поставках военной техники Украине, главным образом, систем ПВО, которые так нужны Киеву для защиты своего неба. НАТО как организация не предлагает такие поставки, чтобы избежать втягивания в более широкую войну с обладающей ядерным оружием Россией.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу при этом сообщил, что встретится с главами внешнеполитических ведомств Финляндии и Швеции в трехстороннем формате для обсуждения их членства в НАТО.
Грузию на министериале представляет глава МИД страны Илья Дарчиашвили.
Госдеп США одобрил продажу оружия Финляндии на $323 млн
Государственный департамент США одобрил продажу Финляндии десятков ракет и авиационных бомб, а также услуг по обучению на 323,3 миллиона долларов.
Согласно смете, Финляндия купит у США 40 тактических ракет и четыре блока для их наведения, 48 управляемых авиационных бомб, различное тренировочное оборудование, услуги по обучению, инженерной и логистической поддержке.
"Для национальных интересов США жизненно важно помочь Финляндии в развитии и поддержании сильного потенциала самообороны", сказано в заявлении. Также в сообщении указано, что США считают Финляндию "надёжным партнёром" и "важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".
В заявлении подчёркивается, что продажа всего перечисленного "не изменит основной военный баланс в регионе".
Одобрение продажи оружия Госдепом означает, что администрация США не против этой сделки. Теперь её должен одобрить Конгресс.
- Финляндия, как и соседняя Швеция, решила отказаться от своего нейтрального статуса и присоединиться к НАТО после российского вторжения в Украину. Вступление новых стран в альянс должны одобрить все 30 стран – участниц организации. На 20 октября соглашение о новых членах ратифицировали 28 государств. Венгрия планирует одобрить расширение альянса в начале 2023 года. Турция согласилась сделать это при выполнении нескольких условий.
- Представители российских властей, комментируя вступление двух стран в НАТО, заявляли, что осуждают его, но не видят в нём особых проблем, так как у России нет территориальных споров с этими странами. Однако в случае размещения в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО будут приняты ответные меры.
Илон Маск готовится к публикации файлов о подавлении свободы слова
Владелец Twitter и Tesla Илон Маск сообщил о намерении опубликовать вскоре в социальной сети файлы компании, свидетельствующие о подавлении свободы слова.
Маск написал об этом в своём микроблоге. "Общественность заслуживает того, чтобы знать, что на самом деле произошло", - добавил Маск. При этом, кто конкретно будет упомянут в документах, он не сообщил.
Ранее в понедельник Илон Маск обвинил компанию-производителя айфонов Apple в угрозах заблокировать Twitter в магазине приложений App store. В серии твиттов он также утверждал, что Apple практически остановила размещение рекламы на платформе его социальной сети. Маск говорит, что Apple оказывает давление на Twitter из-за требований модерации контента.
"Apple по большей части прекратила рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?", - написал Маск. В твите, опубликованном позже, он отметил аккаунт главы IT-корпорации Тима Кука, сопроводив тег вопросом: "Что происходит?".
В Apple на просьбу о комментарии пока не ответили, пишет Reuters. Агентство отмечает, что ранее корпорация Apple, настаивая на соблюдении правил размещения контента, убрала из своего магазина такие приложения как Gab и Parler. Впоследствии, в апреле прошлого года, соцсеть Parler, популярную среди американских консерваторов, в App store восстановили.
- Илон Маск закрыл сделку по приобритению Twitter в прошлом месяце. Он купил компанию за 44 миллиарда долларов. После этого там было сокращено около половины штата, а тех, кто остался, Маск предупредил, что им придется работать сверхурочно. На фоне происходящего, по данным СМИ, из Twitter ушли многие критически важные для поддержания работы платформы сотрудники, отмечает Медуза.
Больше о событиях - в видео Радио Свобода:
В Грузии учредили первую квир и феминистскую политическую партию
В Грузии учреждена новая левоцентристская политическая партия – «Зеленые». Её лидеры говорят, что это – первая открыто феминистская и квир партия в стране.
- Квир (англ. queer) — собирательный термин, используемый для обозначения человека, чья сексуальность и/или гендерная идентичность отличаются от общественного большинства.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, презентация партии прошла 27 ноября в тбилисском клубе «Мткварзе».
Одна из основательниц партии – 27-летняя Тамар Джакели, получившая образование в США и Швеции и вернувшаяся в Грузию несколько месяцев назад.
«Партии зеленых в Европе, от которых мы черпаем вдохновение, — очень прогрессивные партии, ориентированные на равенство: феминистские, открыто поддерживающие квир-людей. В Грузии партии зеленых, которая формально существует до сих пор, всегда не хватало этих прогрессивных взглядов. Она была лишь партией экологов. Мы считаем, что партия должна заниматься как экологическими и климатическими вопросами, так и вопросами равноправия: прав женщин, квир-людей, лиц с ограниченными возможностями, защитой религиозных и этнических меньшинств, социальными вопросами», – рассказала она.
«Зеленые» планируют принять участие в парламентских выборах 2024 года и надеются, что смогут провести в законодательный орган хотя бы одного представителя.
Отметим, что в Грузии на данный момент около 250 зарегистрированных политических партий.
Россия назвала наркоторговцем осуждённого в Бразилии предполагаемого сотрудника ГРУ
Россия потребовала от бразильских властей экстрадиции своего гражданина, заподозренного в работе на иностранные спецслужбы. Власти заявили, что он — крупный торговец наркотиками. Вероятнее всего, запрос отправлен, чтобы подозреваемый скрылся по прибытии в Москву. Об этом пишут в своём расследовании группа Bellingcat и The Insider.
В апреле власти Нидерландов выслали в Бразилию приехавшего на стажировку в Международный уголовный суд Виктора Мюллера Феррейру. Нидерландские спецслужбы установили, что бразилец на самом деле — гражданин России, работающий на военную разведку. В Бразилии он был осуждён за использование фальшивых документов. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.
В июле российские власти заявили бразильским, что осуждённый за использование фальшивых документов на самом деле россиянин Сергей Черкасов. По утверждению российских властей, Черкасов был крупным наркоторговцем, поставлявшим героин из Афганистана. Россиянин признался в этом и запросил депортации на родину.
В судебных материалах, приложенных к запросу на экстрадицию, имя Черкасова будто бы вставлено уже после суда, отмечают расследователи. Уголовное дело, в котором его назвали обвиняемым, действительно существовало, однако адвокаты других участников схемы с контрабандой не смогли вспомнить, чтобы Черкасов упоминался в деле.
Утверждения российских властей, содержащиеся в документах об экстрадиции, создают впечатление, что власти привлекли Черкасова к существующему уголовному делу десятилетней давности, в рамках которого преследовались настоящие наркодилеры, — пишет The Insider.
Кроме того, в материалах утверждается, что Черкасов находился в розыске. Однако The Insider не удалось найти его ни в каких базах данных о разыскиваемых преступниках до того, как его задержали в Бразилии. А сам он прилетал в страну как минимум 5 раз с 2015 года.
Матч на ЧМ в Катаре прервал протестующий, выбежавший на поле
Во время матча Португалии и Уругвая на поле выбежал акционист Марио Ферри с флагом мира и в футболке с надписями «Спасем Украину» и «Уважение к иранским женщинам».
Флаг мира также радужный, но, в отличие от ЛГБТ-флага, состоит из одного дополнительного голубого цвета и слова «мир» на итальянском языке в центре. Впервые он был использован в 1961 году, большое распространение получил в 2002 в рамках кампании против вторжения США в Ирак. Из-за расцветки его можно спутать с ЛГБТ-флагом; высказывался ли Ферри исключительно антивоенно — неизвестно.
Болельщик выбежал на поле на 81-й минуте матча. Счёт на этот момент был 1:0 в пользу португальской сборной. Позже игра была возобновлена, Португалия победила 2:0.
Матч судил иранский арбитр, передаёт The Atletic.
Марио Ферри не первый раз выбегает на поле, привлекая внимание к проблемам, которые сопровождают футбольные мероприятия. Он делал акции в полуфинале ЧМ-2010, финале клубного ЧМ-2010, на матче ЧМ-2014 и матче «Наполи» — «Ювентус».
Ферри — действующий игрок «Кастель ди Сангро» из пятой итальянской лиги. Во время паузы в чемпионате он полетел в Польшу, чтобы эвакуировать из Украины беженцев. В мае он сделал татуировку с украинским гербом.
Местные сотрудники на чемпионате мира в Катаре не допускали людей на стадион с ЛГБТ-символикой и вещами, похожими на нее, но 24 ноября FIFA сообщила, что оргкомитет принял на себя обязательства обеспечить проход болельщиков с символикой радужной расцветки.
В самом Катаре однополые отношения криминализированы, наказание составляет от лишения свободы на небольшой срок и вплоть до смертной казни. Последняя мера, впрочем, не применялась.
Документ: 23-летний Путин лично участвовал в обысках у диссидентов
В 1976 году Владимир Путин, с очень высокой долей вероятности, лично участвовал в обыске в квартире петербургского писателя Олега Волкова, позже приговорённого к 7 годам лишения свободы за "антисоветскую агитацию и пропаганду".
На протокол обыска, который выставлен в музее политической истории в Санкт-Петербурге, обратил внимание историк Константин Шолмов. В документе Путин значится как "лейтенант КГБ", никаких других данных не приводится. Если ориентироваться на официальную биографию президента России, то в день обыска, 13 сентября 1976 года, ему было 23 года, он уже прошёл курсы подготовки оперативного состава КГБ и действительно был аттестован как "старший лейтенант юстиции территориальных органов" советской спецслужбы.
Кроме того, в протоколе обыска, как непосредственный его участник, значится лейтенант КГБ Кошелев, который впоследствии, как и Путин, работал в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
- 3 августа 1976 года в Санкт-Петербурге на стене Петропавловской крепости художник и правозащитник Юлий Рыбаков, а также писатель Олег Волков, написали белой краской надпись длинной в сорок метров: "Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков!". Позднее авторы надписи были арестованы и приговорены к длительным срокам заключения: Волков - к 7 годам лишения свободы, Рыбаков - к 6 годам.
- По словам Юлия Рыбакова, нынешний президент России Владимир Путин также лично участвовал в обыске у писательницы Юлии Вознесенской, которая примерно в то же время была арестована и обвинена в антисоветской пропаганде.
На ЗАЭС не пускают работников, не подписавших контракт с Росатомом
На Запорожскую атомную электростанцию, территория которой сейчас находится под контролем российских войск, не допускают сотрудников, не подписавших договор с новым, российским работодателем - корпорацией «Росатом». Ранее у них были контракты с украинским «Энергоатомом».
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, препятствовать входу работников, не оформленных у назначенной Россией администрации, начали утром в понедельник. «Росатом» пока не прокомментировал ситуацию.
Подписывать новые договора с российским работодателем многие сотрудники электростанции отказываются. В случае, если ЗАЭС вернется под контроль Украины, они могут быть обвинены в коллаборационизме с противником, а учитывая стратегическую значимость объекта - и в государственной измене. Тогда им может грозить уголовное преследование.
В воскресенье президент «Энергоатома» Петр Котин заявил о появившихся свидетельствах того, что российские военные могут покинуть территорию ЗАЭС в обозримом будущем; пока они продолжают использовать атомную станцию в качестве военной базы.
- Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину. С тех пор Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Последний раз территорию АЭС обстреляли 19-20 ноября. Эти обстрелы, отмечает МАГАТЭ, стали едва ли не самыми сильными с начала войны. Специалисты агентства не могут определить, кто именно подвергает станцию обстрелам. МАГАТЭ призывает к выводу российских войск с территории станции и ее демилитаризации.
- Неделю назад назад эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотра Запорожской АЭС после обстрелов 19-20 ноября обнаружили нерадиоактивную утечку из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов. При этом непосредственной угрозы ядерной безопасности не выявлено, несмотря на обширные повреждения станции, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
Представительство ЕС приветствует отправку законопроекта «О деолигархизации» в Венецианскую комиссию
Представительство ЕС в Грузии распространяет заявление в связи с отправкой законопроекта «О деолигархизации» в Венецианскую комиссию. В заявлении говорится, что это «позитивный шаг», пишет «ИнтерпрессНьюс».
«Приветствуем заявление парламента Грузии в связи с отправкой законопроекта «О деолигархизации» на рассмотрение Венецианской комиссии, что является позитивным шагом. Важны консультации с создателями международных стандартов и выполнение их рекомендаций», - отмечается в заявлении, которое распространяет на официальной странице в Facebook представительство Евросоюза в Грузии.
Ранее исполнительный секретарь «Грузинской мечты», председатель парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что правящая команда направит законопроект «О деолигархизации» для правового заключения в Венецианскую комиссию. Как пояснил Мамука Мдинарадзе, они не будут обсуждать законопроект в третьем чтении и подождут заключения Венецианской комиссии. «Грузинская мечта» призывает комиссию своевременно дать закону правовую оценку.
Папа Франциск о войне в Украине: нет необходимости называть имя Путина
Глава Римско-католической церкви Папа Франциск в интервью иезуитскому журналу America подробно рассказал о своем отношении к войне в Украине. Он ответил на обвинения в том, что не называет прямым текстом виновников войны, ограничиваясь призывами к миру к обеим сторонам конфликта.
По словам Франциска, комментируя войну в Украине он не упоминает президента России Владимира Путина, потому что о роли политика «уже известно». «Все знают мою позицию, с Путиным или без Путина», - сказал Франциск. Он также назвал Голодомор историческим предшественником войны в Украине, назвав те события «геноцидом Сталина, совершенным против украинцев».
В интервью Франциск еще раз сказал, что считает украинский народ мучениками. «Если у вас есть люди, ставшие мучениками, у вас есть кто-то, кто их мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вошедших в Украину [российских] войск», - заявил понтифик.
Кроме того, он сказал, что считает, что буряты, чеченцы и другие россияне, «не придерживающиеся русской традиции», как правило являются «самыми жестокими» в российской армии в Украине.
На это заявление отреагировали глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Цыденов заявил, что «ему странно» слышать от главы церкви о жестокости конкретных национальностей. «История знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций», - написал чиновник.
Захарова сказала, что слова Франциска «это извращение». «Вспомните, в девяностые годы - начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», - цитирует ее ТАСС.
- Российские военные, в том числе подразделения из Бурятии и Чечни обвиняются Киевом в многочисленных военных преступлениях, в том числе убийствах мирных жителей, преднамеренных атаках на гражданские объекты и сексуальном насилии. В стране, по приглашению украинских властей, работают следователи Международного уголовного суда в Гааге. Москва обвинения отрицает.
- Российскими законами не предусмотрены этнические подразделения. В подразделениях из Бурятии и Чечни воюют и представители других национальностей.
Ведущие СМИ мира призвали освободить Джулиана Ассанжа
Пять самых влиятельных газет мира - американская The New York Times, британская The Guardian, французская Le Monde, немецкая Der Spiegel и испанская El Pais - выступили с обращением к правительству США, в котором потребовали снять обвинения с основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. По их мнению, преследования Ассанжа нарушают свободу слова и тем самым противоречат американской конституции.
В письме, подписанном главными редакторами ведущих мировых медиа, говорится, что публикации Ассанжем на платформе Wikileaks ранее секретных документов, включая переписку дипломатов и спецслужб, позволили СМИ предать огласке внутреннюю машинерию американской дипломатии, включая возможные нарушения норм международного права. Всего в 2012 году Wikileaks опубликовал более 250 тыс. документов. Именно The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel и El Pais предали утечки гласности. Руководство газет подчеркнуло, что журналистские расследования на основе этих документов ведутся до сих пор.
«Публикация - не преступление» - настаивают главы мировых медиа и требуют прекратить преследование Ассанжа и снять с него обвинения. Они подчеркивают, что во время своей работы с Ассанжем критиковали его стремление публиковать секретную информацию в неотредактированном виде, но тем не менее считают выдвинутые против него обвинения чрезмерными и антиконституционными.
- Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в США предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже – в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств. Проект публиковал и документы, добытые, как утверждается, российскими хакерами в рамках кампании по российскому вмешательству в выборы президента США в 2016 году, однако обвинения с этим эпизодом не связаны. В США Ассанжу может грозить фактически пожизненный срок – более 100 лет тюрьмы.
- В 2012 году Джулиан Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь своей экстрадиции в Швецию. США потребовали его экстрадиции. В 2019 году Эквадор лишил Ассанжа убежища, и он был арестован британскими властями. С тех пор он находится в лондонской тюрьме Белмарш.
- 17 июня 2022 года МВД Великобритании одобрило экстрадицию Ассанжа в США. Адвокаты обжалуют это решение.
Главы нефтяных корпораций Грузии и Азербайджана обсудили сотрудничество
Генеральный директор Грузинской нефтегазовой корпорации (GOGC) Георгий Чиковани провел встречу с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом. Стороны обсудили важность совместно реализуемых крупномасштабных энергетических и транспортных проектов, пишет SOVA.
Как говорится в сообщении на сайте SOCAR, Чиковани и Наджаф отметили, что Баку и Тбилиси связывает стратегическое партнерство, которое динамично развивается во всех сферах экономики, в том числе в энергетическом секторе.
В рамках встречи обсуждалась многосторонняя деятельность Государственной нефтяной компании Азербайджана в Грузии – одного из крупнейших инвесторов страны. Было заявлено об успешном сотрудничестве в таких вопросах, как торговля и транспортировка нефти и нефтехимической продукции, а также поставки природного газа.
В Брюсселе прошла конференция сторонников Ичкерии
В Брюсселе 27 ноября прошла конференция сторонников независимости Чечни, организованная премьер-министром Ичкерии за рубежом Ахмедом Закаевым, сообщает Кавказ.Реалии.
Целью собрания было объединение живущих за границей уроженцев Чечни, выступающих за независимость республики, обсуждение будущего Ичкерии; по итогам конференции была принята резолюция, в которой среди прочего указана необходимость международного протектората над независимой Чечней.
Среди участников мероприятия были депутаты Европарламента от Польши и Литвы Анна Фотыга и Раса Юкнявичене, депутаты Верховной Рады Украины Олег Дунда и Алексей Гончаренко, бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, аналитики из США Пол Гобл, Януш Бугайски и Дэвид Саттер.
Также на конференции выступил представитель оппозиционного чеченского движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев. Он заявил о необходимости преодоления разрозненности среди уроженцев Чечни в Европе (параллельно с мероприятием в Брюсселе другая часть чеченской диаспоры провела во Франции съезд, по итогам которого было объявлено о создании нового движения «Единая сила»).
Как заявил Янгулбаев сайту Кавказ.Реалии, он задал Ахмеду Закаеву вопрос о спорах среди сторонников Ичкерии касательно его принятия или непринятия в статусе главы правительства непризнанной республики.
«Когда я задал вопрос, [ко мне] подошли люди из [Отдельного] батальона особого назначения (ичкерийское подразделение, воюет на стороне Украины. – Прим.), взяли микрофон, хотели, чтобы я закончил свой вопрос. При этом сам Ахмед Закаев на него ответил. Затем мы вышли во двор, ко мне подходили разные люди, в том числе подошли представители Закаева, предложившие урегулировать конфликтную ситуацию, разойтись мирно. В итоге конфликт с организаторами конференции был улажен», – заявил Янгулбаев.
В то же время, как отметил активист, у него остались вопросы к участникам конференции, выкрикивавшим из зала оскорбления в его адрес.
Корреспондент Кавказ.Реалии обратился к представителям правительства Ичкерии за рубежом за комментарием, но не получил оперативный ответ.
- На стороне Украины воюют несколько добровольческих батальонов из числа сторонников Ичкерии, некоторые из этих подразделений официально входят в состав Вооруженных сил Украины.
- В октябре Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа. В России предусмотрена уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности страны и за само обсуждение возможного отделения ее субъектов.
- Активисты из Чечни и Кабардино-Балкарии призвали земляков вступать в Вооруженные силы Украины для участия в сопротивлении российскому вторжению и дальнейшей борьбы за независимость. В Киеве эти призывы не комментируют, обращения опубликованы на ресурсах недавно созданного движения «Гражданский совет».
В Грузии суд оставил в заключении обвиняемых в нападении на монахиню
Суд избрал предварительное заключение для двух обвиняемых в разбое и насилии над монахиней женского монастыря в селе Цхрамуха Хашурского муниципалитета. Заседание суда было закрыто для прессы, так как в деле фигурирует статья об изнасиловании.
Нападение на монастырь было совершено 25 ноября, пишет агентство «Новости-Грузия». В тяжелом состоянии в больницу была доставлена пожилая монахиня - ее избили и изнасиловали.
Прокуратура Грузии предъявила двум лицам обвинение в групповом изнасиловании с особой жестокостью и разбое: это Лаша Талахадзе 1995 г.р. и Васил Гамгонидзе 1983 г.р.
Обоим грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Задержанные вину не признают.
Прокуратура заявила, что строит обвинение на детальных показаниях самой потерпевшей, также существуют видеозаписи, на которых зафиксировано передвижение обвиняемых перед совершением преступления.
«Суд полностью разделил представленные нами доказательства, что существует опасность совершения нового преступления, сокрытия и воздействия на свидетелей, и обоим была назначена строжайшая мера пресечения - лишение свободы», - сказал прокурор Давид Казарашвили.
Общественный адвокат Гига Джейранашвили заявляет, что обвиняемые не согласны с обвинением и воспользовались предоставленным законом правом хранить молчание.
По данным следствия, 25 ноября два человека напали на монахиню в келье монастыря в селе Цхрамуха Хашурского муниципалитета и, угрожая насилием, требовали у нее деньги и драгоценности. Получив отказ, нападавшие избили женщину и совершили групповое изнасилование. После этого они снова избили женщину и, оставив ее без сознания, похитили из церкви ящики для пожертвований с находящимися в них деньгами и скрылись с места происшествия. Полиция задержала подозреваемых на следующий день.
Обвинения предъявлены по подпункту «в» 3-й части и «а» подпункту 4-й части статьи 137 (изнасилование, совершенное группой лиц, с особой жестокостью по отношению к потерпевшей) и «б» подпункту 2-й части и «б» подпункту 3-й части статьи 179 (разбой, совершенный группой лиц, с незаконным проникновением в квартиру (жилье) УК Грузии.
Азербайджан передаст Грузии несколько особей джейранов
Азербайджан планирует передать Грузии еще несколько особей джейранов. Об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявил в ходе встречи с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отаром Шамугия.
Сообщается, что правительство Азербайджана совместно с Грузией реализует ряд проектов по дальнейшему развитию и обогащению биоразнообразия, флоры и фауны.
Среди джейранов, ранее переданных Азербайджаном Грузии, уже наблюдается прирост популяции, сообщил министр. По его словам, Азербайджан готов представить Грузии ряд новых проектов, в частности, по рациональному использованию трансграничных рек и эффективному управлению водными и минеральными ресурсами.
В рамках визита в Тбилиси Бабаев встретился и с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. По информации пресс-службы грузинского правительства, стороны «выразили готовность к дальнейшему углублению существующего плодотворного сотрудничества».
ВОЗ переименует оспу обезьян в Mpox, чтобы не стигматизировать обезьян
Всемирная организация здравоохранения объявила, что сменит название инфекции "оспа обезьян" на английском языке на сокращение "Mpox". По мнению ВОЗ, эта мера должна покончить со стигматизацией обезьян, пусть даже новое название "Мрох" является всего лишь аббревиатурой от "Monkey pox" - собственно, "оспы обезьян". В ведомстве считают, что переименование болезни заставит людей меньше винить в случаях заражения именно обезьян: после глобального распространения заболевания в этом году были случаи, когда здоровых обезьян в зоопарках и частных питомниках массово уничтожали из-за боязни заразиться.
Например, этим летом в Бразилии было уничтожено не менее 10 обезьян из-за страха владельцев, что они могут быть переносчиками болезни. Тогда ВОЗ выразила своё сожаление и подчеркнула, что не рекомендует и не поддерживает убийство животных как противоэпидемическую меру.
ВОЗ сообщает, что термин "Мрох" будет употребляться во всех англоязычных документах, описывающих болезнь. Термин "оспа обезьян" останется лишь в более ранних документах для статистики.
- Оспа обезьян вызывается вирусом - родственником натуральной оспы, но болезнь переносится легче. Вирус обычно переходит к человеку от животных, в качестве первых переносчиков были отмечены обезьяны, однако врачи подчёркивают, что основными распространителями являются грызуны или контакт с их фекалиями. Возможна и передача вируса от человека к человеку.
- Симптомы болезни - лихорадка и высыпания на коже. Болезнь может протекать тяжело, до выздоровления может проходить больше месяца. Смертельные случаи редки; умирают в основном люди со слабым иммунитетом (младенцы, старики, люди с приобретённым или врождённым иммунодефицитом, онкологические пациенты).
- До недавнего времени оспа обезьян считалась редкой тропической инфекцией; заболевали преимущественно люди, жившие или работавшие в Африке и имевшие тесный контакт с местной фауной. В 2022 году была зарегистрирована неожиданная вспышка оспы обезьян на разных континентах, причём вирус передавался от человека к человеу при тесном физическом контакте. Первой мишенью заболевания стали мужчины, практикующие секс с мужчинами. Только в Великобритании, по сообщению The Guardian, за 2022 год зарегистрировано 3720 случаев заражения (для сравнения, с 2018 по 2021 года включительно их было всего семь).
- Однако оспа обезьян не стала новой пандемией: она почти не передаётся по воздуху, для заражения нужен тесный контакт "кожа с кожей". Кроме того, вакцинация от натуральной оспы, проводившаяся людям, родившимся до 1980 года, защищает и от оспы обезьян, а для невакцинированных существует разработанная именно от оспы обезьян вакцина.
Федерация футбола Ирана потребовала отстранить от матчей сборную США
Иранская федерация футбола направила жалобу на сборную США в комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА). Иран обвинил американцев в неуважении к его флагу и потребовал отстранить команд на десять игр в рамках проходящего в Катаре чемпионата мира. Об этом пишет The Guardian.
Федерация футбола США ранее отказалась публиковать изображение официального иранского флага в соцсетях в знак поддержки протестующих в Иране и в поддержку прав женщин. Вместо этого был размещён флаг в цветах иранского, но без эмблемы. Она считается официальным государственным символом исламской республики.
Иранские власти обвинили США в удалении символа Аллаха.
ФИФА жалобу не комментировала. Собеседники The Guardian полагают, что отстранение американской команды от игр маловероятно.
Матч сборных Ирана и США запланирован на 29 ноября.
Жалоба иранской федерации – не единственный инцидент, касающийся демонстрации госсимволов, на чемпионате. На днях в раздевалке сербской сборной обнаружили флаг с лозунгом "Не сдаваться" и с картой Сербии, в которую включена частично признанная Республика Косово.
Федерация футбола Косова в связи с этими подала официальную жалобу в ФИФА. Организация пока не отреагировала на сообщение. Не исключено, что сборная Сербии может быть оштрафована.
В югоосетинский парламент внесена кандидатура нового генпрокурора
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев внес в парламент кандидатуру Сослана Бетеева на должность генерального прокурора. Об этом агентству «Рес» сообщили в администрации югоосетинского лидера.
Кандидатуру Бетеева на этой неделе рассмотрит профильный комитет, после чего парламентарии обсудят вопрос на заседаниях президиума и сессии.
Бывший генпрокурор Магомед Багаев подал в отставку в мае текущего года. В настоящее время обязанности генпрокурора исполняет Сергей Битиев.
Сослан Бетеев родился в Цхинвали в 1956 году. В разные годы работал в цхинвальском суде, прокурором Джавского района, с 1994 года – прокурором отдела прокуратуры Республики Северная Осетия по надзору за исполнением федеральных законов и законностью правовых актов. С 2007 года был переведен в Южную транспортную прокуратуру РФ, осуществлял прокурорский надзор за исполнением таможенного законодательства и законодательства в сфере безопасности железнодорожного и воздушного транспорта.
Статус временной защиты в Европе получили 4,7 млн украинцев
С начала войны России с Украиной статус временной защиты или аналогичный статус в Европе получили 4,7 миллионов украинцев. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Больше всего граждан Украины приняли Польша, Германия и Чехия.
Всего с начала войны за пределы Украины в Европу выехали почти восемь миллионов человек. Сколько из них вернулись на родину – не сообщается.
Статус временной защиты в странах ЕС даёт возможность проживания и трудоустройства.
После того, как Россия начала атаковать украинские объекты инфраструктуры правительства ряда европейских стран допускают появление новой волны беженцев.
Поток беженцев, прибывающих в Европу, многократно увеличился в 2015 году. Среди причин – обострение военных конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане, гражданская война в Ливии и ухудшение условий в лагерях для беженцев в Турции и других странах Среднего Востока. Тогда в Европу прибыли до 1,8 миллиона беженцев. Страны оказались к этому не готовы – в европейском публичном дискурсе появился термин "миграционный кризис".
Обход санкций будет считаться «преступлением против ЕС»
Европейский Совет принял решение включить нарушение санкционного режима в перечень преступлений против Евросоюза.
Этот перечень предусмотрен Договором о функционировании ЕС. Сейчас к таким преступлениям отнесены терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконная торговля наркотическими средствами и оружием, коррупция, отмывание денег, подделка средств платежа, киберпреступления и организованная преступность.
В сообщении о решении Совета ЕС говорится о том, что Евросоюз в ответ на "неспровоцированную и несправедливую войну" России против Украины ввёл беспрецедентное число санкций против российской экономики. Для того, чтобы санкционная политика достигла успеха, необходимо пресечь попытки их обойти.
Включение обхода санкций в перечень преступлений против ЕС означает, что теперь Еврокомиссия должна будет разработать директиву, в соответствии с которой все страны Евросоюза должны будут включить уголовное преследование за это преступление в своё законодательство. В директиве также будет определено минимальное наказание за это преступление.
Ожидается, что меры по борьбе с обходом санкций будут включены в девятый пакет санкций Евросоюза против России, который сейчас обсуждается в ЕС. Член Еврокомиссии Дидье Рейндерс ранее заявлял, что директива Еврокомиссии, помимо прочего, будет предусматривать не заморозку, а конфискацию активов тех, кто попытается нарушать санкционный режим - эта мера предусмотрена в качестве наказания за "преступления против ЕС".
Врачи не разрешили перевезти Михаила Саакашвили в суд
Врачи клиники «Вивамеди» не разрешили перевезти бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилисский городской суд. Причина – состояние здоровья политика.
Учитывая представленную справку о том, что транспортировка Саакашвили в здание суда нецелесообразна, судья Нино Чахнашвили приняла решение в очередной раз отложить заседание по делу о незаконном пересечении границы Грузии экс-президентом страны.
Саакашвили не появлялся на публике с апреля текущего года. С мая он проходит лечение в клинике «Вивамеди». Члены его семьи и соратники говорят, что жизни экс-президента угрожает опасность и его необходимо отправить на лечение за границу. Сообщается также, что политик, возможно, был отравлен.
В течение последних месяцев судебные заседания неоднократно отменялись и переносились из-за того, что Саакашвили не мог явиться в суд по состоянию здоровья. Перед очередным процессом адвокаты сообщили, что Саакашвили хочет присутствовать на суде, но не может самостоятельно передвигаться.
«Если он решит появиться на процессе, то либо его принесут на носилках, или доставят в инвалидной коляске», – заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.
- Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что внимательно наблюдает за сообщениями о состоянии здоровья бывшего президента страны. Она считает, что заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд, а суд, в свою очередь, должен вынести «достойное решение».
Игрок сборной Грузии по баскетболу будет выступать за испанскую «Мурсию»
Игрок сборной Грузии по баскетболу Рати Андроникашвили продолжит карьеру в испанском клубе «Мурсия», выступающем в высшем дивизионе Лиги ACB.
Грузинский баскетболист уже подписал трехлетний контракт с «Мурсией». Сообщение об этом распространила грузинская Федерация баскетбола, пишет агентство «Новости-Грузия».
На днях, 4 декабря, Андроникашвили исполнится 22 года. Его рост 1,93 м при весе 84 кг. Играет на позициях разыгрывающего и атакующего защитника.
В прошлом был членом сборной Грузии по баскетболу до 18 лет и сборной Грузии по баскетболу до 16 лет, уже тогда СМИ писали о нем, как о «самом опасном противнике».
«Мурсия» – не первый зарубежный контракт Андроникашвили. В 2020 году Андроникашвили подписал контракт с баскетбольной командой Creighton Bluejays из баскетбольного колледжа NCAA Division I в США. Но осенью того же года порвал связку, что вынудило его пропустить сезон.
В «Мурсии» играет еще один член сборной Грузии – получивший грузинское гражданство Тад МакФадден (младший).
Ближайший матч «Мурсии» – 4 декабря, против «Басконии».
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