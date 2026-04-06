Из-за наводнения в Дагестане погибли не менее четырёх человек

Не менее четырёх человек погибли из-за наводнения и схода оползня в Дагестане, более четырех тысяч жителей эвакуировали.

Вечером 5 апреля беременную женщину и 12-летнюю девочку унесло течением после обрушения моста на федеральной автодороге «Кавказ» в населённом пункте Кала. Пострадавших достали из реки и доставлены в больницу, но спасти их не удалось.

Еще одна местная жительница погибла в селе Кирки Кайтагского района, где в результате схода оползня, по данным следователей, произошло разрушение жилого дома.

Близкий к силовым структурам телеграм-канал Shot пишет, что в районе посёлка Мамедкала погибла пятилетняя девочка, её тело нашли утром 6 апреля. Она была вместе с бабушкой (её поиски продолжаются). О том, что тело ещё одного погибшего ребенка нашли в Дагестане, сообщает также агентство «Интерфакс». По данным телеграм-канала «112», спасатели также ищут 44-летнюю жительницу.

Это второе крупное наводнение в Дагестане с конца марта. В Махачкале днём ранее обрушился многоквартирный дом. Жителей соседних домов эвакуировали, так как грунт продолжает осыпаться и под угрозой обрушения находятся ещё три многоэтажки.

В Дербентском районе из-за перелива реки, идущей из Кайтага в Геджухскую плотину, 5 апреля произошло разрушение защитного сооружения. Вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и посёлок Мамедкала.

«Агентство» обращает внимание, что состояние Геджухской плотины, введённой в эксплуатацию в 1966 году, было признано потенциально опасным ещё в 2006 году. В 2014 году на водохранилище провели реконструкцию катастрофического водосброса и дюкера на Геджухском канале, а также построили насосную станцию. Найти информацию о полноценной реконструкции водоёма «Агентству» не удалось.

В девяти населенных пунктах Дагестана, как сообщает ТАСС, подтоплены более двух тысяч жилых домов. Сохраняется угроза обвалов, камнепада и схода селевых потоков. В МЧС сообщили, что из четырех микрорайонов, попадающих в зону затопления, эвакуировали больше четырёх тысяч человек.