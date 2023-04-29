Из-за обстрела больницы в Херсонской области погибла местная жительница

Грузинский боксер-профессионал Автандил Хурцидзе, который был приговорен в США к десяти годам тюрьмы за рэкет и мошенничество, досрочно вышел на свободу. Об этом он сам сообщил через Facebook.

Ранее он объявил, что отказался от грузинского гражданства. За год до освобождения также он говорил, что намерен после освобождения продолжить карьеру. Сейчас Хурцидзе 44 года. «Я больше не гражданин Грузии… Я приехал в Америку как беженец. Если Америке это нужно, я выйду с американским флагом. Мне жаль, но у меня не было другого выбора», - заявил Хурцидзе.

Чемпион мира по версии IBO (2011), временный чемпион мира по версии WBO (2017) в среднем весе. Обладатель титулов чемпиона по версиям WBO International (2016-2017), WBC Silver (2011) и WBA Inter-Continental (2008-2010) в среднем весе.

По информации агентства «Новости-Грузия», суд Нью-Йорка вынес приговор Автандилу Хурцидзе в 2018 году. Он проходил по делу о деятельности в США российского преступного синдиката, по которому были арестованы 27 человек, 15 из которых грузины. Среди арестованных были двое грузинских спортсменов: кроме Хурцидзе также под следствие попал боец ММА Леван Макашвили, но его позже отпустили. По данным следствия, Хурцидзе состоял в криминальной группировке Раждена Шулая, известного также как Ражден Питерский. По данным следствия, боксер помогал возвращать долги, «беседовал» с несговорчивыми предпринимателями и другими людьми. На суде были представлены видеозаписи с его участием.

Автандил Хурцидзе – родом из Кутаиси, родился в 1979 году. Выступал в средней весовой категории. Он дебютировал на профессиональном уровне в возрасте 23 лет у себя на родине. В 2007 году подписал контракт с одной из украинских промоутерских компаний и начал быстро набирать обороты, получив прозвище «Маленький Тайсон».

После ареста Хурцидзе спортивная пресса отмечала, что новости о его спортивных успехах сменялись периодами, когда спортсмен исчезал из поля зрения.

В 2014 году он начинает тренироваться с США, завоевывает пояс временного чемпиона мира по версии WBO и становится официальным претендентом на пояс полноценного чемпиона мира. У Хурцидзе уже был назначен бой с чемпионом мира британцем Билли Джо Сандерсом, но был отменен, так как боксер из Грузии был арестован.