Избиратели в США надеются на новых кандидатов в президенты

В то время как до президентских выборов в США остается менее года, американцы все больше рассчитывают на появление кандидата от третьей партии, отмечает агентство Reuters.



Перспектива выбирать между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом приводит в уныние часть американских избирателей. Растут надежды на появление кандидата от третьей силы - который был бы помоложе и не строил кампанию на противоборстве партийных идеологий.

Агентство Reuters обращает внимание на нынешнее расширение избирательных возможностей и растущие шансы для новых молодых политиков. СМИ отмечают ощутимо низкую популярность Трампа и Байдена. Избиратели недовольны положением в экономике, резким разделением нации по партийному признаку, неоднозначной реакцией общества на поддержку Вашингтоном военной операции Израиля в секторе Газа. Все явственнее становится запрос на новое поколение политических лидеров США.

Примерно 63 процента взрослого население США оценивают деятельность Республиканской и Демократической партий как «весьма неудовлетворительную» в защиты интересов американцев. Согласно недавнему опросу института Гэллапа, в обществе нарастает потребность в «кандидате от третьей партии». Таких граждан стало на 7 процентов больше в сравнении с прошлым годом. Две трети населения - столь большой доли сторонников появления в США третьей ведущей партии не было с 2003 года, когда Гэллап впервые сформулировал соответствующий вопрос.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборами в истории страны.

15 ноября 2022 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года о выдвижении своей кандидатуры объявил действующий президент Джо Байден.