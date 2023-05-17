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Избрание членов Совета юстиции спровоцировало скандал в парламенте Грузии
Парламент Грузии сегодня, 17 мая утвердил трех членов Высшего совета юстиции – речь идет о местах для «не судей».
При пяти вакантных местах, только трое кандидатов из 29 девяти смогли набрать необходимое количество голосов: это Тристан Бенашвили, Гиоргий Гзобава и Зураб Гураспашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», для избрания необходима была поддержка не менее 90 депутатов. У правящей партии и поддерживающего ее движения «Сила народа» всего 84 голоса, а это значит, что проголосовали несколько депутатов от оппозиции. Голосование было тайным.
После этого другая часть оппозиции в знак протеста покинула зал заседаний, в связи с чем процесс голосования был прерван на несколько минут.
Депутат от оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили заявила, что несколько представителей оппозиции «продались» и договорились с «Грузинской мечтой», но конкретных имен не назвала. Оппозиция обвиняет «Мечту» в проведении своих кандидатов, чтобы сохранить контроль над судебной системой.
Грузинская служба Радио Свобода передает, что из оппозиционной фракции «Единое национальное движение» (ЕНД) проголосовали Ника Мачутадзе, Нато Чхеидзе, Ростом Чхеидзе и Бачуки Кардава. В ЕНД собрались на заседание, заявив, что не представляют, как можно продолжить сотрудничество в формате фракции с этими депутатами.
Лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе со своей стороны сказал, что представители «радикальной оппозиции», покинув зал заседаний, саботируют выполнение условий для получения статуса кандидата в ЕС.
После продолжения голосования ни один из оставшихся кандидатов не набрал необходимого количества голосов и председатель парламента объявил, что на повторное голосование будут вынесены четыре кандидатуры, получившие наибольшую поддержку: Русудан Квиникадзе, Гога Кикилашвили, Леван Немсадзе и Нино Нишнианидзе.
Другие новости дня
Россия выделит €1,3 млрд на проект железной дороги в Иране
Россия выделит кредит в размере одного миллиарда трёхсот миллионов евро на строительство железнодорожного участка Решт—Астара в Иране. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак после подписания соглашения о строительстве железной дороги, в которой 17 мая поучаствовали по видеосвязи президенты России и Ирана – Владимир Путин и Эбрахим Раиси, пишет «Коммерсантъ».
Общая стоимость проекта оценивается в один миллиард шестьсот миллионов евро. Российская доля в межгосударственном кредите, по словам Новака, составляет 85%.
Железнодорожный участок Решт—Астара является частью международного транспортного коридора «Север—Юг» — маршрута, позволяющего России получить доступ к иранским портам в Персидском заливе для торговли со странами Ближнего Востока и Индией. Объем грузооборота по железной дороге должен составить не менее 15 миллионов тонн в год. Участок железной дороги Решт-Астара планировали ввести в эксплуатацию к 2025 году.
Грузия поддержала создание «реестра ущерба» для Украины
На саммите Совета Европы в Рейкьявике объявили о создании международного реестра ущерба, нанесенного Украине с начала полномасштабного военного вторжения России.
Грузия инициативу поддержала. Вместе с ней к соглашению о реестре присоединились еще 39 европейских стран, а также Канада, США, Япония и Евросоюз. Андорра, Болгария и Швейцария выразили намерение присоединиться к документу.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в реестр планируется вносить информацию об ущербе и требования о компенсации. По мнению Макрона, собранные документы помогут привлечь Москву к финансовой и уголовной ответственности.
Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что международная база данных внесёт ясность в этот вопрос и позволит странам Совета Европы совместно фиксировать ущерб, причиненный Россией, чтобы создать «необходимую основу для восстановления Украины».
Европейский союз, представленный председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сделал взнос на покрытие начальных расходов. Реестр будет находиться в Гааге (Нидерланды), а дополнительный офис — в Украине.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что «Россия должна понести ответственность, в том числе за ущерб, причиненный Украине и ее народу».
В конце апреля замглавы Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Украины Юрий Аристов сообщил, что российское вторжение нанесло стране ущерб на сумму в 144 миллиарда долларов. По его словам, это «прямые и задокументированные материальные потери». По оценкам Киевской школы экономики, за год войны в Украине разрушено или повреждено более 150 тысяч домов, свыше 25 тысяч километров дорог, 344 моста (часть из них уже восстановлена), несколько тысяч детских садов, школ, больниц. ЮНЕСКО подсчитала, что на 22 марта, в Украине были повреждены или разрушены не менее 248 объектов культуры. и музеев.
По данным Всемирного банка, на восстановление Украины, пострадавшей во время российского вторжения, требуется не менее 350 миллиардов долларов. По оценкам главы Еврокомиссии, ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 миллиардов евро. Президент Украины Владимир Зеленский называет сумму более чем в один триллион долларов.
- Четвертый саммит лидеров 46 государств-членов Совета Европы открылся 16 мая в столице Исландии Рейкъявике. Главная цель встречи – обсуждение ситуации, сложившейся в Европе в результате российской агрессии против Украины.
В Армении сообщили о попытке похищения сына премьер-министра
Сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Ашота - пытались похитить днем 17 мая, сообщила принадлежащая семье Пашиняна газета «Айкакан жаманак».
«По предварительной информации, участниками похищения являются члены общественной организации «Зов сыновей», которые заставили Ашота Пашиняна сесть в машину. В какой-то момент сыну премьер-министра удалось выпрыгнуть из остановившегося на миг автомобиля, в результате чего его сбил автомобиль той же организации, следовавший сзади», – отметило СМИ.
Сообщается, что Пашинян получил травму ноги. Он обратился в правоохранительные органы, активисты же покинули место происшествия.
В Полиции Армении заявили, что проводятся необходимые мероприятия. Дело передано в Следственный комитет.
В начале апреля спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что на Ашота Пашиняна было совершено нападение, организованное из-за границы. В полиции заявили, что сообщений об этом не получали. Ашот Пашинян тогда опроверг эту информацию через «Айкакан жаманак».
Общественная организация «Зов сыновей» была создана родителями военнослужащих, погибших в карабахской войне осенью 2020 года. Как пишет Armenia Today, её руководитель Ваик Саакян опроверг попытку похищения Ашота Пашиняна.
День святости семьи в Тбилиси отметили шествием
В Грузии сегодня, 17 мая отмечают День святости семьи – его Патриархия Грузии учредила в противовес Дню борьбы с гомофобией.
Представители духовенства и верующие отметили День святости семьи шествием в центре Тбилиси, которое прошло от церкви Кашвети на проспекте Руставели к собору Святой Троицы.
Напомним, что День святости семьи был учрежден Патриархией Грузии после того, как 17 мая 2013 года православные активисты во главе с десятком священников жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси. В тот день пострадали около 30 гражданских активистов и правозащитников и несколько полицейских.
В этом году ЛГБТ–акций по случаю Дня борьбы с гомофобией не было. Шествие сторонников традиционных ценностей прошло без эксцессов.
4 мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в Будапеште на «антиЛГБТ-форуме» – так СМИ называют Конференцию консервативных политических действий (CPAC). Гарибашвили заявил, что абсолютное большинство грузинского общества «разделяет традиционные консервативные семейные ценности».
Лавров: Запад говорит армянам – прогоняйте русских
Запад говорит армянам – прогоняйте русских, заявил в интервью телеканалу «Царьград» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Знаю, что армянам, – у нас есть такая информация, – они [Запад] говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность», – сказал глава МИД России, назвав это «откровенной провокацией».
В том же интервью глава российского дипломатического ведомства затронул тему обсуждения развертывания миссии ОДКБ на территории Армении.
«Осенью 2022 года к саммиту Организации в Ереване был подготовлен документ о развертывании миссии наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности на армянской территории в соответствии с просьбой наших армянских союзников. Документ был полностью согласован на уровне министров иностранных дел. Потом в последний момент на самом саммите армянские друзья попросили отложить его принятие», – отметил Лавров, подчеркнув, что этот проект до сих пор он остается на бумаге и не может реализоваться.
«Но если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано, и остался готовым к подписанию и вступлению в силу, убежден, что Армения выиграла бы и получила бы более стабильную ситуацию», – заявил он.
С просьбой прокомментировать эти заявления главы МИД РФ Радио Азатутюн обратилось в МИД Армении, оттуда пока не ответили.
Абхазию посещает глава МИД Никарагуа
В Сухуми прошло торжественное заседание, посвященное 30-й годовщине со дня образования Министерства иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия.
Для участия в мероприятии в Абхазию прибыл глава МИД Никарагуа Денис Монкада Колиндрес. Напомним, что в 2008 году Никарагуа вслед за Россией заявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Заседание, посвященной 30-летию МИДа, открыл абхазский президент Аслан Бжания. Он отметил, что внешнеполитическое ведомство создано «в самый разгар войны, 17 мая 1993 года».
«В условиях изоляции, экономической и политической блокады, постоянной угрозы новой войны со стороны Грузии, МИД Республики Абхазия осуществлял непростую внешнеполитическую деятельность», – сказал он.
Поздравление абхазскому МИДу прислал министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет агентство «Апсныпресс».
«Убежден в дальнейшем укреплении союзнических двусторонних отношений во имя дружбы и процветания народов России и Абхазии, поддержания прочного мира и надежной безопасности в регионе», – говорится в поздравлении.
- В разные годы абхазский МИД возглавляли Саид Таркил, Сократ Джинджолия, Леонид Лакербая, Константин Озган, Игорь Ахба, Сергей Шамба, Максим Гвинджия, Вячеслав Чирикба и Даур Кове. Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба, был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР». Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
В Грузии шесть человек задержаны по подозрению в связях с ИГ
В ходе контртеррористической операции, которая прошла одновременно в четырех местах в Грузии, по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство» задержаны шесть человек, сообщила Служба госбезопасности.
«Установлено, что указанные лица имели связи с одним из влиятельных лидеров террористической организации «Исламское государство» и под его руководством планировали различные виды террористической деятельности в ряде стран», – говорится в сообщении.
СГБ отмечает, что при обысках изъята символика террористической организации, носители электронной информации, боеприпасы, взрывчатые вещества и другие улики.
Дело расследуется по статьям о вступлении в террористическую организацию иностранного государства, содействию террористической деятельности, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
СГБ отмечает, что полученная в ходе расследования информация оперативно доведена до стран-партнеров, передает агентство «Новости-Грузия».
В рамках этого же расследования возбуждено уголовное дело в отношении одного гражданина иностранного государства.
- Ранее, в начале мая, СГБ сообщала о задержании иностранца, у которого было изъято передающее устройство, на носителе которого были спутниковые фотографии стратегических объектов США и европейских столиц.
- До этого, в конце апреля стало известно о задержании силами Антитеррористического центра жителя Панкисского ущелья Малхаза Паксашвили. По данным следствия, он отправился в Сирию в 2013 году, вступил в «Исламское государство» и занимал пост «наиба».
В Грузии пьяный водитель устроил ДТП. Погибли двое полицейских
Двое сотрудников патрульной полиции, Отар Карели и Вано Басанидзе погибли в результате ДТП на участке Гори-Карели центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Как сообщили в МВД Грузии, в припаркованную на обочине машину патрульной полиции врезался автомобиль, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения – гражданин Грузии Г.Л. 1993 года рождения.
Оба полицейских, которые находились в патрульной машине, погибли на месте. Водитель задержан. В больнице города Карели ему оказали первую помощь, стационарное лечение виновнику ДТП не потребовалось.
Дело возбуждено по части 9 статьи 276 Уголовного кодекса – «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее причинение смерти двух или более человек». Задержанному грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Блинкен о признании России спонсором терроризма: «никогда не говори никогда»
Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможности признания России Вашингтоном страной–спонсором терроризма. Ранее администрация президента Джо Байдена открыто возражала против этой меры.
Во время слушаний в комитете по ассигнованиям американского Сената сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил Блинкена: «Вы же никогда не включите Россию в список стран—спонсоров терроризма?». «Никогда не говорите никогда», – сказал тот в ответ, передаёт CNN.
Администрация Байдена ранее заявляла, что не готова признавать Россию страной-спонсором терроризма, как требовали члены Конгресса и власти Украины. Белый дом считает, что признание полностью прекратит возможности сотрудничества с Россией в критических областях и может принести в отношениях с торгующими с Россией государствами, например, Индией.
Линдси Грэм — один из соавторов законопроекта, требующего от Белого дома такого признания. Однако внешняя политика в стране находится в ведении исполнительной власти, законодатели не могут принудить администрацию Байдена к такому решению.
Адгур Ардзинба: отношения с Тбилиси Москва должна координировать с Абхазией
Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба прокомментировал решения президента России Владимира Путина, связанные с Грузией.
«Прошла неделя как наш союзник и стратегический партнёр Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, плюс возобновляется прямое авиасообщение, и нет никакой реакции с нашей стороны, даже когда упоминание об Абхазии удаляется с сайтов российских авиакомпаний», – написал он в телеграм-канале.
Оппозиционер указывает на статью 3 Договора между Российской Федерацией и самопровозглашенной республикой Абхазия «О союзничестве и стратегическом партнерстве», в которой, в частности, говорится о «проведении скоординированной внешней политики.
На Парад Победы 9 мая в Москве Аслан Бжания вообще не получил приглашения
«Никто не говорит о том, что мировая держава Российская Федерация должна координировать с Абхазией свои отношения с КНР или коллективным западом. Но когда речь идёт о государстве, с которым Абхазия находится в состоянии войны, уверен, здесь наше мнение должно учитываться.
Непонятна молчаливая позиция руководства Абхазии по этому поводу. Вообще, надо сказать, за последние три года отношения между нашими странами, мягко говоря, не улучшились — всего одна встреча на высшем уровне, всего один визит главы правительства в Москву, крайне низкая активность Межправительственной комиссии, провал плана гармонизации законодательства и т.д. На Парад Победы 9 мая в Москве Аслан Бжания вообще не получил приглашения», – отметил Ардзинба.
Он уверен, что абхазские власти выбрали «узкокорпоротивную, олигархическую» повестку вместо «государственной и национальной».
«Никто не будет считаться с теми, кто в разгар мировых потрясений, вместо того, чтобы думать о том, как обезопасить и сохранить свой народ, занимается вопросами личного обогащения и обслуживания олигархов. Нам всем нужно понимать, что от действий и сигналов, посылаемых нашим руководством за пределы страны сегодня, сильно зависит авторитет и судьба нашего государства. И потом понадобится очень много времени и сил, чтобы все эти упущения исправить», – добавил Ардзинба.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе сказали, что российские авиакомпании будут выполнять еженедельно семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.
- На сайте авиакомпании «Азимут», которая начитает осуществлять прямые рейсы между Москвой и Тбилиси, Абхазия и Южная Осетия были указаны в качестве отдельных стран. Грузинские пользователи соцсетей посчитали, что российская компания нарушает закон «Об оккупированных территориях», после чего авиакомпания удалила самопровозглашенные республики из списка стран.
- 16 мая депутат Госдумы РФ Зураб Макиев направил генеральному прокурору России Игорю Краснову заявление с требованием провести проверку авиакомпании из-за удаления Южной Осетии и Абхазии из списка стран. От Росавиации он потребовал приостановить действие лицензии «Азимута» на авиаперевозку.
- 16 мая вечером «Азимут» удалил графу «страна» на своем сайте. Теперь при регистрации или покупке билета можно указать номер документа или паспорта, не указывая государство, выдавшее его.
Грузинскую авиакомпанию возмутил протест против рейсов в Россию: «Грязные руки прочь от Georgian Airways!»
Грузинская авиакомпания Georgian Airways отреагировала на митинг, прошедший у её головного офиса против возобновления авиасообщения с Россией. На своей фейсбук-странице компания опубликовала заявление — ответ участникам протеста:
«Georgian Airways начнет прямые рейсы в Российскую Федерацию с 20 мая в случае получения всех необходимых разрешений».
Как пишет СОВА, публикация вызвала гнев со стороны интернет-пользователей. В адрес компании появились негативные комментарии. Пресс-служба Georgian Airways позже опубликовала открытое письмо, в котором авиакомпания назвала всех несогласных «ничтожествами».
«Грязные руки прочь от Georgian Airways!», – говорится в открытом письме сотрудников авиакомпании. Отмечается, что против неё запущена грязная кампания.
Georgian Airways заявляет: «Мы – не политическая организация и не принимаем политических решений. Мы должны выполнить заказ грузинского народа».
Далее Georgian Airways напоминает о своей деятельности в самые тяжелые дни для Грузии – о том, как авиалинии эвакуировали женщин, детей и стариков во времена войны в Абхазии; как Georgian Airways привозила в Грузию иностранных журналистов в 2008 году, чтобы показать результаты российской агрессии.
«Нас не смогли напугать артиллерия и танки, военные самолеты врага. Тем более не смогут напугать такие комичные ничтожества, как вы!», — написано в обращении к участникам акции протеста у офиса Georgian Airways.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», аудитория была шокирована. Некоторые предположили, что страница была взломана – текст заявления был очень нестандартным и слишком эмоциональным для официального заявления.
Многие пользователи критиковали авиакомпанию, после чего Georgian Airways ограничила режим комментариев на своей фейсбук-странице.
Отметим, что 19 мая состоится первый прямой авиарейс российской компании «Азимут» — Москва-Тбилиси. А Georgian Airways приступит к прямому авиасообщению с Россией с 20 мая. В день возобновления авиасообщения с Россией в Тбилиси состоится акция протеста, организованная оппозиционным движением «Дроа».
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе сказали, что российские авиакомпании будут выполнять еженедельно семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение российских властей провокацией и неприемлемым на фоне продолжения войны в Украине. При этом грузинское правительство и правящая партия «Грузинская мечта» высказались за возобновление рейсов в Россию. Было подчёркнуто, что от отсутствия прямого авиасообщения страдает «миллион грузин». Также в правящей партии подчеркнули, что Грузия не будет вводить санкции против России из-за потенциального ущерба своей экономике.
- Против восстановления прямого авиасообщения Грузии с Россией выступили также грузинская оппозиция, Евросоюз и США. ЕС призвал Грузию, которая рассчитывает стать членом европейского блока, поддержать авиационные санкции против Москвы, введённые в ответ на вторжение в Украину, а именно – не разрешать своим самолётам летать в Россию, а российским – в Грузию.
США выплатят $10 млн за помощь в поимке гражданина РФ Матвеева
Госдепартамент США объявил в начале этой недели вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая привела бы к аресту и/или осуждению гражданина России Михаила Павловича Матвеева. В США его обвиняют в причастности к транснациональной организованной преступности. Об этом сообщил «Голос Америки».
«Последствия кибератак в целях вымогательства выкупа значительны, жертвы таких атак страдают от потери и раскрытия конфиденциальной информации и нарушения работы важнейших служб, – отмечается в заявлении представителя Госдепартамента. – Россия является безопасным убежищем для киберпреступников. В России они могут свободно проводить злонамеренные кибер-операции против США, наших партнеров и союзников».
В заявлении американского внешнеполитического ведомства называется причина, по которой США разыскивают Матвеева. Прежде всего, речь идет о его роли в кибератаках в целях вымогательства выкупа, направленных против американских правоохранительных органов, предприятий и критической инфраструктуры по всему миру.
В связи с указанными мерами Министерство юстиции обнародовало два обвинительных заключения против Матвеева в округе Колумбия и в Нью-Джерси. Минфин ввел против Матвеева финансовые санкции.
Великобритания и Нидерланды готовы помочь Украине получить самолеты F-16
Великобритания и Нидерланды намерены организовать «международную коалицию», цель которой обеспечить поставки Украине американских истребителей F-16. Об этом во вторник сообщило британское правительство.
По словам пресс-секретаря Даунинг-стрит, премьер-министры Великобритании и Нидерландов договорились о создании коалиции, которая окажет поддержку Украине «в расширении боевых возможностей ее авиации: от подготовки пилотов до поставок самолетов F-16».
«Премьер-министр выразил убежденность в том, что законное место Украины - в НАТО. Оба лидера согласились с необходимостью предоставления Украине долговременной помощи в области безопасности для предупреждения атак в будущем», – говорится в заявлении пресс-секретаря премьер-министра Великобритании.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил глав Великобритании и Нидерландов: «Нам необходимы F-16. И я благодарен нашим союзникам за их готовность работать в этом направлении, включая подготовку наших пилотов».
Для поставок Украине истребителей американского производства F-16 требуется согласие американского правительства. До сих пор формально Белый дом отказывался предоставлять Киеву этот тип вооружений, ссылаясь на трудности, связанные с подготовкой пилотов, обслуживанием самолетов, а также их сравнительной беззащитностью перед российскими системами ПВО. Однако в марте телекомпания CNN сообщала о том, что американские военные пытались оценить сколь долго займет процесс обучения украинских пилотов управлению F-16.
В понедельник представитель Белого ответа ответил отрицательно на вопрос изменилась ли позиция американского правительства в отношении поставок Украине боевых самолетов.
Главы абхазского и югоосетинского МИДов обсудили вопросы взаимодействия
В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия состоялась встреча глав абхазского внешнеполитического ведомства и министра иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Инала Ардзинба и Ахсара Джиоева.
Во встрече также участвовали начальник департамента стратегического сотрудничества абхазского МИДа Джемал Бганба, начальник отдела по работе с загранучреждениями югоосетинского МИДа Алексей Санакоев и посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.
В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия, сообщает информагентство «Апсныпресс» со ссылкой на пресс-службу МИДа.
Ахсар Джиоев примет участие в мероприятиях по случаю празднования 30-ой годовщины со дня образования абхазского МИДа.
В Ингушетии умерла измученная в родной семье 4-летняя девочка
В Ингушетии умерла 4-летняя девочка из Малгобека, которая в конце апреля попала в больницу в бессознательном состоянии – в родной семье ребенок регулярно подвергался жестокому физическому насилию.
О смерти девочки сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале. «Врачи оказались бессильными перед тяжелым заболеванием крови», – добавил он, не уточнив, о чем идет речь.
9 мая Калиматов, посетив девочку в больнице, писал, что она пришла в сознание, и заявлял о положительной динамике в ее состоянии.
При поступлении девочки в больницу 27 апреля, по данным источника правительственной газеты «Ингушетия», у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, истощение, судорожный синдром, кровоизлияние сетчатки обоих глаз, двустороннюю пневмонию, анемию и гематомы.
Со ссылкой на медзаключение собеседники сайта Кавказ.Реалии заявили, что у жертвы нашли явные признаки сексуализированного насилия. Однако официальные органы отказались комментировать эту информацию, а в Следкоме говорят о недостоверных сведениях. Не замалчивать историю насилия над ребенком призвал ранее имам Хамзат Чумаков. Он заявил, что факт сексуального насилия над ребенком ему подтвердили несколько медработников, которые обследовали пострадавшую.
- Издание «Фортанга» со ссылкой источник писало, что насилию также подвергались сестры попавшей в больницу девочки, которым четыре и шесть лет.
- О сексуализированном насилии в отношении девочки, помимо ингушских активисток, блогерш и адвоката, писал даже предположительно связанный с силовиками телеграм-канал «Розыск Ингушетия». Автор канала призвал коллег «задержать и публично осудить педофила».
- В полиции сообщили, что к избиению, предположительно, причастны мать и бабушка, а сама семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная. О причастности к насилию мужчин семьи официальные органы ничего не сказали. Глава республики Махмуд-Али Калиматов и экс-омбудсмен по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявили, что следят за ходом расследования преступления. Дело взял под контроль глава Следкома России.
- 1 мая матери девочки предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, она арестована и находится в СИЗО. 6 мая на мать ребенка завели второе уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Бабушку вскоре после задержания отпустили за отсутствием доказательств ее причастности к избиению.
- После того, как стало известно о госпитализации девочки, силовики решили проверить не только ее семью, но и сотрудников системы профилактики безнадзорности. В пресс-службе МВД по республике подтвердили, что в марте эту семью поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, но никаких мер принято не было.
Авиакомпания «Азимут» отказалась от графы «страна» на своем сайте
Российская авиакомпания «Азимут», которая начитает осуществлять прямые рейсы между Москвой и Тбилиси, на фоне скандала отказалась от графы «страна» на своем сайте. Теперь при регистрации или покупке билета можно указать номер документа или паспорта, не указывая государство, выдавшее его.
Напомним, что на сайте «Азимута» Абхазия и Южная Осетия были указаны в качестве отдельных стран. Грузинские пользователи соцсетей посчитали, что российская компания нарушает закон «Об оккупированных территориях», после чего авиакомпания удалила самопровозглашенные республики из списка стран. Однако после этого депутат Госдумы РФ Зураб Макиев направил генеральному прокурору России Игорю Краснову заявление с требованием провести проверку авиакомпании из-за удаления Южной Осетии и Абхазии из списка стран. От Росавиации он потребовал приостановить действие лицензии «Азимута» на авиаперевозку.
В самой авиакомпании ситуацию официально не комментировали. Однако когда «Эхо Кавказа» от имени пользователя обратилось по электронной почте к «Азимуту» с вопросом, можно ли приобрести авиабилет абхазскому гражданину, в компании принесли извинения «за временную невозможность оформления авиабилета на рейсы авиакомпании», используя национальный паспорт, заявив, что «специалистами авиакомпании ведутся работы по восстановлению полноценной работы сайта».
«Азимут» получил разрешение на выполнение рейсов из Москвы в Тбилиси с 17 мая, рейсы начнутся с 19-го числа. Авиакомпания открыла продажи билетов на рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Минимальная стоимость билета из Москвы – 17 148 рублей (215 долларов), из Тбилиси – 20 675 рублей (260 долларов).
CNN: ЗРК «Пэтриот», вероятно, был поврежден, но не уничтожен
Власти США оценивают, какой ущерб могла получить американская система противовоздушной обороны «Пэтриот» после ракетного удара России по Киеву в ночь на вторник.
Неназванный представитель администрации США рассказал телеканалу CNN, что система «Пэтриот», вероятно, получила повреждения, но не была уничтожена.
Как отмечает CNN, в настоящее время у Украины есть две системы «Пэтриот» – одна из США, другая была передана Германией и Нидерландами. Неясно, какая из этих систем могла получить повреждения.
Российское Минобороны сообщило во вторник об уничтожении американского комплекса ПВО «Пэтриот». В ВСУ заявили, что все запущенные Россией дроны и ракеты, в том числе шесть «Кинжалов», были уничтожены средствами украинских ПВО, однако отказались комментировать информацию о поражении системы «Пэтриот».
В России задумываются над прямой доставкой почты в Грузию
«Почта России» рассмотрит возможность прямой авиаперевозки почтовых отправлений в Грузию. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
«После появления стабильных рейсов от нескольких авиакомпаний, мы оперативно рассмотрим возможность прямой авиаперевозки почты (в Грузию)», - говорится в сообщении.
Как пояснили в компании, сейчас авиапочта из России в Грузию идет через третьи страны.
Участники акции в Тбилиси переместились к офису Georgian airways
Собравшиеся у здания парламента участники акции направились шествием к офису компании Georgian airways, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Причиной такого решения стало заявление Georgian airways, согласно которому компания будет выполнять рейсы по направлению Тбилиси-Москва-Тбилиси с частотой 7 раз в неделю. Раздаются крики – «Нет российским рейсам».
Напомним, представители различных оппозиционных партий, члены гражданского движения и рядовые граждане проводят акцию под названием «Мы не сможем войти в Евросоюз на российском корабле». Они протестуют против восстановления прямых полетов между Россией и Грузией.
Пресс-спикер МИД Украины - о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией
Пресс-спикер МИД Украины прокомментировал вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Олег Николенко отреагировал на это в Twitter.
«Мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет свои в Москву», - пишет Николенко на грузинском языке.
По словам Николенко, Кремль доволен результатом, пишет SOVA.
«Мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет свои в Москву. Притом, что 20% территории Грузии остаются безнаказанно оккупированными Россией. Кремль, наверное, будет в восторге от такого результата», - пишет пресс-спикер МИД Украины.
Ранее свою точку зрения по этому вопросу зафиксировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.
- До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Ютэйр», «Победа». В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.
- Решение Кремля об отмене запрета на авиасообщения с Грузией и визового режима бурно обсуждается как в Грузии, так и за ее пределами. В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что эти меры никак не скажутся на отношениях с Западом. В США и ЕС считают иначе, и по этому вопросу сделали довольно жесткие предупреждения.
Китай призвал посольства в Пекине убрать знаки поддержки Украины
Китай обратился к иностранным посольствам и международным организациям, базирующимся в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для «политической пропаганды», имея в виду, по-видимому, знаки поддержки Украины. Об этом пишет японское агентство Kyodo со ссылкой на источники.
Kyodo отмечает, что многие посольства в Пекине повесили изображения с украинским флагом и надписями на китайском и английском языках, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной.
В уведомлении МИД КНР от 10 мая содержится призыв не использовать внешние стены зданий для пропаганды и «избегать возникновения конфликтов между государствами». В документе также говорится, что посольства и международные организации «обязаны соблюдать китайские законы и постановления», хотя Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией.
Как пишет агентство, этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов из Европы и других регионов, и никто из них не убрал вывески. Один из собеседников Kyodo, европейский дипломат, раскритиковал позицию Китая, заявив, что нет разумных оснований препятствовать выражению государством своих намерений и что они не будут выполнять это предписание.
Андрей Ермак: Некоторые в Грузии считают, что взаимодействие с убийцами - это нормально
«Некоторые в Грузии считают, что взаимодействие с террористами и убийцами - это нормально», - так руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак откликается на начало прямых рейсов между Россией и Грузией авиакомпанией Georgian Airways и российской авиакомпанией «Азимут».
«История всегда помнит тех, кто делал вид, что не замечает геноцид, нацизм и его авторов. И эта историческая память вряд ли кому-то нравится…
Грузинский народ постоянно демонстрирует солидарность с Украиной. У нас общий враг, который с 90-х годов, а потом в 2008 убивал грузин, а с 2014 он убивает украинцев. Для наших народов этот враг экзистенциальный. Но кое-кто, похоже, пытается не замечать ракетные обстрелы Киева, уничтоженную Марьинку, убитых в Буче, Ирпене, Изюме, похищение детей... Кое-кто, похоже, забыл трагедию в Гори. Возможно, кому-то кажется, что их это не касается. И взаимодействие с террористами и убийцами - это нормально. Ошибочная позиция, история все расставит на свои места», - написал Ермак.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.
- До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Ютэйр», «Победа». В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.
- Решение Кремля об отмене запрета на авиасообщения с Грузией и визового режима бурно обсуждается как в Грузии, так и за ее пределами. В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что эти меры никак не скажутся на отношениях с Западом. В США и ЕС считают иначе, и по этому вопросу сделали довольно жесткие предупреждения.
У здания парламента Грузии проходит акция против авиасообщения с Россией
У здания парламента Грузии проходит акция протеста под лозунгом: «На российском самолете приземлиться в Евросоюзе не получится», сообщает SOVA. Активисты протестуют против прямых авиарейсов из России. На «всякий случай» на заднем дворе законодательного органа дежурят представители полиции.
Участники акции протеста держат в руках тематические баннеры с разными надписями. Один из них - «Нет - российскому правительству» - отсыл к правящей партии «Грузинская мечта», которую оппозиция и активисты считают проводником политики Кремля в Грузии. Другой слоган - из известной детской грузинской песни: «И не улетай, и не прилетай» - в адрес российских авиакомпаний. 19 мая компания «Азимут» осуществит первый прямой рейс Москва-Тбилиси.
Молодые активисты создают шум барабанной дробью и свистом, чтобы донести до властей Грузии главное - большая часть грузинского населения за интеграцию в Европейский союз, а не за возвращение на российскую орбиту.
Ранее активисты опубликовали призыв собраться на заднем дворе парламента страны в соцсети Facebook. В заявлении организаторов митинга сказано: «В то время как 20% территории Грузии оккупированы, а грузинские военнослужащие сражаются с российскими самолетами в Украине, правительство Грузии зажигает зеленый свет прямым авиарейсам из России. Это действие аморально, беспринципно, неуважительно по отношению к героям Грузии и противоречит твердой воле грузинского народа стать полноправным членом Европейского союза».
Алана Гаглоева наградили медалью «100 лет образования Чеченской Республики»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров наградил президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева медалью «100 лет образования Чеченской Республики».
«Рамзан Ахматович наградил Алана Эдуардовича на торжественный церемонии закрытия Дней культуры Южной Осетии в Чечне. Сейчас они присутствуют на мероприятии вместе. В программе предусмотрен концерт госансамбля «Симд», - сообщила журналистам пресс-секретарь президента Наталья Босикова.
В столице Чечни накануне состоялось торжественное открытие Дней культуры Южной Осетии. Сегодня артисты Юго-Осетинского драматического театра представили чеченскому зрителю спектакль «Черная бурка». Как сообщает пресс-служба югоосетинского Минкультуры в телеграм-канале, постановка впечатлила публику.
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