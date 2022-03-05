Издание «Важные истории» и OCCRP признаны нежелательными организациями в России

Сенатор Совета Федерации от Тувы Людмила Нарусова на обсуждении поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих до 15 лет колонии в закон о фейках, заявила, что 3 марта из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписывать или за которых подписывали контракты на службу. Запись заседания опубликована на Youtube, пишет портал Сибирь.Реалии.

"В итоге из роты в сто человек живых осталось четверо", - заявила сенатор и попросила представителей Минобороны подтвердить или опровергнуть эту информацию, но ей отказали.

"Независимо от того, какая статья в Уголовном кодексе, российское право устроено так, что все доказательство предоставляет следствие. Следствие будет это доказывать", - ответили Нарусовой.

О том, что на границу с Украиной перебросили солдат-срочников, которых под угрозами заставляли подписывать контракты или за которых их подписывало руководство, впервые заявило "Агентство" со ссылкой на Комитет солдатских матерей 24 февраля, в день начала боевых действий.

После этого Нарусова посетила матерей и заявила, что они "просто завалены письмами". "Им нечего терять, они ищут хоть что-то, что дало бы им информацию. Они видели фотографии реальных своих сыновей, и стали связываться, и выяснили, что кто-то в плену, кто-то погиб. Но вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит", - рассказывала она.

Сенатор также заявила, что не отождествляет себя с теми представителями власти, которые "выступают за войну".

Комитет солдатских матерей сообщил об отправке к границе срочников из пяти частей. Среди них солдаты, призванные в декабре 2021 года, которые не успели пройти никакую подготовку.

Российское Минобороны отрицает, что отправляет военнослужащих срочной службы в горячие точки. По закону срочников можно направлять в зону боевых действий не ранее, чем через четыре месяца после начала службы в армии. Матери сообщили, что их сыновья перестали выходить на связь.