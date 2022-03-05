Новости
Издание «Важные истории» и OCCRP признаны нежелательными организациями в России
Министерство юстиции внесло в список нежелательных организаций в России юридические лица издания «Важные истории» и ассоциации журналистов-расследователей OCCRP. Сотрудничество с такими организациями или распространение их материалов в России теперь может расцениваться как уголовное преступление.
На расширение списка так называемых нежелательных организаций обратила внимание «Медиазона». До этого в списке было юридическое лицо издания «Проект», публиковавшего материалы о ближайшем окружении президента России Владимира Путина.
«Важные истории» и OCCRP специализируются на антикоррупционных расследованиях. Журналисты издания и ассоциации неоднократно награждались профессиональными премиями за свою работу. OCCRP известна расследованием так называемого Панамского архива, раскрывшего сеть тайных оффшоров политической элиты разных стран мира.
Другие новости дня
В Грузии звезду Тамары Гвердцители закрасили в цвета украинского флага
В Грузии именную звезду певицы Тамары Гвердцители перед зданием тбилисской Филармонии закрасили в цвета украинского флага. Так активисты гражданского движения «Позор!» выразили свой протест против участия исполнительницы в запланированном в Кремле концерте, сообщает SOVA.
«Эта реакция – меньшее, что мы могли сделать. Теперь я хочу обратиться к сотрудникам мэрии: понятно, что в соответствии с «советским» законодательством нам полагается штраф в несколько тысяч, но было бы неплохо, если бы ведомства Кахи Каладзе заняло принципиальную и справедливую позицию и не стало выписывать штраф», - заявила активистка Мариам Долидзе в эфире телеканала Formula.
По данным СМИ, исполнители грузинского происхождения, проживающие и выступающие в России, намерены принять участие в концерте, посвященном Международному женскому дню. Мероприятие пройдет в Кремле 6 марта. Среди тех, кто на нем выступит: Тамара Гвердцители, Сосо Павлиашвили и группа A’Studio, солисткой которой является Кета Топурия.
В Подмосковье арестована двукратная олимпийская чемпионка из сборной США
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер арестована по подозрению в контрабанде наркотиков в Подмосковье. В ее багаже по прилете из США были обнаружены картриджи для электронных сигарет с гашишном маслом. Об этом сообщило новостное агентство «Москва».
Арест произошел еще в феврале, однако известно о нем стало только сегодня. 31-летняя Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево сотрудниками таможни. Она выступает за екатеринбургский УГМК, команда 13 лет подряд выигрывает Чемпионат России по баскетболу среди женщин. С командой она несколько раз становилась чемпионкой и четыре раза побеждала в Евролиге.
Американка входит в списки лучших баскетболисток планеты. На площадке она играет центровую. Она дважды выигрывала со сборной Олимпийские игры, а с американской командой «Финикс Меркури» в 2014 завоевала титул чемпионки женской лиги НБА. Она входит в рейтинг лучших игроков в истории чемпионата.
Газета The New York Times запросила комментарий у агента баскетболистки и у представителей «Финикс Меркури» и ЖНБА, они не прокомментировали тему. Баскетбольная УГМК ситуацию также не комментировала.
Юрий Дудь рассказал, что в Грузии с ним отказались пить за Россию
Российский журналист Юрий Дудь рассказал о том, как в Грузии с ним отказались пить за Россию. Автор программы «вДудь», которая выходит на YouTube, поделился этим в ходе беседы с писателем Борисом Акуниным (Чхартишвили), пишет SOVA.
Говоря об отношении к россиянам и русским в мире после вторжения в Украину, Дудь привел в пример Грузию:
«В 2008 году Россия воевала с Грузией, в 2022-м у русских и грузин с отношениями все нормально. Государство не любят, и мы это, в общем, знаем, но на отношения русских и грузин это, по моему опыту, не сильно повлияло».
Путин заявил, что не планирует вводить военное положение
Президент России Владимир Путин заявил, что не планирует вводить на территории России режим военного положения. Слух об этом ранее активно обсуждался в российском сегменте социальных сетей.
«Военное положение вводится в стране в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет», - заявил президент на встрече с сотрудницами российских авиакомпаний, приуроченной наступающему празднику 8 марта.
Военное положение вводится в стране решением президента и подтверждается Советом Федерации. Ранее в социальных сетях активно обсуждалось, что эта мера может быть одобрена верхней палатой на внеплановом заседании 4 марта. Вместо этого сенаторы обсуждали экстренные законопроекты в связи с кризисом из-за принятых против России санкций и одобрили закон, вводящий уголовное наказание за призывы к санкциям против России, исполнение этих санкций и распространение недостоверных новостей о российской армии.
На встрече с женщинами-пилотами Путин заявил, что вводимые против России санкции после вторжения в Украину «сродни обвинению войны». Прямым участием в войне президент назвал возможное введение странами Запада бесполетной зоны над Украиной. «Любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте», - заявил он.
По его словам, «понимание этого есть» и он считает, что бесполетная зона вводиться не будет. Ранее ввести бесполетную зону, запретив участие российской авиации в украинской войне, призывал США и страны НАТО украинский президент Владимир Зеленский.
Росавиация рекомендует авиакомпаниям приостановить все рейсы за рубеж
Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы, сообщает «Интерфакс».
Рекомендация относится к авиакомпаниям, чьи самолеты зарегистрированы в реестрах других государств в рамках договора о лизинге с иностранной организацией. Кроме того, с 8 марта ведомство рекомендует приостановить рейсы в Россию из присоединившихся к санкциям стран.
«Аэрофлот» - крупнейший российский авиаперевозчик - в субботу заявил, что с 8 марта прекращает все полеты за рубеж, за исключением Минска, «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов». Уже с полуночи 6 марта на рейсы из России перестанут пускать пассажиров, имеющих обратные билеты на даты после 8 марта. Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону с вылетом из России будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов. Как будут возвращаться на родину россияне, имеющие билеты на даты после 8 марта, пока неясно.
5 марта также стало известно, что поставщик услуг в области IT для авиаотрасли Lufthansa Systems разрывает сотрудничество с российскими авиакомпаниями. Организация пояснила, что действует в соответствии с введенными против России санкциями из-за вторжения в Украину.
С 5 марта авиакомпания S7 отменила все международные рейсы, такое же решение приняла авиакомпания Smartavia.
Отмена рейсов за рубеж связана не только с закрытием воздушного пространства рядом стран, среди которых и США, но и с санкциями Евросоюза. Санкции запрещают продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Кроме того, компании – владельцы самолетов, находящихся у российских авиакомпаний в лизинге, требуют вернуть эти самолеты, аннулировав лицензии на их эксплуатацию. Известно уже о нескольких случаях ареста таких самолетов за рубежом, в том числе лайнера A320 компании S7 в Ереване.
Власти Италии наложили арест на недвижимость Усманова и Соловьева
Власти Италии наложили арест на недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, которые были включены в санкционные списки Евросоюза.
По данным газеты La Repubblica, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии. Ранее были арестованы две суперъяхты владельца «Северстали» Алексея Мордашова и владельца Volga Group Геннадия Тимченко, а также вилла в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.
3 марта власти Германии арестовали в Гамбурге 156-метровую яхту Алишера Усманова. Стоимость яхты «Дилбар» оценивается в 600 миллионов долларов. Она находилась на гамбургском судостроительном заводе Blohm+Voss на ремонте с октября прошлого года.
В Южной Осетии сняты все противоковидные ограничения
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия с 7 марта снимают все ограничения в связи со снижением рисков распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее решение в субботу было принято оперативным штабом республики, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Ранее югоосетинские власти ввели ограничения в связи с ростом заболеваемости ковидом. В республике приостановлена деятельность образовательных учреждений, детских развлекательных центров и спортивных залов, запрещено проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Позже оперштаб разрешил возобновить с 14 февраля учебный процесс в образовательных учреждениях.
«В связи со снижением рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Южная Осетия решили: продолжить функционирование средних общеобразовательных, дошкольных учреждений и детских учреждений дополнительного образования; детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов; объектов физической культуры и спорта, в том числе тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций», - говорится в тексте протокола оперштаба.
Также разрешено проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий, пишет агентство «Рес».
Комитету по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поручено проводить мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией и обеспечить лабораторную диагностику по выявлению COVID-19.
По данным Югосетпотребнадзора, за минувшие сутки в республике было выявлено 12 новых случаев коронавируса, за все время пандемии было выявлено 14 030 случаев коронавируса, 13 890 пациентов выздоровели.
СМИ: СБУ ликвидировала члена переговорной группы Украины. Он подозревался в госизмене
Служба безопасности Украины ликвидировала члена переговорной группы Киева на встречах с представителями России Дениса Киреева. Он подозревался в государственной измене. Киреев был убит при задержании, сообщает со ссылкой на свои источники издание «Обозреватель», а также депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
Погибший участвовал в первом раунде переговоров в Гомельской области Беларуси 28 февраля. При этом отмечается, что в Офисе президента Владимира Зеленского Дениса Киреева не представляли как участника диалога, его имени не было в списке, обнародованном пресс-службой. Однако на фото и видео он сидит за столом рядом с представителями Киева.
«Каким образом он попал в состав делегации Украины по переговорам с оккупантами? - очень хочется выяснить у Офиса президента», - написал в своем Telegram-калане нардеп Александр Дубинский.
Киреев – эксперт банковского сектора. О том, что финансист может работать на российские спецслужба, украинские СМИ сообщали давно. В последний раз, к примеру, об этом говорилось в журналистском расследовании «5 канала» 13 февраля. А блогер Ярослав Бондарь писал: «В оперативных материалах рос. разведки ФСБ и Минобороны украинский банкир проходит под оперативным псевдонимом «Хороший». С 2006 года он сливал ФСБ РФ данные о закупках оружия для вооруженных сил Украины. А также о схемах обогащения украинских олигархов».
Эвакуация населения Волновахи и Мариуполя сорвалась
В субботу с утра не состоялась эвакуация мирных жителей украинских городов Волноваха и Мариуполь, на которые наступают российские войска. Российская сторона объявила с утра режим тишины и, как утверждается, открыла согласованные с украинской стороной коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Украинская сторона подтвердила договоренности.
«Это даст возможность начать восстановление критически важной инфраструктуры – свет, вода и мобильная связь. Также будет возможность обеспечить Мариуполь продуктами и медикаментами первой необходимости», – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Однако спустя несколько часов власти Мариуполя сообщили, что эвакуация «откладывается», поскольку российские войска не смогли обеспечить соблюдение режима тишины. Украинский министр Ирина Верещук, которая вела переговоры, сообщила и о срыве эвакуации в Волновахе, обвинив в нем российских военных. Минобороны России, в свою очередь, обвинило в срыве договоренностей украинских националистов, которые якобы пытаются использовать мирных жителей как «живой щит».
В Херсоне проходит митинг против российских войск
На центральной площади Херсона, украинского областного центра, занятого российскими войсками, проходит митинг против российского вторжения в Украину. Об этом сообщает в фейсбуке народный депутат Украины Александр Куницкий.
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук опубликовал видео митинга, на нем жители города с флагами Украины кричат российским военным «Позор!».
В социальных сетях появилось видео, на котором один из протестующих едет на российском БТР, подняв флаг Украины.
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- 2 марта Министерство обороны России заявило о захвате Херсона. 300-тысячный областной центр на юге Украины стал самым крупным городом с начала войны, о занятии которого заявили в Москве.
- 3 марта председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил, что российское военные «полностью заняли здание Херсонской облгосадминистрации».
Коронавирус в Абхазии: 88 новых случаев заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 225 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 88 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 32 пациента. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 18 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались мужчина 81 и женщина 83 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 24 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 7 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 1 пациент.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52 362 человек. Зарегистрировано 657 летальных случаев. Выздоровели 46 785 человек.
Платежная система PayPal приостановила работу в России
Платежная компания PayPal Holdings Inc приостановила работу сервиса в России, сообщает Reuters со ссылкой на президента компании Дэна Шульмана.
Он заявил, что компания поддерживает международное сообщество в осуждении «российской военной агрессии в Украине». Отмечается, что некоторое время сервис будет доступен, чтобы пользователи могли снять деньги со своих счетов. 2 марта PayPal прекратил регистрацию новых пользователей из России.
- 4 марта корпорация Microsoft Corp объявила о приостановке продаж новых продуктов и услуг в России из-за эскалации российско-украинского конфликта.
- Связи с Россией разорвали уже многие западные компании, включая Apple, Oracle, Dell Technologies, нефтяную Exxon Mobile, авиастроительные Boeing и Airbus, производителя спортивной одежды и обуви Nike, Walt Disney.
В Грузии за сутки выявлено 3 033 новых случая коронавируса
В Грузии за сутки выявлено 3 033 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 1 623 672-х.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 294;
- Имерети – 451;
- Кахети – 275;
- Самегрело – Земо Сванети – 260;
- Шида Картли – 238;
- Гурия – 123;
- Квемо Картли – 117;
- Мцхета-Мтианети – 83;
- Аджария – 72;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 65;
- Самцхе-Джавахети – 55.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 8 118 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 1 547 531 лицо.
От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 32 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 16 338 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 59 777 (-5 117). В тяжелом состоянии находятся 656 пациентов. Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 2 600 человек, на дому – 57 177 человек.
За последние 24 часа было проведено 19 680 тестов. В том числе 16 416 исследований на антиген и 3 264 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 15,41%. Показатель за последние 14 дней – 21,6%.
Минобороны России объявило режим тишины в Украине
Российская сторона объявляет режим тишины с 10:00 по московскому времени и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.
«Это даст возможность начать восстановление критически важной инфраструктуры – свет, вода и мобильная связь. Также будет возможность обеспечить Мариуполь продуктами и медикаментами первой необходимости», – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Bloomberg и CNN приостанавливают работу в России
Агентство Bloomberg и американский телеканал CNN приостанавливают свою деятельность в России. Это решение было принято после подписания президентом России Владимиром Путиным закона об уголовной ответственности за так называемые фейки о действиях российских военных в Украине.
«Изменение Уголовного кодекса, которое, кажется, призвано приравнять любого независимого репортера к преступнику, делает невозможным сохранение какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны», – заявил главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт.
Из-за принятия этого закона «Новая газета» и издание «Сноб» решили удалить все материалы о войне с Украиной с сайта и из социальных сетей. Издание The Bell также отказалось от освещения так называемой «специальной военной операции» российских войск в Украине.
Правительство требует от СМИ освещать боевые действия только по официальным источникам. Например, в уведомлениях Роскомнадзора, направленных в редакцию Радио Свобода, говорилось, что войну в Украине нельзя называть войной – так как министерство обороны не подтверждает, что Россия с кем-то воюет.
Из-за этих правил в России были заблокированы Радио Свобода и региональные проекты радиостанции, канал Настоящее время, «Голос Америки», телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы», издания Znak.com, The Village, ТВ 2, «Медуза», The New Times, «Тайга.инфо», DW, в Свердловской области были изъяты тиражи газет «Вечерний Краснотурьинск», «Глобус», «Вечерний Карпинск», «ПроСевероуральск.RU» и «Новый Качканар», и ряд украинских изданий. Некоторые СМИ заявили о прекращении работы.
4 марта Госдума России приняла законопроект об уголовной ответственности за так называемые фейки о действиях российских вооруженных сил в Украине.
За сообщения о деятельности армии, которые суд признает «заведомо ложными», грозит штраф или до 3 лет колонии. Если при этом используется служебное положение, есть корыстные побуждения или «искусственно создаются доказательства», то срок лишения свободы – от 5 до 10 лет. Если же фейки повлекут тяжкие последствия – наказание составит до 15 лет.
Предусмотрено и наказание «за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России» или «за дискредитацию такого использования» – сначала административная ответственность, а при повторении – уголовная, до 3 лет колонии. Подобная ответственность предусмотрена и за призывы к санкциям против России.
Зеленский обвинил НАТО в слабости - из-за отказа «закрыть небо»
Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении вечером в пятницу обвинил союз НАТО в слабости и отсутствии единства - из-за отказа НАТО удовлетворить просьбу Украины и ввести над страной бесполётную зону.
В НАТО объяснили отказ тем, что это фактически означало бы войну с Россией, поскольку для обеспечения такой зоны пришлось бы сбивать российскую авиацию и ракеты.
Зеленский считает этот аргумент надуманным, утверждая, что Россия не решилась бы на крупномасштабный конфликт с Североатлантическим союзом.
«Все люди, которые погибнут с этого дня, погибнут и из-за вас... Сегодня руководство НАТО дало «зеленый свет» дальнейшим бомбардировкам украинских городов и сел» - сравнил Зеленский. «Слабому» НАТО он противопоставил Европейский союз, который после начала российского вторжения в Украину, по мнению украинского президента, показал свое единство и ввел жесткие санкции против России, а также начал помогать Украине оружием.
Главы МИД стран НАТО в пятницу отказались вводить бесполетную зону над Украиной, отправлять в страну войска или боевые самолеты, подчеркивая, что не хотят рисковать войной с Россией - ядерной державой.
Возможность вступления Украины в НАТО послужила для президента России Владимира Путина одним из оснований для вторжения в Украину - он утверждал, что такая перспектива опасна для России. Представители украинского руководства в последнее время говорят, что могут и отказаться от планов вступления в НАТО, если страна получит гарантии безопасности.
Ранее в пятницу Зеленский выступил по телемосту перед жителями семи зарубежных городов, где прошли акции в поддержку Украины, в том числе Тбилиси и Праги. Он призвал жителей Европы поддерживать Украину, поскольку, по его мнению, если «падет» Украина, то следующие на очереди другие страны Европы.
Вблизи Киева при российском ударе в селе Мархалевка погибли 6 человек
В результате российского авиаудара в селе Мархалевка, вблизи Киева, погибли шесть человек, в том числе ребенок, сообщила в пятницу, 4 марта, региональная полиция.
По ее сведениям, еще двое взрослых и двое детей получили ранения и были доставлены в больницу.
Налеты российской авиации в 9-й день вторжения в Украину не прекращаются в разных регионах страны. В Чернигове, по уточненным данным, в результате бомбардировки жилого массива 3 марта погибли более 40 человек. Это передало украинское агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
4 марта начались бои за Николаев. Население этого города на юге Украины составляет около 490 тысяч человек. Утром сообщалось, что в него вошли передовые подразделения российской армии. Власти Николаева утверждают, что украинской армии удалось выдавить российские силы. Об этом в видеообращении заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. «Бой продолжается уже на окраинах, но по городу выбили», - сказал Ким.
Офис Верховного комиссара ООН по правам человека сообщил ранее, что с момента начала Россией боевых действий в Украине 24 февраля в стране зарегистрирован 331 случай гибели мирных граждан, 675 человек ранены.
По информации украинских властей, с прошлой недели и до 2 марта погибших в результате российских ударов среди гражданских лиц свыше 2-х тысяч.
Офис президента Украины со ссылкой на детского омбудсмена Дарью Герасимчук передал 4 марта, что при атаках на украинские города погибли 28 детей, еще 64 – получили ранения.
Российские власти утверждают, что военные не стреляют по гражданским объектам и пытаются сберечь жизни мирных жителей. В Минобороны РФ утверждают, что проводят операцию, соблюдая все нормы гуманитарного права. При этом с начала вторжения появились многочисленные свидетельства разрушения гражданских объектов, включая жилые дома и школы.
Зеленский и Зурабишвили обратились к участникам митинга в Тбилиси
Тысячи жителей Грузии вышли сегодня на очередной митинг в центре Тбилиси в поддержку Украины. К собравшимся на проспекте Руставели обратились посредством телемоста президент Украины Владимир Зеленский из Киева и президента Грузии Саломе Зурабишвили – в настоящее время она находится во Франции.
На акцию, анонсированную в соцсетях, принесли флаги Грузии и Украины, были исполнены государственные гимны обеих стран, пишет агентство «Новости-Грузия».
Автомобильное движение на проспекте перекрыто. Мониторы, через которые транслировалось обращения Зеленского и Зурабишвили, были установлены перед зданием парламента.
«Вильнюс, Франкфурт, Тбилиси, Братислава, Прага, Лион, Париж – сегодня вы все украинцы», – заявил Зеленский в прямом эфире во время обращения к участникам акций в этих семи городах и призывая к поддержке Украины.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем обращении подчеркнула, что Грузия будет стоять рядом с дружественным народом Украины, в том числе, чтобы отстоять и свое европейское будущее.
В России заблокирована социальная сеть Facebook
Роскомнадзор приступил к блокировке социальной сети Facebook, говорится в сообщении ведомства. Проблемы с доступом к сервису жители России испытывают с утра 4 марта, однако ранее о блокировке официально не сообщалось.
Согласно сообщению регулятора, причиной блокировки стали 26 случаев "дискриминации российских СМИ". В том числе ограничение доступа к аккаунтам телеканала министерства обороны "Звезда", информационного агентства РИА "Новости", иноязычного агентства Sputnik, канала RT и сайтов "Лента.ру" и "Газета.ру".
25 февраля социальная сеть была замедлена за эти нарушения. Ранее Facebook неоднократно штрафовался, однако в сообщении вице-президента его головной компании Meta говорилось, что соцсеть не будет снимать ограничения по требованию Роскомнадзора.
Закон, позволяющий блокировать иностранные сайты за такое, был разработан в конце 2020 года. Принимая его, депутаты заявляли, что планируют бороться с цензурой в сети.
Только за один день 4 марта Роскомнадзором в России были заблокированы Радио Свобода и региональные проекты радиостанции, "Голос Америки”, "Медуза", DW и Би-би-си.
Причиной стало их освещение войны в Украине, которую российские власти отказываются признавать таковой. 4 марта парламент принял в срочном порядке законопроект, вводящий уголовную ответственность за распространение недостоверной информации о российской армии. После этого "Новая газета" и The Bell решили перестать освещать конфликт, а Русская служба Би-би-си сообщила о том, что её журналисты будут работать из-за пределов страны.
«Новая газета» удалит все материалы о войне с Украиной из-за военной цензуры
Российская «Новая газета» удалит все материалы о войне с Украиной с сайта и социальных сетей, опасаясь уголовного преследования журналистов из-за военной цензуры. Об этом говорится в заявлении редакции.
«Мы не имеем права рисковать свободой наших товарищей. Но мы не можем игнорировать и позицию вас, наших читателей, которые однозначно высказались за продолжение работы в условиях военной цензуры», - говорится в тексте. Ранее спонсоры издания проголосовали за выполнение условий государства при освещении конфликта в Украине.
Правительство требует от СМИ освещать боевые действия только по официальным источника. Например, в уведомлениях Роскомнадзора, направленных в редакцию Радио Свобода говорилось, что войну в Украине нельзя называть войной - так как министерство обороны не подтверждает, что Россия с кем-то воюет.
Из-за этих правил были заблокированы в России или прекратили работу Радио Свобода и региональные проекты радиостанции, канал Настоящее время, «Голос Америки», телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы», издания Znak.com, The Village, ТВ 2, «Медуза», The New Times, «Тайга.инфо», DW, в Свердловской области были изъяты тиражи газет «Вечерний Краснотурьинск», «Глобус», «Вечерний Карпинск», «ПроСевероуральск.RU» и «Новый Качканар», и ряд украинских изданий.
В 2021 году, еще до введения военной цензуры, Россия заняла 150-е из 180 мест в ежегодном Всемирном рейтинге свободы прессы, который составляется международной правозащитной организацией «Репортеры без границ».
Microsoft, Cisco, Airbnb сворачивают проекты в РФ из-за войны в Украине
Корпорация Microsoft Corp объявила о приостановке продаж новых продуктов и услуг в России вследствие эскалации российско-украинского конфликта.
Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении президента компании Брэда Смита. Он отметил, что помимо приостановки продаж Microsoft, базирующаяся в США, прекращает многие аспекты своего бизнеса в России в связи с режимом правительственных санкций.
Microsoft стала одной из последних западных компаний, которые дистанцируются от Москвы после начала российского вооруженного вторжения в Украину. Полномасштабные боевые действия по приказу президента России Владимира Путина продолжаются на украинской территории с 24 февраля. Это, как пишет Reuters, чревато полным изменением порядка в Европе, который установился на континенте после холодной войны.
На фоне ужесточения санкций против России связи с ней разорвали уже многие западные компании, включая Apple, Oracle, Dell Technologies, нефтяную Exxon Mobile, авиастроительные Boeing и Airbus, производителя спортивной одежды и обуви Nike, Walt Disney.
4 марта также стало известно о прекращении деятельности в России и союзной ей Беларуси американского производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. «Cisco останавливает все бизнес-операции и сосредоточится на поддержке наших сотрудников, клиентов и партнеров в Украине, а также будет предоставлять гуманитарную помощь и усиливать меры по защите украинских организаций от киберугроз. Мы поддерживаем Украину», - говорится в письме сотрудникам главного исполнительного директора фирмы Чака Роббинса.
Старейший в Европе гастрономический путеводитель Michlein объявил в пятницу, что больше не будет рекомендовать Россию туристам. Девять московских ресторанов попали в гид Michlein в октябре. Два из них получили две звезды из трех. Это, согласно критериям оценки, означало, что путешественникам специально стоило заехать в Москву, чтобы там поесть.
Работу в России и Беларуси приостанавливает и онлайн-сервис для поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb.
Французская самолетостроительная компания Dassault приостанавливает поставки в Россию бизнес-джетов Falcon.
Из-за ситуации в Украине на время прекращает поставки машин в Россию британский автопроизводитель Rolls-Royce. Ранее Rolls-Royce сообщила о том, что временно прекратит закупать российский титан, используемый при производстве авиационных двигателей.
Правительство России на фоне экономической ситуации и санкций из-за войны в Украине рассматривает три варианта взаимодействия с иностранными компаниями. Об этом, как пишет «Медуза» (внесена в реестр СМИ-«иноагентов») рассказал вице-премьер Андрей Белоусов.
Один из названных им вариантов предполагает, что компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. Такие шаги, по словам Белоусова, российские власти будут расценивать как умышленное банкротство. «В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса», - сказал Белоусов, не уточнив, будут ли к таким компаниям применяться какие-либо санкции.
Сенатор Нарусова рассказала о гибели 96 срочников в Украине
Сенатор Совета Федерации от Тувы Людмила Нарусова на обсуждении поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих до 15 лет колонии в закон о фейках, заявила, что 3 марта из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписывать или за которых подписывали контракты на службу. Запись заседания опубликована на Youtube, пишет портал Сибирь.Реалии.
"В итоге из роты в сто человек живых осталось четверо", - заявила сенатор и попросила представителей Минобороны подтвердить или опровергнуть эту информацию, но ей отказали.
"Независимо от того, какая статья в Уголовном кодексе, российское право устроено так, что все доказательство предоставляет следствие. Следствие будет это доказывать", - ответили Нарусовой.
О том, что на границу с Украиной перебросили солдат-срочников, которых под угрозами заставляли подписывать контракты или за которых их подписывало руководство, впервые заявило "Агентство" со ссылкой на Комитет солдатских матерей 24 февраля, в день начала боевых действий.
После этого Нарусова посетила матерей и заявила, что они "просто завалены письмами". "Им нечего терять, они ищут хоть что-то, что дало бы им информацию. Они видели фотографии реальных своих сыновей, и стали связываться, и выяснили, что кто-то в плену, кто-то погиб. Но вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит", - рассказывала она.
Сенатор также заявила, что не отождествляет себя с теми представителями власти, которые "выступают за войну".
Комитет солдатских матерей сообщил об отправке к границе срочников из пяти частей. Среди них солдаты, призванные в декабре 2021 года, которые не успели пройти никакую подготовку.
Российское Минобороны отрицает, что отправляет военнослужащих срочной службы в горячие точки. По закону срочников можно направлять в зону боевых действий не ранее, чем через четыре месяца после начала службы в армии. Матери сообщили, что их сыновья перестали выходить на связь.
Власти обещают не допустить дискриминации российских граждан в Грузии
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает, что против российских граждан в Грузии развернута кампания, которая, по его мнению, является «крайне грубым проявлением дискриминации и шовинизма». В этом Кобахидзе обвиняет оппозиционные силы, которые в правительстве уже не раз называли «партией войны», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Еще одним проявлением намерений «партии войны» является новая кампания против российских граждан в Грузии. Особую тревогу вызывает то, что в этой кампании, являющейся грубейшим проявлением дискриминации и шовинизма, участвуют связанные с «Национальным движением» т.н. неправительственные организации, основной миссией которых должно быть предотвращение всех форм дискриминации и провоцирование этнической розни.
Ведущаяся кампания грубо нарушает статью 11 Конституции Грузии, которая безоговорочно запрещает дискриминацию по этническому признаку. Нет никакого оправдания войне, начатой Россией в Украине. Нарушение суверенитета и территориальной целостности независимого государства недопустимо, и мы еще раз осуждаем этот тяжкий акт. Однако наказывать невиновных граждан за это действие также совершенно недопустимо и категорически неприемлемо», - заявил Кобахидзе.
Кобахидзе указал на то, что некоторые частные компании в Грузии уже отказывают в обслуживании гражданам России или выдвигают «дискриминационные оговорки».
«Есть серьезная опасность, что такой подход получит более широкое распространение и приведет к физическому насилию над гражданами России», - сказал Кобахидзе. Председатель «Грузинской мечты» призвал МВД принять все меры для предотвращения подобных случаев.
Экс-министр обороны Грузии сообщил, что отправился на войну в Украину
Бывший министр обороны Грузии и лидер оппозиционной партии «Победоносная Грузия» Ираклий Окруашвили отправился на войну в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Это наша война, и украинцы решают судьбу Грузии», – объяснил свое решение Окруашвили.
«Наверное, я и представить не мог, что в возрасте 48 лет буду бороться за свободу Грузии в Украине, к тому же с оружием в руках. Те из вас, кто неравнодушен, кто знает цену свободе и умеет пользоваться хотя бы автоматом Калашникова, теперь должны помочь Грузии здесь – в Украине», – добавил он
Как пишет СОВА, Ираклий Окруашвили также написал, что никогда не забудет глаза напуганных детей на украино-польской границе.
О прибытии в Украину сообщили и другие грузинские добровольцы – лидер Антиоккупационного движения Давид Кацарава и блогер Доменик Манго.
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