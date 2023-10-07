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Атака ХАМАС на юг Израиля, более 200 погибших. Главное

Утром седьмого октября Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа. Сотни пострадавших, более 200 погибших. Боевики движения ХАМАС зашли на территорию страны. Есть сообщения о захвате заложников и убийствах израильский военных. Израильская армия наносит ответные авиаудары по сектору Газа. Вечером Израиль подвергся новому ракетному удару.

В стране объявлено чрезвычайное положение, премьер-министр Израиля назвал происходящее войной и объявил мобилизацию резервистов. Президент Палестинской автономии сказал, что палестинский народ имеет право "защищаться от атак Израиля". Рассказываем, что происходит.

Захват заложников и обстрелы

Заместитель главы ХАМАС сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что движение захватило "большое количество" израильтян. Он добавил, что среди них есть "старшие офицеры". Точное число не называется.

Ранее Ynet писал, что ХАМАС захватил 35 человек, включая израильских солдат, и вывез их в сектор Газа. ХАМАС заявил, что в плен взят израильский бригадный генерал Нимрод Алони. Это сообщение не подтверждено другими источниками.

Представитель израильской армии на брифинге подтвердил информацию о захваченных заложниках, а также сообщил, что в боях погибли израильские солдаты. Никаких цифр о количестве заложников и убитых солдат он не озвучил.

Также ХАМАС публикует видео, как утверждается, с атакой на израильский танк Merkava.

Как заявили в Армии обороны Израиля, на территорию страны со стороны сектора Газа зашли вооруженные боевики. Их численность представитель оборонного ведомства не уточнил. На данный момент, по сообщениям Haaretz, перестрелки продолжаются в населенных пунктах на юге.

Израиль «в состоянии войны»: десятки погибших, сотни раненых. Фото
Фотогалерея:

Израиль «в состоянии войны»: десятки погибших, сотни раненых. Фото

После массированной ракетной атаки со стороны сектора Газа: сотни пострадавших, более 100 погибших. Боевики движения ХАМАС зашли на территорию страны: есть сообщения о захвате заложников и убийстве израильских военных. Израильская армия наносит ответные авиаудары по сектору Газа

Израильские СМИ написали, что вооруженные люди утром захватили контрольно-пропускной пункт "Эрец". После этого они зашли в приграничный город Сдерот на юге Израиля. Спецподразделения израильской полиции действуют в 21 населенном пункте. Kan передает сообщения жителей израильских сел о захвате домов и заложников.

В результате массированной ракетной атаки на Израиль погибли более 200 человек. По данным Минздрава страны, 1 104 человек пострадали.

Палестинские СМИ со ссылкой на Минздрав Палестины сообщают о 198 убитых и 1610 пострадавших, зарегистрированных в больницах сектора Газа.

Утром сирены воздушной тревоги звучали в крупнейших городах по всей стране, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. Ответственность за ракетные обстрелы Израиля взяло на себя движение ХАМАС. Лидер движения Мухаммад аль Деиф заявил, что более 5000 ракет было выпущено по "вражеским позициям и аэропортам". ЦАХАЛ утверждает, что зафиксировал более 2200 запусков ракет по территории Израиля.

Во время ракетного удара пострадала крупнейшая в Израиле электростанция "Рутенберг", сообщает Haaretz. Станция находится рядом с границей сектора Газа. На нее приходится около 20 процентов установленной мощности Израиля.

В ответ на атаку со стороны сектора Газа израильские военные объявили операцию "Железные мечи". ВВС Израиля отчитались об ударах по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа: 17 военным объектам и четырем командным центрам. Удары также были нанесены по двум высотным зданиям в Газе, где, как сообщается, находились военные объекты ХАМАС.

Вечером Израиль подвергся новому ракетному удару. Ракеты летели в направлении Тель-Авива и других городов центральной части страны. В группировке ХАМАС заявили, что выпустили 150 ракет в ответ на удар по 11-этажному зданию.

Заявления израильских властей

Министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что "сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль". Он добавил, что Израиль "выиграет эту войну".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении к гражданам в связи с атакой назвал происходящее войной.

"Мы в состоянии войны, а не военной операции. ХАМАС предпринял смертоносное и неожиданное нападение на государство Израиль и его граждан. Прежде всего я отдал приказ очистить израильские поселения от террористов, которые туда проникли, и распорядился о крупномасштабной мобилизации резервистов", – заявил он.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о том, что по всей стране вводится чрезвычайное положение, пишет Haaretz. Он добавил, что ЧП начнет действовать вечером в субботу. Позже министр энергетики Израэль Кац сообщил, что подписал распоряжение, предписывающий прекращение подачи электричества в сектор Газа.

Глава Палестинской автономии ХАМАС Махмуд Аббас сообщил о "праве палестинского народа защищать себя".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил первую целью Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в противостоянии с ХАМАС – это зачистка атакованных территорий.

"Наша первая цель – зачистка от враждебных сил, которые проникли на нашу территорию и восстановление безопасности и спокойствия в сообществах, подвергшихся нападениям", — цитирует политика The Times of Israel.

Вторая цель армии, по словам премьера, "взыскать огромную цену с противника, в том числе в секторе Газа". Третья цель – "усилить наши фронты, чтобы никто по ошибке не присоединился к этой войне".

Международная реакция

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен: "Соединенные Штаты однозначно осуждают ужасающие нападения террористов ХАМАСа на Израиль, включая мирных жителей и гражданские общины. Террору никогда не может быть оправдания. Мы солидарны с правительством и народом Израиля и выражаем соболезнования погибшим израильтянам в результате этих атак".
  • Президент Украины Владимир Зеленский: "Любой, кто прибегает к террору, совершает преступление против мира. Тот, кто финансирует террор, совершает преступление против мира. Мир должен быть единым и солидарным, чтобы террор не пытался сломать или подчинить жизнь где-либо и в любой момент. Право Израиля на самооборону неоспоримо".
  • МИД Украины: "Категорически осуждаем происходящие террористические атаки против Израиля, включая ракетные обстрелы по мирными жителям Иерусалима и Тель-Авива. Выражаем поддержку Израилю в его праве защищать себя и своих граждан".
  • Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель: "Мы с болью следим за новостями, поступающими из Израиля. Мы однозначно осуждаем нападения ХАМАС. Это ужасное насилие должно немедленно прекратиться. Терроризм и насилие ничего не решают".
  • Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли: "Великобритания однозначно осуждает ужасающие атаки ХАМАСа на мирное население Израиля. Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля на самооборону".
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон: "Я решительно осуждаю террористическую атаку против Израиля. Выражаю полную солидарность с жертвами и их семьями".
  • Представительница Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон: "США однозначно осуждают неспровоцированные нападения террористов ХАМАС на мирное население Израиля. Террору никогда не может быть оправдания".
  • Канцлер Германии Олаф Шольц: "Сегодня из Израиля до нас доходят ужасающие новости. Мы глубоко потрясены ракетным обстрелом из сектора Газа и эскалацией насилия. Германия осуждает эти нападения ХАМАС и поддерживает Израиль".
  • Президент Чехии Петр Павел: "Атака, совершенная из сектора Газа, является прискорбным террористическим актом против государства Израиль и гражданского населения".
  • Президент Турции Реджеп Эрдоган: "Мы призываем к сдержанности все стороны. Они должны воздерживаться от агрессивных действий".
  • В МИД России призвали стороны к немедленному прекращению огня и переговорам. "Нынешнюю масштабную эскалацию обстановки расцениваем как очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", – сказано в заявлении ведомства.
  • В МИД Саудовской Аравии также призвали к прекращению эскалации между израильтянами и палестинцами. Ведомство сообщило, что "внимательно следит за развитием беспрецедентной ситуации".
  • Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Рахим Савафи поддержал нападение ХАМАС на Израиль, пишет Jerusalem Post. "Мы поздравляем палестинских бойцов и будем поддерживать их до полного освобождения Палестины и Иерусалима", – заявил он.

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