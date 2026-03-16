Израиль расширяет наземную операцию на юге Ливана

Израильская армия объявила о расширении боевых действий на юге Ливана после непрекращающихся ракетных и беспилотных обстрелов со стороны проиранской группировки «Хезболла», признанной террористической в США и Израиле.

Войска продвигаются вглубь территории Ливана, чтобы создать дополнительную зону безопасности на границе для защиты населённых пунктов на севере Израиля. На данный момент подразделения ЦАХАЛ продвинулись на семь–девять километров от границы – в так называемую «зону безопасности».

«Эта операция является частью усилий по созданию фронтовой обороны, которая включает в себя уничтожение террористической инфраструктуры и ликвидацию террористов, действующих в этом районе, с целью устранения угроз и создания дополнительного уровня безопасности для жителей севера», – говорится в заявлении военных.

Израильское оборонное ведомство также просит правительство повысить лимит призыва резервистов до 450 тысяч человек — сейчас максимальный показатель составляет 280 тысяч. Одновременно Минобороны рассматривает создание 13 аванпостов на территории Ливана в дополнение к пяти уже существующим.

По оценке военных, эти позиции должны помочь сдержать противотанковую угрозу и предотвратить возможные рейды спецподразделений «Хезболлы» «Радван» на израильские населённые пункты.

Специалисты отмечают, что беспрецедентное количество повесток свидетельствует о серьёзности подготовки к операции.

Высокопоставленный представитель Северного командования предположил, что боевые действия в Ливане могут продолжаться как минимум до праздника Шавуот, который в этом году выпадает на 21–23 мая.

9 марта ЦАХАЛ начал «ограниченную наземную операцию» против группировки «Хезболла» на юге Ливана для «дальнейшего укрепления передовых оборонительных позиций» и защиты жителей северного Израиля.