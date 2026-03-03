Израиль наносит новые удары по объектам в Тегеране и Бейруте

Армия обороны Израиля утром 3 марта объявила о новой серии ударов по военным объектам в Тегеране и Бейруте. Reuters сообщает о взрывах в столице Ливана.

Представитель ЦАХАЛ на арабском языке Авихай Адраи опубликовал предупреждение об эвакуации для тех, кто находится в южных пригородах Бейрута. В Ливане Израиль наносит удары по объектам проиранской группировки «Хезболла» (признана террористической в США и Израиле, в Ливане действует как легальная политическая сила).

Одновременно наземные силы Армии обороны Израиля заняли ряд позиций на юге Ливана. «ЦАХАЛ работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей северного Израиля», – говорится в сообщении.

По данным израильской армии, ночью со стороны Ирана в сторону Израиля были запущены ракеты, а с территории Ливана – два беспилотника.

ЦАХАЛ также заявил, что нанес удар и обезвредил группу из зенитной артиллерии Ирана, которая пыталась использовать систему против израильских ВВС. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) утром сообщило, что в ходе операции американские войска уничтожили командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции, иранские средства противовоздушной обороны, пусковые площадки ракет и беспилотников, а также военные аэродромы.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США 28 февраля нанесли «превентивный» удар по Ирану, поскольку знали, что Израиль собирается ударить по Ирану. «Мы знали, что будет израильская операция. Мы знали, что это спровоцирует атаку на американские войска. И мы знали, что если мы не нанесем им превентивный удар до того, как они начнут эти атаки, мы понесем большие потери, и, возможно, даже больше убитых», — цитирует его BBC News. Рубио добавил, что не будет раскрыть подробности тактических действий, но «самые сильные удары еще впереди со стороны американских военных».

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что слова Рубио свидетельствуют о том, что у США не было никаких причин начинать операцию против Ирана, и что пролитая кровь, в том числе и американцев, на совести Израиля.

Представители властей США, включая президента Дональда Трампа, называют целями операции прежде всего стремление лишить Иран возможности создать ядерное оружие, а также ракетного потенциала.

По данным Центрального командования Вооруженных сил США, во время операции в Иране погибли шесть военнослужащих. «Американские войска недавно обнаружили тела двух ранее считавшихся пропавшими без вести военнослужащих на объекте, пострадавшем во время первых атак Ирана в регионе», – говорится в сообщении.