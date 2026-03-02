Израиль наносит удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Израильские военные нанесли серию ударов по целям в Ливане, в том числе по столице страны — Бейруту, — в ответ на ракетный обстрел севера Израиля со стороны «Хезболлы». Эта вооружённая организация признана террористической в США и Израиле, однако в Ливане действует как легальная политическая сила.

В сообщении Армии обороны Израиля говорится, что среди целей ударов — склады оружия и инфраструктура «Хезболлы» в нескольких районах Ливана, передает Би-би-си.

Перед нанесением ударов Армия обороны Израиля призвала жителей более чем 50 деревень в Ливане эвакуироваться, заявив: «Любой, кто находится рядом с членами «Хезболлы», её объектами или военными средствами, подвергает свою жизнь опасности».

«Хезболла» предпочла иранский режим государству Ливан и начала атаку на наших мирных жителей. Мы были готовы — и они заплатят высокую цену», — заявил командующий Северным командованием ЦАХАЛ Рафи Мило.

По его словам, ЦАХАЛ «принимает меры по эвакуации мирных жителей на юге Ливана в преддверии новых ударов»: «Удары продолжаются — их интенсивность будет возрастать».

Израильские военные начали «наступательную кампанию» против «Хезболлы», которая, вероятно, продлится несколько дней, отметил начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир.

«Мы начали наступательную кампанию против «Хезболлы». Мы не просто обороняемся — теперь переходим в наступление», — сказал он.

«Нам нужно приготовиться к нескольким дням боёв, к многим», — добавил генерал.

Ранее несколько снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля, упали на открытой местности; сведений о пострадавших не поступало.

«Хезболла» утверждает, что целью атаки был объект ПВО к югу от Хайфы, а удары были нанесены в отместку за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и за «неоднократные акты агрессии Израиля».

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильских ударов по Бейруту и южному Ливану погиб 31 человек, 149 получили ранения. В ведомстве подчеркнули, что это предварительные данные.