Израиль нанёс удар по газовой инфраструктуре Ирана

Израильские ВВС в среду нанесли удар по газовой инфраструктуре Ирана на юге страны. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на официальных лиц. В частности сообщается, что удары наносились по специальной экономической зоне Южный Парс в провинции Бушер. Там сосредоточена большая часть газодобывающей промышленности Ирана.

Удары подтвердили иранские государственные СМИ. Сообщается, что возник пожар.

Месторождение Южный Парс считается крупнейшим в мире. Там добывается около 70% всего газа, добываемого в Иране. Часть территории месторождения находится в Катаре. Власти этой страны осудили удар Израиля, заявив, что он может вести к эскалации.

Иранское государственное телевидение заявило, что Иран в ответ атакует нефтяную и газовую инфраструктуру в Катаре, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах.

Израиль и США наносят удары по Ирану с 28 февраля. Президент США Дональд Трамп говорил, что цели этой войны – уничтожить военный потенциал Ирана и не допустить, чтобы Тегеран создал ядерное оружие. Иран наносит удары по Израилю и по странам региона, сотрудничающим с США.



