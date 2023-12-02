Белый дом заявил в пятницу, что Израиль позволит грузовикам с гуманитарной помощью въехать в Газу после перерыва, вызванного возобновлением боевых действий между Израилем и ХАМАС (эта военно-политическая группировка признана в США и ряде стран террористической организацией).

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, объявил, что Израиль согласился возобновить пропуск грузовиков по настоянию США.

Количество грузовых автомобилей, вероятно, будет сокращено до нескольких десятков в день вместо сотен грузовиков, которые ежедневно въезжали в Газу в дни гуманитарной паузы.

Кирби заявил, что Газе нужно гораздо больше помощи. По его словам, решение возобновить доставку гуманитарной помощи после строгих проверок «выглядит как хороший знак на будущее».

Соединенные Штаты настаивают на возобновлении перерыва в боевых действиях, чтобы освободить больше заложников. Кирби исправил свои предыдущие данные о количестве американских заложников, освобожденных ХАМАС, с шести на четыре. Об этом сообщило агентство Reuters.