Израиль предостерёг «Хезболлу» от продолжения обстрелов из Ливана

Израильские войска продолжают наносить удары по сектору Газа из сухопутных, морских и воздушных оружейных систем. Палестинская администрация сообщила в среду о десятках погибших, ООН заявляет о тысячах беженцах из района, где ведутся бои, сообщает Reuters.

Война будет продолжаться много месяцев, заявил во вторник Герцль Ха-Леви, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля. По его словам, уничтожение террористической организации требует времени.

Израиль предупредил участников нападений с территории Ливана, что может усилить ответные удары. Как отмечает Reuters, у северных границ Израиля на ливанской территории дислоцированы отряды военизированной радикальной шиитской группировки «Хезболла».

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в резузльтате израильских авианалётов были убиты 20 палестинцев. Это произошло в среду вблизи госпиталя Аль-Амаль в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Жители центральной части сектора Газа рассказали, что с наступлением темноты усиливаются обстрелы из танковых орудий в районе к востоку от Аль-Бурейи и лагеря беженцев Аль-Магази.

Израильское командование заявило в среду о гибели троих солдат, таким образом с 20 октября, когда началась наземная операция Израиля в секторе Газа, были убиты 166 военнослужащих.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что её сотрудники видели десятки тысяч беженцев, спасавшихся от тяжёлых ударов по Хан-Юнису и средней части сектора Газа. Люди передвигаются пешком, на ослах или на машинах. Вдоль маршрута их движения на случай обстрелов построены укрытия.