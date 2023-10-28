Израиль расширил действия сухопутных сил и авиации в секторе Газа

В ночь на субботу, 28 октября, израильские сухопутные силы и авиация усилили удары по сектору Газа, находящегося под контролем ХАМАС. Палестинские вооруженные группировки говорят о столкновениях с израильскими войсками.

Ранее представитель пресс-службы израильской армии Даниэль Хагари заявил, что армия обороны Израиля в ночь на субботу «значительно расширит» наземные действия в секторе Газа, направленные на уничтожение боевиков ХАМАС и их инфраструктуры.

По словам двух американских чиновников CBS News, «расширенные» действия израильской армии в Газе, похоже, являются началом наземного наступления, но подчеркнули, что масштабы операции пока не ясны. Официально Израиль и США отрицают полномасштабное наступление Израиля в ответ на нападение ХАМАС 7 октября.

Ранее The New York Times сообщала со ссылкой на источники в кабинете министров Израиля, что план наземной операции готов, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху медлит с его подписанием, опасаясь снижения своего рейтинга, если наступление повлечет большие жертвы.

К утру субботы из-за израильских бомбардировок в секторе Газа пропал интернет и телефонная связь, из-за чего местные жители оказались в практически полной информационной блокаде, пишет Associated Press.

В то же время группа «Еврейский голос за мир» устроила сидячую забастовку на центральном вокзале Нью-Йорка, требуя прекратить огонь между Израилем и ХАМАС. Судя по фотографиям, в терминале собрались сотни активистов в черных футболках с призывами к прекращению огня. Полиция вокзал временно закрыла.

Обстрелы сектора Газа усилились накануне вечером. Сообщалось о мощных взрывах в его северной части. Телеканал Al Arabiya назвал этот обстрел самым мощным с начала войны. Израильское командование снова обратилось к жителям Газы с рекомендацией эвакуироваться на юг, к границе с Египтом, чтобы не стать случайными жертвами наступления. Ранее израильская армия две ночи подряд проводила рейды в секторе Газа, уничтожая, по утверждению военных, объекты ХАМАС и ее членов.

ХАМАС также продолжал обстрелы южной и центральной части Израиля. В Тель-Авиве ракета попала в четырехэтажный жилой дом, три человека пострадали. Воздушные сирены продолжают звучать во многих городах юга страны, включая Сдерот, Ашдод и Ашкелон.

По последним данным сторон, в результате нападения ХАМАС и «Исламского джихада» в Израиле погибли около 1400 человек, из-за ответных ударов Израиля по сектору Газа, который контролируется ХАМАС, – более семи тысяч. Число раненых с обеих сторон cоставляет порядка двадцати тысяч. ХАМАС продолжает удерживать в заложниках 224 человека, захваченных в день своего вторжения в Израиль.