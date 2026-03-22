Израиль разрушил мост через реку Литани в Ливане

Израильские военные в воскресенье продолжили наносить удары по позициям радикальной проиранской группировки «Хезболла», признанной террористической в США и Израиле, на юге Ливана.

СМИ публикуют кадры и видео последствий удара по мосту через реку Литани, связывающего юг Ливана с остальной частью страны.

Именно к югу от реки расположены основные ударные силы «Хезболлы», которые ведут ракетные обстрелы севера Израиля. Согласно договорённостям, поддержанным властями Ливана, территория от границы до реки Литани должна быть демилитаризована, однако «Хезболла» не придерживается этих договорённостей.



Министр обороны Израиля Исраэль Кац в воскресенье сообщил, что армия получила задачу разрушить все мосты через реку, чтобы воспрепятствовать доставке боеприпасов и снаряжения для отрядов «Хезболлы».

Боевые действия, остановленные в прошлом году, возобновились вскоре после начала ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. «Хезболла» обстреливает Израиль, израильские военные наносят удары по целям в Ливане, в том числе в Бейруте, а также начали наземную операцию в приграничных районах.

В воскресенье обстрел со стороны «Хезболлы» впервые с конца февраля привёл к гибели мирного жителя Израиля. На севере страны погиб фермер Офер Московиц. Всего в результате обстрелов со стороны Ирана и его союзников в Израиле к 22 марта погибли 15 мирных жителей и несколько военнослужащих.