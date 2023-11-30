Израиль сообщил о передаче боевиками ХАМАС еще двух заложниц

Израильские военные сообщили в четверг о еще двух переданных Красному Кресту гражданках Израиля, которые находились в заложниках у боевиков ХАМАС. Эта палестинская радикальная группировка признана террористической в США и странах Евросоюза.

Еще несколько захваченных в октябре в заложники израильтян будут переданы гуманитарным сотрудникам «в следующие несколько часов», говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

По данным офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, первыми освобожденными в четверг стали 21-летняя Миа Шем, имеющая также гражданство Франции, и 40-летняя Амит Суссана. Они уже находятся на территории Израиля, на пути на базу Хацерим.

В среду вечером ХАМАС освободила по условиям сделки с Израилем о временной приостановке боевых действий в секторе Газа 16 заложников, в том числе двух россиянок и четверых граждан Таиланда. Израиль в ответ освободил из тюрем еще 30 палестинских заключенных – женщин и несовершеннолетних.