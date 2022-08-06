Израиль возобновил обстрелы сектора Газа, заявив об упреждающих ударах

Израиль утром 6 августа возобновил атаки по сектору Газа, заявив, что это был упреждающий удар по боевикам террористической группировки «Исламский джихад», которая готовилась запустить свои ракеты. Об этом сообщает Reuters.

Военные Израиля попали в три жилых дома, один из которых был полностью разрушен. Министерство здравоохранения Палестины заявило о 12 убитых и не менее 84 раненых.

В свою очередь Палестина нанесла ответные удары – выпущено не менее 160 ракет. О жертвах со стороны Израиля не сообщается. Ракеты перехватывает израильская система ПВО «Железный купол».

Представители ООН, а также власти Египта и Катара призывают остановить атаки. Однако, пишет Reuters, дальнейшая эскалация конфликта будет зависеть от того, решит ли исламская группировка ХАМАС, контролирующая Газу, присоединиться к боевым действиям.

Вечером 5 августа армия Израиля, в ходе операции «Восход», ликвидировала Тайсир аль-Джабари – командующего северным подразделением «Исламского джихада». Группировка подтвердила гибель командира. Аль-Джабари координировал связь «Исламского джихада» с группировкой ХАМАС. Также аль-Джабари был причастен к многочисленным террористическим атакам и ракетным обстрелам территории Израиля.

Израильская операция против террористической группировки «Исламский джихад» положила конец относительному спокойствию вдоль границы. Последнее крупное столкновение было в мае 2021 года, когда за 11 дней ожесточенных боев между Израилем и Палестиной погибли не менее 260 человек.