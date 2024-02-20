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Израиль назвал дату возможного штурма Рафаха

Палестинский мужчина ремонтирует обувь на улице Рафаха, 19 февраля 2024
Палестинский мужчина ремонтирует обувь на улице Рафаха, 19 февраля 2024

Соединенные Штаты предложили альтернативный проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий к временному прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС (эта радикальная палестинская группировка признана террористической в США, Великобритании и ЕС). Как следует из сообщения Reuters опубликованного вечером в понедельник, США выступают против готовящегося крупного наземного наступления Израиля в районе города Рафах на юге сектора Газа.

Министр израильского военного кабинета Бенни Ганц предупредил, что если ХАМАС не освободит всех заложников, удерживаемых в Газе, Израиль 10 марта начнёт штурм Рафаха.

Впервые Израиль назвал конкретную дату операции в Рафахе, обращает внимание Би-би-си. В настоящее время в этом городе нашли временное прибежище полтора миллиона палестинцев.

Египетские власти в экстренном порядке возводят дополнительные усиленные заграждения на границе с палестинским анклавом, опасаясь попыток местных жителей прорваться в Египет.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник вечером, что Израиль сохранит полный контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от Иордании, включая Западный берег и сектор Газа. По словам Нетаньяху, на эту позицию не повлияет исход нынешней войны между Израилем и ХАМАС.

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