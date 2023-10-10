Израильская армия восстановила контроль над границей с сектором Газа

Израильская армия (ЦАХАЛ) восстановила полный контроль над границей с сектором Газа. Об этом заявил главный представитель армии Даниэль Хагари.

"За последние сутки ни один террорист не проник через забор", – сказал он журналистам. Сейчас ведутся работы по разминированию территорий около дыр в заборе, добавил он.

По оценкам ЦАХАЛа, на израильской территории все ещё скрывается несколько террористов. По обновлённым данным, которые приводит израильская корреспондентка The Guardian, с начала вторжения в Израиле убиты 1500 членов ХАМАС.

К утру 10 октября число погибших в Израиле от атак ХАМАС превысило 900, погибших из-за ответных израильских ударов по сектору Газа – 700. Среди них есть представители других государств, в том числе Таиланда, Аргентины, США и России.

Армия обороны Израиля направила офицеров к семьям тех, кого ХАМАС удерживает в заложниках – чтобы сообщить им об этом. По оценкам израильской стороны, захвачены от 100 до 150 израильтян. ХАМАС пригрозил казнить пленников, если Израиль будет наносить удары по мирным жителям сектора Газы без предупреждения.

ЦАХАЛ сообщил, что за ночь военные "поразили более 200 целей в секторе Газа", в том числе "склад оружия в мечети" и "высотную башню с террористами".

По подсчётам ООН, всего в результате израильских ударов разрушено как минимум 790 домов, ещё более пяти тысяч повреждено. Из-за повреждения инфраструктуры без водоснабжения и канализации остались около 400 тысяч человек.