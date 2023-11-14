Израильские военные: заложников могли держать в больницах в Газе

Израильские военные утверждают, что некоторых заложников, захваченных в ходе нападения признанной террористической в США и ЕС группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, могли удерживать в детской больнице «Ар-Рантиси» в секторе Газа.

Как утверждается в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), военные, занявшие в ходе наземной операции территорию больницы, обнаружили там следы пребывания боевиков ХАМАС и заложников. Представители ХАМАС это сообщение пока не комментировали.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари утром во вторник заявил, что есть основания полагать, что сейчас часть заложников удерживают в другой больнице в Газе - «Аль-Шифа». Ранее израильские военные заявляли, что под знанием больницы расположены тоннели и командные пункты ХАМАС. Сама группировка и врачи больницы это отрицают. Они заявляют о гибели людей на территории больницы в результате израильских обстрелов, а также о нехватке топлива, отсутствии электричества и медикаментов. Сообщается, что израильские военные в ходе боёв в Газе подошли к комплексу больницы, но не пытались взять её под контроль.

В ходе нападения на Израиль 7 октября отрядам ХАМАС удалось взять около 240 заложников, среди них есть граждане целого ряда государств, пожилые люди, дети. Большая часть заложников - гражданские лица, но есть среди них и израильские военные. Накануне ХАМАС распространил видео с 19-летней заложницей, израильской военнослужащей по имени Ноа Марциано, а затем показал предположительно её тело, утверждая, что она погибла в результате израильской бомбардировки. ЦАХАЛ во вторник подтвердил гибель заложницы, не сообщив о её обстоятельствах.

Ряд СМИ сообщает о том, что продолжаются непрямые переговоры об освобождении по крайней мере части заложников - в обмен на находящихся в Израиле в тюрьмах палестинских женщин и подростков, а также на несколько дней паузы в боях. Официально о каких-либо договорённостях не объявлялось.

Израильские военные продолжают наземную операцию в северной части сектора Газа. По поступающим сообщениям, они уже проводят рейды в крупнейшем городе сектора - Газе. Накануне в соцсетях появились фотографии израильских военных в здании законодательного собрания Газы, которое, как и весь сектор, было под контролем ХАМАС.

Министр обороны Израиля Яов Галант также накануне заявил, что ХАМАС утратил военный контроль над сектором Газа, а бойцы группировки бегут из его северной части на юг, где наземная операция пока не начата. В то же время, по поступающим сообщениям, бои в северной части сектора Газа продолжаются.