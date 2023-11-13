Армия обороны Израиля продолжает наземную операцию в секторе Газа. Согласно распространенной информации, с начала войны было нанесено 4300 авиаударов по шахтам тоннелей и командно-контрольным центрам ХАМАСа. Всего на сегодняшний день уничтожено порядка трех тысяч «объектов террористической инфраструктуры». При этом основное внимание мирового сообщества сегодня приковано к крупнейшей в секторе Газа больнице «Аль-Шифа», прекратившей работу из-за отсутствия топлива для генераторов. ХАМАС обвиняет Израиль в военных преступлениях и критикует исламские страны за недостаточно жесткую позицию. США предостерегают третьи силы от вмешательства в конфликт, а Европа настаивает на продолжительных гуманитарных паузах и на фоне кризиса в Газе меняет внутриполитический ландшафт.

Израильские войска подошли вплотную к воротам больницы «Аль-Шифа», где нашли убежище тысячи мирных жителей. Командование ЦАХАЛа утверждает, что непосредственно под зданием медучреждения находится подземный штаб террористов, и боевики специально используют госпиталь, персонал, больных, раненых и укрывшихся там людей в качестве прикрытия. Части мирных жителей и легкораненым удалось покинуть больницу по предоставленному коридору. Однако в здании по-прежнему остаются тысячи человек. По словам представительницы Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Тамары аль-Рифаи, прекращение работы больницы – беспрецедентный случай за всю историю палестино-израильского противостояния:

«К сожалению, система здравоохранения в секторе Газа рушится, и мы очень, очень внимательно следим за развитием событий вокруг больниц, особенно больницы «Аль-Шифа». «Аль-Шифа» – культовая больница в секторе Газа. Эта больница всегда функционировала, во время всех войн. Последние три дня «Аль-Шифа» не получала воду и электричество и была вынуждена прекратить работу. И это крайне, крайне драматично».

Тем временем Израиль распространил видео, на котором солдаты оставляют канистры с топливом у входа в клинику. Согласно заявлению ЦАХАЛа, речь идет о 300 литрах горючего для генераторов. Однако персонал больницы не забрал топливо. В Израиле считают, что этого не позволили сделать боевики ХАМАСа. В самой больнице заверяют, что предоставленного горючего хватило бы всего на полчаса работы генератора и что им требуется от 8 до 10 тысяч литров топлива в сутки. ЦАХАЛ, со своей стороны, уверен, что большие объемы топлива нужны в первую очередь боевикам ХАМАСа для поддержания подземной инфраструктуры – общая протяженность туннелей, прорытых под Газой, по данным израильской разведки, составляет порядка 500 километров.

В самом ХАМАСе на волне спровоцированного им же кризиса в Газе обвиняют Израиль в преступлениях против человечности. Об этом заявил проживающий в Бейруте представитель руководства группировки Усама Хамдан:

«Мы возлагаем ответственность за резню в больнице на всех, кто хранит молчание или не предпринимает никаких действий, чтобы остановить ее, предотвратить или криминализировать оккупацию. Мы требуем привлечения этих лидеров к ответственности за международные преступления».

При этом ХАМАС недоволен и исламскими странами, не поддержавшими на саммите в Эр-Рияде ни предложение о разрыве дипотношений с Израилем, ни введение нефтяного эмбарго, на чем настаивал Иран:

«По итогам совместного арабского и исламского чрезвычайного саммита мы ценим усилия, предпринятые для проведения этого саммита, и приветствуем многочисленные слова лидеров, королей и президентов из 57 арабских и исламских братских стран, но результаты саммита не включают решения, эффективные меры и немедленные механизмы, необходимые для того, чтобы остановить массовый геноцид нашего народа, наших детей и наших безоружных женщин. Мы ожидали, что наши арабские и мусульманские братья используют всю свою политическую и экономическую мощь, чтобы оказать давление на Вашингтон, чтобы тот немедленно прекратил агрессию против мирного населения и детей, что каждый день приводит к еще 400 мученикам и еще примерно 1000 невинным детям и женщинам, получающим ранения».

Впрочем, совсем недавно член политбюро ХАМАСа Халил аль-Хайя в интервью The New York Times недвусмысленно дал понять, что группировка готова принести в жертву своим идеям, в основе которых лежит уничтожение Израиля, любое количество мирных жителей Газы. И что топливо, вода или еда для гражданского населения не входит в число приоритетов ХАМАСа. При этом даже Иран, придерживающийся наиболее жестких позиций в отношении Израиля, не спешит с вмешательством в конфликт. Как и лидер подконтрольной режиму аятолл ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла, Тегеран также воздерживается от открытия «второго фронта», ограничиваясь традиционными угрозами. Их озвучил представитель иранского МИДа Нассер Канаани:

«Мы не ищем разрастания войны в регионе. Разрастания войны ищут те, кто вместо того, чтобы оказывать давление на израильский режим, совершающий военные преступления, официально и открыто заявляют, что еще не время для прекращения огня и до сих пор публично отправляют большие партии военной техники, оружия и даже запрещенных вооружений сионистскому режиму. Только немедленно прекратив убийства, войну и военные преступления против народа Палестины и Газы, полностью сняв гуманитарную блокаду Газы и немедленно выведя сионистские вооруженные силы из региона, США смогут предотвратить масштабирования войны и ее распространения по всему региону или вступления в войну других групп сопротивления. Это будет зависеть от поведения сионистского режима в секторе Газа и правительства США как сторонника этого режима и играющего ведущую роль в войне».

Впрочем, в Вашингтоне дали понять: на любую попытку вмешаться в конфликт со стороны третьих сил будет дан немедленный ответ. Пентагон сообщил о нанесении авиаударов по двум иранским базам на юго-востоке Сирии, близ границы с Ираком. В заявлении главы ведомства Ллойда Остина подчеркивается, что это стало ответом на ракетные атаки на базы США в регионе:

«Вооруженные силы США нанесли сегодня точечные удары по объектам на востоке Сирии, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с Ираном группировками в ответ на продолжающиеся нападения на американский персонал в Ираке и Сирии. Удары были нанесены по учебному центру и убежищу недалеко от городов Абу-Камаль и Маядин соответственно. У президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американского персонала, и он приказал сегодняшними действиями дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, свой персонал и свои интересы».

При этом на Западе признают, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться и если не предпринять срочных дипломатических усилий, то процессы могут стать неуправляемыми. Глава МИД Германии Анналена Бербок, посетившая регион, рисует мрачную картину:

«Ситуация в регионе находится на грани критической точки. Кажется, что разногласия становятся лишь глубже. Повсюду чувствуется, насколько велико отчаяние на Ближнем Востоке, как сильно страдают люди в секторе Газа, как сильно страдают люди на Западном Берегу, потому что они оплакивают своих близких, как сильно страдают люди в Израиле, которые до сих пор не знают, где находятся их похищенные дети, жены и которые подвергаются постоянным террористическим атакам. Горькая реальность заключается в том, что мы можем добиться прогресса только небольшими шагами. И именно поэтому мы должны думать об этих небольших шагах каждую минуту, круглосуточно, чтобы достичь этого вместе. Чтобы катастрофическая гуманитарная ситуация в Газе была сдержана, и чтобы постоянная угроза Израилю со стороны ХАМАСа была остановлена, чтобы израильтяне и палестинцы смогли жить в безопасности и мире».

Первым таким шагом, по мнению главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля, должны стать «значимые гуманитарные паузы», чтобы в первую очередь обеспечить доставку топлива в больницы Газы:

«Мы просим о немедленных паузах. Я говорю именно во множественном числе. Нужны не одна, а несколько пауз. Их цель – создание гуманитарных коридоров, чтобы облегчить тяжелое положение людей в секторе Газа. Мы осуждаем использование ХАМАСом больниц и людей в качестве живого щита. С другой стороны, мы просим Израиль о максимальной сдержанности и целенаправленности, чтобы избежать человеческих жертв».

Тем временем в Европе, на фоне масштабных пропалестинских выступлений, внезапно вырисовывается очень необычная политическая картина. Во Франции к масштабной акции против антисемитизма присоединились ультраправые. Одиозная Марин Ле Пен, чей отец Жан-Мари Ле Пен не раз обвинялся в откровенном антисемитизме, внезапно изменила взгляды, равно как и ее единомышленники, заняв произраильскую позицию в нынешнем ближневосточном конфликте. При этом традиционно выступавшее в защиту евреев леволиберальное политическое крыло, напротив, поддержало палестинцев, сегодня последовательно критикуя Израиль. Подобная трансформация, по мнению аналитиков, может привести к серьезным внутриполитическим изменениям как в самой Франции, так и в других частях Старого континента. Во многих странах Европы среди придерживающихся консервативных взглядов граждан растут антиисламские настроения, и в этой ситуации Израиль выглядит для них как естественный союзник.

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