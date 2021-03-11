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Цунами и трагедия. 10 лет аварии на АЭС «Фукусима-1»

11 марта 2021 года исполнилось 10 лет с момента землетрясения и последовавшего за ним цунами, которое привело к аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Цунами затопило систему энергоснабжения атомной станции, прекратилась работа систем охлаждения реакторов. Три реактора станции просто расплавились, приведя к самой серьезной после Чернобыля трагедии в истории атомной энергетики. 18 тысяч человек погибли или пропали без вести в эти дни.

Землетрясение 11 марта 2011 года магнитудой 9,0 признано одним из самых мощных в истории Японии.



Цунами смывает дома в городе Натори на северо-востоке Японии. 11 марта 2011 года
1 Цунами смывает дома в городе Натори на северо-востоке Японии. 11 марта 2011 года
Высота волны, порожденной самым мощным за 140 лет землетрясением в Японии, достигала 10 метров. Это город Натори 11 марта 2011 года
2 Высота волны, порожденной самым мощным за 140 лет землетрясением в Японии, достигала 10 метров. Это город Натори 11 марта 2011 года
Дым над портом в городе Тагадзё в префектуре Мияги на северо-востоке Японии через два дня после цунами, 13 марта 2011 года&nbsp;
3 Дым над портом в городе Тагадзё в префектуре Мияги на северо-востоке Японии через два дня после цунами, 13 марта 2011 года 
Женщина плачет на обочине дороги в разрушенном городе Натори 13 марта 2011 года. Землетрясение и цунами унесли жизни почти 16 тысяч человек, более 2500 человек пропали без вести
4 Женщина плачет на обочине дороги в разрушенном городе Натори 13 марта 2011 года. Землетрясение и цунами унесли жизни почти 16 тысяч человек, более 2500 человек пропали без вести

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