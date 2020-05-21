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СМИ: Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под наблюдением московских врачей – у него подозревают коронавирус, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков», – рассказал собеседник агентства.
По данным Baza, на первые симптомы Кадыров начал жаловаться несколько дней назад. Сначала предполагалось, что это ОРВИ, но когда его состояние стало ухудшаться, его доставили на лечение в Москву.
В Чечне действует наиболее строгий карантин в связи с эпидемией коронавируса среди всех российских регионов. В республике введён комендантский час, приостановлена работа всего общественного транспорта, закрыт въезд для жителей других областей России. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Чечне выявлено более одной тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- Ранее коронавирусной инфекцией переболели председатель правительства России Михаил Мишустин, глава министерства строительства Владимир Якушев (он до сих пор находится на больничном), министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Также инфекцию выявили у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и нескольких депутатов Госдумы.
Другие новости дня
Россия и Турция призвали к прекращению огня в Ливии
Россия и Турция призвали к немедленному прекращению огня и политическому урегулированию конфликта под эгидой ООН в Ливии. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
Агентство dpa обращает внимание, что Москва призвала к остановке военных действий вскоре после того, как командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 18 мая потерял контроль над ключевой авиабазой в 140 километрах от Триполи.
С 2011 года в Ливии идет гражданская война. Главные стороны конфликта – признанное ООН Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке, на стороне которого выступает Хафтар. С весны 2019 года он пытается захватить Триполи.
Анкара официально поддерживает правительство Сараджа. Считается, что Москва выступает в поддержку Хафтара. Различные источники утверждают также, что в стране на стороне Ливийской национальной армии воюет более тысячи наемников российской «частной военной компании Вагнера». О присутствии в Ливии российских наемников говорили как власти в Триполи, так президент Турции Реджеп Эрдоган.
Россия отрицает какое-либо военное вмешательство в гражданскую войну в Ливии. В январе президент России Владимир Путин отметил, что если в Ливии «и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают».
Тем временем, по информации источников агентства Bloomberg, не менее восьми российских военных самолетов прибыли в Ливию с российской военной базы «Хмеймим» в Сирии. Как утверждается, авиация должна поддержать операции Хафтара. Москва эту информацию не прокомментировала. Источники турецкого агентства Anadolu утверждают, что сейчас армия Хафтара занимается самой крупной операцией в истории Ливии против турецкой армии.
Владелец Petrocas Energy Давид Якобашвили вернулся в Россию
В Россию вернулся бизнесмен и владелец музея «Собрание» Давид Якобашвили. Он сказал «Интерфаксу», что приехал по делам музея.
Летом 2019 года он покинул страну и говорил, что не вернется, пока не прояснится ситуация с уголовным делом, из-за которого в его музее прошли обыски.
«Да, приехал. Я приехал на несколько дней, не знаю, посмотрим, я должен быть на карантине 14 дней по закону. Приехал в Россию по делам музея», - сказал предприниматель.
Комментировать расследование он отказался и добавил, что не знает, как оно продвигается. С ним сотрудники ФСБ никаких следственных действий не проводили: «Не думаю, что ко мне были бы вопросы, я не знаю ничего такого».
Обыск в «Собрании» на Солянке прошел 18 июня 2019 года. Источники РБК тогда связали обыски с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи - компаньоны спорили о правах на Ейский портовый элеватор.
Якобашвили - один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн», которую впоследствии за $5,8 млрд купила PepsiCo. После этой сделки Якобашвили сосредоточился на частных инвестициях. Forbes его ставит на 136-е место среди богатейших людей России и оценивает его состояние на 2020 год в $750 млн. Основным его активом журнал назвал долю в 51% в нефтетрейдере Petrocas Energy Holding. Якобашвили владеет активами и в Грузии.
Госдума одобрила закон о создании единой базы данных жителей России
Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России. В регистр будут включать следующие основные данные о жителях: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и другие. Также предусмотрена возможность внесения дополнительных сведений о физическом лице, например, о семейном положении и родственных связях.
Формировать базу данных планируется на основе сведений государственных и муниципальных информационных ресурсов органов госвласти, местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами. Закон вводит понятие "идентификатора", указывающего "на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе".
Вести регистр будет Федеральная налоговая служба. Замруководителя ФНС Виталий Колесников ранее говорил, что в регистр войдут "30 видов сведений от 12 основных поставщиков". Центр обработки данных, в котором будут обрабатываться сведения регистра населения, будет расположен в городе Городец Нижегородской области.Со дня официального опубликования закона и до 31 декабря 2025 года устанавливается переходный период.
"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать, соответственно, правительству, президенту те помощи, которые будут нужны именно в данном случае", — сказал Колесников.
Обсуждение законопроекта
Перед рассмотрением законопроекта в третьем чтении депутат Николай Коломейцев (КПРФ) заявил, что данный законопроект противоречит нескольким статьям Конституции, а также нарушает права граждан на тайну частной жизни. Коломейцев предложил внести ряд поправок, чтобы устранить нарушения. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что документ находится на рассмотрении несколько месяцев, все процедуры по внесению каких-либо поправок уже прошли. В ответ на это коммунист Коломейцев потребовал вообще снять вопрос с повестки сегодняшнего заседания. Однако большинство из присутствующих депутата высказались против этого предложения.
"Куда спешим? Что случится? Пусть коллеги сейчас занимаются другими вопросами — спасением экономики России. В такой спешке уже есть подозрения. Давайте выделим отдельную категорию граждан, покажем на себе, на себе будем испытывать систему, наверняка выявятся недоработки, исправим, а потом будем всех подключать", — возмутился депутат Олег Нилов.
По словам Игоря Лебедева, фракция ЛДПР также не намерена "в такой спешке" поддерживать такой законопроект, потому что он нарушает закон о персональных данных: "Данные собираются принудительно, гражданин не может повлиять на процесс этого сбора. Очевидно, что создание единой базы данных будет вызывать интерес у злоумышленников. Сейчас не существует технической возможности обеспечивать 100% безопасность хранения данных".
- Различные базы данных россиян неоднократно оказывались в продаже или в открытом доступе. Например, в октябре 2019 года британская исследовательская компания Comparitech сообщила, что данные 20 миллионов российских налогоплательщиков попали в интернет и находились в открытом доступе около года. Речь шла о таких данных, как фамилия, имя и отчество человека, его адрес, телефон и паспортные данные, статус налогового резидента и сумма уплаченных налогов, а также ИНН. Попали в сеть и данные о работодателях.
- В Федеральной налоговой службе заявляли, что часть данных, упомянутых в статье, вообще не собирается и не хранится в информационных ресурсах. Подлинность попавших в интернет данных проверить невозможно из-за отсутствия ссылки. В ФНС утверждали, что публикация Comparitech может являться провокацией.
В Цхинвали заявили, что накажут сбежавших из карантина курсантов
Официальные структуры самопровозглашенной республики Южная Осетия подтвердили побег курсантов из карантина.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов встретился сегодня с родителями курсантов. Агентство «Рес» сообщает, что «разговор был жестким и президент назвал поведение курсантов безответственным».
«Я знаю, что некоторые из вас одобряли их действия. Те родители, которые относятся к курсантам, военным, как к сынкам, портят своих детей. Или мы воспитываем настоящих мужчин, которые завтра должны защищать Родину, воспитываем в духе того поколения, которое пять лет воевало, в окопах, в холоде, несмотря ни на что шли к победе, или мы воспитываем слюнтяев, которые не дисциплинированы, не выполняют принесенную присягу, которые не могут две недели побыть на карантине - в тепле и удобстве», - сказал Бибилов.
Он напомнил, что в изоляции находятся не только курсанты, но и гражданские лица.
«14 суток на карантине сидят женщины с новорожденными детьми, пожилые люди. Однако они ответственно относятся к ситуации. А военные покинули территорию, ставя под угрозу здоровье жителей республики, стариков, людей которые находятся в группе риска, не чувствуя ответственности перед своей Родиной», - отметил Бибилов.
В Минобороны самопровозглашенной республики заявили, что военнослужащих накажут - уже готов приказ об их отчислении. Однако Анатолий Бибилов потребовал сначала провести тщательное расследование и выявить зачинщиков демарша.
«В отношении военнослужащих, нарушающих установленные карантинные правила и нормы, будут применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил и военным законодательством. Действия (бездействие) курсантов, препятствующие выполнению проводимых мероприятий, будут расценены как грубые дисциплинарные проступки с последующей аттестацией военнослужащих и рассмотрением вопроса об их отчислении из высшего учебного заведения», - сказано в заявлении Минобороны.
В ведомстве говорят, что соблюдение установленных правил, карантинных мер, прохождение тестирования и другие мероприятия, проводимые медицинскими работниками, являются залогом нераспространения COVID-19 среди населения.
- Около 25 курсантов российских военных вузов сбежали из карантина в Южной Осетии накануне. Сотрудники правоохранительных органов вернули их в карантинную зону.
Грузия и Украина планируют возобновить авиасообщение с 1 июля
Прямое авиасообщение между Грузией и Украиной будет восстановлено 1 июля.
Министр экономики Грузии Натия Турнава и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий накануне провели переговоры в формате видеоконференции и обсудили вопросы, связанные с возобновлением авиасообщения.
Сообщается, что украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне и выразили готовность возобновить полеты.
Именно 1 июля Грузия открывает границы для туристов. Пока неизвестно, будут ли требовать грузинские власти от туристов справку об отсутствии коронавирусной инфекции.
Грузия и Израиль обсуждают детали безопасного туристического коридора
Представители Грузии и Израиля обсуждают детали безопасного туристического коридора, открытие которого планируется между странами. Об этом сообщил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.
«Если мы договоримся обо всём, Израиль и Грузия сформируют туристический союз с общей безопасной зоной», – написал Жвания в социальной сети.
Ранее представители министерств здравоохранения и туризма Израиля, а также авиационные власти страны обсудили открытие для туризма пяти стран – Греции, Кипра, Сейшельских островов, Грузии и Черногории. По информации израильских СМИ, в список попадёт и Австрия.
«В эти страны, скорее всего, израильтяне смогут улететь в первую очередь после возобновления работы аэропорта имени Бен-Гуриона», – сообщает Девятый канал.
При этом границы для граждан этих стран откроет и сам Израиль. Прилетающим туристам не надо будет находиться две недели в карантине по прибытии. От них потребуют лишь первичные медицинские справки о состоянии здоровья.
Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что первой страной, с которой Грузия создаст «зелёный коридор», станет Израиль.
В Москве задержана подозреваемая в распространении фейка о вирусе
По подозрению в распространении фейка о продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи задержана и допрошена 38-летняя жительница Москвы. Об этом сообщает Следственный комитет России. Её имя не называется, сообщается, что она занимается предпринимательской деятельностью. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, сказала официальный представитель СКР.
Ранее было возбуждено уголовное дело из-за видеоролика, автор которого утверждал, что в московских магазинах продаются средства индивидуальной защиты из гуманитарной помощи, которые должны раздаваться бесплатно. На продаваемых масках якобы стоит штамп "гуманитарная помощь". Следствие заявляет, что на защитных масках приводились сведения о сертификации товара.
Подозреваемая подтвердила факт размещения видеоролика. Ранее при обыске по месту жительства у неё были изъяты смартфон, с которого был размещен видеоролик, и ноутбук.
Уголовное дело заведено по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. В качестве наказания может быть назначен штраф от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до трех лет.
В Чечне запретили передвижения в дни празднования Ураза-байрама
Власти Чечни ввели запрет на передвижение по республике в дни празднования Ураза-байрама – с 23 по 26 мая. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил эти четыре дня выходными и призвал жителей республики провести праздник дома.
В инстаграме МВД Чечни сообщается, что государственные органы и ведомства, за исключением экстренных служб, в этот период работать не будут, а передвижение по региону запрещено. Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов на совещании поручил местным руководителям довести эти требования до глав районных администраций и духовенства. Он отметил, что жители республики с пониманием относятся к объявленному режиму самоизоляции, однако попадаются и те, кто не осознают всю серьезность ситуации. Нарушителей режима самоизоляции власти будут наказывать по всей строгости закона, сказал Алханов.
В Чечне действует наиболее строгий карантин в связи с эпидемией коронавируса среди всех российских регионов. В республике введён комендантский час, приостановлена работа всего общественного транспорта, закрыт въезд для жителей других областей России.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Чечне выявлено более одной тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Председатель Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин ранее объявил, что 24 мая во время Ураза-байрама мечети в Москве и других регионах будут закрыты. Он призвал верующих соблюдать меры предосторожности и встретить праздник дома. Ураза-байрам знаменует окончание поста в священный для мусульман месяц Рамадан.
Часть курсантов сбежала из карантина в Южной Осетии
Около 25 курсантов российских военных вузов сбежали из карантина в Южной Осетии, - сообщает корреспондент «Эха Кавказа». Сотрудники правоохранительных органов вернули их в карантинную зону.
Официальные источники пока не сообщают об инциденте, произошедшем накануне в республиканском многопрофильном медицинском центре Цхинвали.
Замглавы комитета Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Южная Осетия Анна Гаглоева сегодня заявила агентству «Рес», что на двухнедельном карантине находятся 213 человек, в медучреждениях республики - 146.
Число подтверждённых случаев коронавируса составляет 34, из них пятеро выздоровели.
Миссия наблюдателей ЕС отвергает обвинения Цхинвали в «попытках забора биологического материала»
Миссия Наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) категорически отрицает обвинения цхинвальского КГБ и средств массовой информации в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Речь идёт о сообщении, якобы представители центра Лугара «пытаются осуществить забор биологического материала у югоосетинских граждан». В Цхинвали заявили о «несанкционированном появлении автомобиля грузинской частной медицинской клиники «Private» с зеленной надписью «Cprivate» на дверях, а также синей эмблемой Экстренной медицинской помощи «Звезда жизни» на окнах». В КГБ сообщили, что автомобили сопровождали две патрульные машины МНЕС.
В Миссии наблюдателей в ответ заявили, что указанные автомобили являются машинами скорой помощи. «Инцидент» произошёл 26 апреля.
«Машины скорой помощи присутствовали с патрулями МНЕС с самого начала. Они являются стандартной мерой предосторожности. Это составляющая нашей обязанности заботиться о наших сотрудниках, заключающаяся в том, что они сопровождают персонал МНЕС с тем, чтобы могли быстро оказать необходимую помощь в случае необходимости, как например, в случае автодорожного происшествия. Это особенно важно в отдаленных районах, где трудно получить скорую медицинскую помощь.
Машина скорой помощи была отчетливо видна. Не было никакого скрытного движения. Патрулирование было проведено в соответствии с планом. Не было никакого контакта с какими-либо лицами. Не было никакого сбора образцов, и нет никакого намерения сделать это. МНЕС - это Миссия наблюдателей, она проводит наблюдения каждый день, в том числе во время пандемии COVID .
Все стороны, включая участников из Южной Осетии, знают об этих фактах, поскольку они были объяснены по Горячей Линии 26-ого и 27-ого апреля и ранее на протяжении многих лет, например, на встречах в рамках Механизма Предотвращения и Реагирования на инциденты (МПРИ) еще в 2014 году», - сказано в заявлении.
В МНЕС говорят, что внимательно следят за ситуацией на местах вдоль административной границы Южной Осетии на ежедневной основе.
«Наша Миссия непрерывно патрулирует во время нынешней пандемии. Наш подход совершенно непредвзятый», - сказано в сообщении.
В Северной Осетии коронавирус подтвердился у министра здравоохранения и муфтия
Коронавирус подтвердился у министра здравоохранения Северной Осетии Тамерлана Гогичаева и муфтия республики Хаджимурата Гацалова. Об этом "Кавказ.Реалии" сообщили в пресс-службе местного Минздрава.
Состояние обоих расценивается как удовлетворительное. 65-летний председатель духовного управления мусульман проходит лечение в республиканской клинической больнице. А 53-летний глава министерства здравоохранения справляется с коронавирусом в домашних условиях.
Напомним, что Гацалов распорядился ограничить посещения крупных мечетей еще до появления первых заразившихся в республике. А Гогичаев регулярно призывал всех граждан Северной Осетии соблюдать карантинные меры.
Всего в республике насчитывается 2387 человек с коронавирусом, умерли – 22.
За сутки в Армении выявили 335 новых случаев коронавируса, трое пациентов скончались
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 335, в общем составив 5606. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 162 и сейчас составляет 2581.
За сутки от COVID-19 скончались еще трое пациентов. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 70.
Напомним, что с начала эпидемии коронавируса нового типа 27 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2928, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 45822.
Грузинские банки предоставят временно безработным дополнительную отсрочку по кредитам
Оставшиеся без работы граждане Грузии получат дополнительную, 3-месячную отсрочку по кредитам. Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.
Банки автоматически предоставят отсрочку лицам, которые получат от государства компенсацию в рамках антикризисного плана (без капитализации процента).
Граждане, доход которых сократился, также смогут обратиться к коммерческим банкам для получения отсрочки.
- Правительство Грузии в течение 6 месяцев будет выплачивать временно безработным гражданам по 200 лари (около 63 долларов США). Лица, потерявшие работу в условиях пандемии коронавируса (наёмные рабочие), получат 1200 лари (377 долларов).
Гахария подтвердил, что чрезвычайное положение и комендантский час отменят после 22 мая
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства подтвердил, что чрезвычайное положение и комендантский час в стране отменят после 22 мая.
«Страна должна постепенно вернуться к нормальной жизни», - заявил Гахария.
По словам премьера, часть ограничений будет действовать после отмены ЧП – для этого парламент утвердит новый законодательный пакет.
Гахария отметил, что в стране продолжится конституционный процесс и правительство сделает всё, чтобы провести демократические и свободные парламентские выборы в октябре.
- Из-за угрозы распространения коронавируса в Грузии чрезвычайное положение было объявлено 21 марта.
В Адыгее 155 человек заразились коронавирусом на похоронах
Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов подал в отставку после того, как 155 человек заразились коронавирусом после похорон с участием нескольких сотен гостей. Об этом сообщило правительство Адыгеи.
1 мая в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района Адыгеи прошли похороны, на которые пришли более 500 человек. Изначально с диагнозом COVID-19 была госпитализирована одна женщина, а к 19 мая число зараженных превысило 150 человек.
Исполняющим обязанности главы района стал Темур Губжоков. Перед ним поставлена задача - стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции среди местных жителей.
В Красногвардейском районе ограничено передвижение между населенными пунктами, началась дезинфекция общественных мест, введено обязательное ношение масок и перчаток.
По официальным данным на 20 мая, всего в Адыгее выявлен 561 случай коронавируса, восемь человек умерли.
Угулава раскрыл секрет – Мерабишвили будет в «Национальном движении»
Экс-мэр Тбилиси, один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава заявил, что бывший глава МВД Вано Мерабишвили будет в рядах «Национального движения».
«Мы друзья, но партийность – это другой вопрос. Я выдал секрет? Думал, что об этом и так все знали», - заявил Угулава в эфире программы «360 градусов» на канале «Палитраньюс».
Мерабишвили вышел на свободу 20 февраля после 6 лет и 9 месяцев заключения.
В Грузии 8 новых случаев коронавируса, 10 пациентов выздоровели
За сутки в Грузии выявили 8 новых случаев заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 721.
Накануне коронавирус выявили у водителя грузового автомобиля – он приехал в Грузию из Армении. Новые случаи подтверждены и в Болнисском районе.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 10 и достигло 485.
В карантине находятся 3519 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 351.
Навальный на Радио Свобода: призываю не голосовать за Конституцию
Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в интервью Радио Свобода заявил, что не будет участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию России. Оппозиционер призвал всех последовать его примеру.
Навальный высказал уверенность, что, несмотря на пандемию коронавруса и карантинные меры, власть попытается провести голосование по поправкам уже 24 июня. Именно для этого, по мнению главы ФБК, Госдума и Совет Федерации в спешном порядке приняли закон, разрешающий электронное голосование на выборах и референдумах всех уровней. Навальный предполагает, что "это будет не просто фальсификация, а грандиозная подделка результатов". При таком формате голосования не существует никаких механизмов контроля, считает оппозиционер.
Навальный признал, что огромное количество россиян будут вынуждены пойти на голосование под давлением. Этим людям Навальный посоветовал голосовать против поправок.
- Внесение в Конституцию поправок инициировал в январе президент России Владимир Путин. Тогда же он заявил, что они должны быть одобрены не только парламентом, но и всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- Одними из самых обсуждаемых поправок являются установление приоритета Конституции России над международным правом, а также "обнуление" президентских сроков, которое позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Представители оппозиции считают поправки противоречащими действующей Конституции и требуют отменить их.
- Изначально голосование было намечено на 22 апреля, но в связи с пандемией коронавируса Путин перенёс его на неопределённый срок.
Иракская разведка заявила об аресте лидера «Исламского государства»
Иракская разведка заявила об аресте лидера террористической группировки “Исламское государство”, сообщает канал “Аль-Арабия”. По утверждению спецслужбы, арестованный возглавил организацию после убийства американскими военными бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в октябре прошлого года.
“Исламское государство” в своих сообщениях называет лидером организации Абу Ибрагима Аль-Хашими Аль-Кураши. Вашингтон считает, что под этим именем скрывается один из основателей и идеологов организации Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля, сообщал раньше “Голос Америки”. Иракская разведка утверждает, что настоящее имя арестованного — Абдельнасер аль-Кирдаш.
Подробности его биографии не приводятся, российский анонимный телеграм-канал Directorate 4 со ссылкой на неназванного иракского эксперта сообщает, что арестованный мог быть высокопоставленным членом “Аль-Каиды”, а с 2011 по 2019 год — руководителем ИГ в Сирии.
О месте, времени и обстоятельствах его ареста так же не сообщается. Утверждается только, что он был арестован за счёт получения точных разведывательных данных. "Аль-Арабия" напоминает, что в начале апреля глава национальной разведки Ирака Мустафа аль-Каземи возглавил правительство страны.
Леван Варшаломидзе, «который строил Батуми», возглавит украинский инвестофис
Украина откроет инвестиционный офис в сентябре 2020 года под руководством экс-главы правительства Аджарии Левана Варшаломидзе, сообщил президент страны Владимир Зеленский. «Я могу сказать об инвестиционном офисе, который мы откроем в конце сентябре. Мы взяли туда руководителем г-на Варшаламидзе, который строил Батуми», - сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве.
В настоящее время офис претерпевает кадровые изменения, добавил президент. «Мы приняли решение - один отдельный прозрачный инвестиционный офис будет работать уже в сентябре. И только он будет заниматься всеми инвестициями. Первый план я уже согласовал... там план на 18 месяцев быстрых инвестиций в размере $7 млн», - прокомментировал Зеленский.
Как отметил президент, законопроект об инвестнянях готов и в ближайшие дни будет зарегистрирован в парламенте. «Что касается инвестиционной няни, кстати, мы там кое-что изменили, потому что сейчас нужно в мире бороться за инвестиции... Мы будем за них бороться - мы понизили планку», - указал он.
Зеленский добавил, что законопроект будет предусматривать назначение инвестняни для инвесторов, вложивших меньше 100 миллионов долларов, о которых речь шла раньше. К тому же, отметил президент, этот инструмент будет доступен не только иностранным инвесторам, но и украинским, передает «Интерфакс-Украина».
Варшаломидзе - соратник Михаила Саакашвили, назначенного главой Исполнительного комитета реформ Украины.
Амиран Гамкрелидзе: Решение о запуске общественного транспорта будет принято в ближайшее время
По словам главы Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, решение о запуске общественного транспорта в Грузии будет принято в ближайшее время. По словам Гамкрелидзе, вопрос обсуждается в Координационном совете.
«Было объявлено, что чрезвычайное положение в стране будет отменено 22-го. И сегодня на Координационном совете говорилось, что на примере наших соседей нам следует быть очень осторожными при отмене ограничений в быстром темпе.
Спрос на общественный транспорт, конечно, высок. Вы знаете, что общественный транспорт в основном загружен в больших городах, особенно в тбилисском метро, автобусах и т.д. Я могу заверить вас, что этот вопрос обсуждается и, конечно, это может случиться не завтра или послезавтра, но решение будет принято в ближайшее время», - сказал он.
За прошедшие сутки в Абхазии не было выявлено новых случаев коронавируса
По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от COVID-19, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 46 человек. Все тесты показали отрицательный результат.
34 человека сегодня в течение дня были выписаны из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар», все они являются военными курсантами: 32 - по линии Минобороны и 2 - Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден.
Таким образом, по данным оперативного штаба, на сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Из них трое выздоровели, и один пациент скончался.
Саломе Зурабишвили пригласила в Грузию короля Бельгии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила по телефону с королем Бельгии Филиппом стратегию открытия экономики в Грузии и Бельгии, сообщает сегодня, 20 мая, администрация президента.
Как отметил король Бельгии, ответственность общества очень важна во время борьбы с пандемией коронавируса, а также на этапе открытия экономики, и в этом отношении население Грузии и Бельгии показали отличный пример ответственности.
Президент Грузии рассказала об открытии сферы туризма, коридорах безопасного туризма и безопасных туристических местах в стране, отметив, что огромное значение для выхода Грузии из экономического кризиса имеет задействование сектора туризма. Зурабишвили поблагодарила Бельгию за поддержку Грузии и пригласила короля Филипа посетить Грузию.
Со своей стороны, король пригласил президента Грузии на открытие Международного фестиваля культуры «Европалия - 2022» в Брюсселе, который будет посвящен Грузии.
Международный фестиваль культуры «Европалия» проводится в Бельгии раз в два года, начиная с 1969 года, под патронажем королевской семьи. Название фестиваля происходит от объединения слов «Европа» и «опалия» (от латинского opalia – древнеримский праздник богатого урожая), сообщает агентство «Новости-Грузия».
Саломе Зурабишвили сегодня также беседовала по телефону с великим герцогом Люксембургским, с которым обсудила перспективы сотрудничества в области безопасного туризма и ситуацию с коронавирусом в двух странах.
В беседе Зурабишвили отметила, что преодоление экономического кризиса и открытие безопасного туризма являются приоритетными направлениями. По ее словам, ведется работа с тем, чтобы Грузия открыла безопасные коридоры воздушного сообщения с разными странами, но в то же время эффективно избежать второй волны коронавируса.
Посол США о президенте Грузии: «Она поставила интересы страны выше личных убеждений»
Посол США в Грузии Келли Дегнан прокомментировала помилование президентом Грузии Саломе Зурабишвили оппозиционных политиков – Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.
Дегнан считает, что Зурабишвили приняла смелое решение. «Она поставила интересы страны выше личных убеждений», - сказала дипломат в ходе онлайн-конференции с журналистами.
Дегнан призывает все стороны к выполнению соглашения от 8 марта. «Это создаст возможность для большего плюрализма на парламентских выборах текущего года», - отметила она.
- Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционных политиков – одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава и лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили.
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