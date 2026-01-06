Кадыров назначил своего 20-летнего сына Ахмата вице-премьером Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 20-летнего сына Ахмата на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства республики – с сохранением поста министра спорта. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».

Аналогичное повышение получил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По словам Рамзана Кадырова, такие изменения произошли по представлению главы правительства Магомеда Даудова. О новых назначениях руководитель республики сообщил в своем телеграм-канале. Он назвал их «небольшими кадровыми изменениями».

Кадыров не стал уточнять, связано ли назначение его сына с плохим состоянием здоровья самого главы Чечни. В канун Нового года СМИ сообщали, что Кадыров был госпитализирован в Москве. Официально это не подтверждено.

Помимо Ахмата Кадырова, должности в правительстве Чечни имеют ещё несколько родственников главы региона. Дочь Рамзана Кадырова Хадижат, к примеру, в возрасте 24 лет назначили первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни. Ахмат Кадыров в 18 лет стал замминистром спорта Чечни и министром по делам молодежи, а также президентом футбольного клуба «Ахмат». Адам Кадыров, еще один сын Кадырова, в 16 лет стал «начальником отдела обеспечения безопасности» своего отца и куратором батальона имени шейха Мансура, а затем Рамзан Кадыров назначил его куратором так называемого Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе.

Всего с властью связаны около 100 членов его семьи – по этому показателю он в России на первом месте. По данным «Проекта», на втором месте – президент Владимир Путин, на руководящих должностях находятся более 20 его родственников.