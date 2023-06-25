Кадыров назвал причиной мятежа Пригожина личные амбиции и бизнес-конфликты

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина связан с его бизнес-интересами, в частности, с конфликтом с администрацией Санкт-Петербурга, не предоставившей дочери предпринимателя земельный участок. Он добавил, что Пригожин «смешал амбиции с делами государственной важности».
«Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок», – сообщил глава Чечни.
Кадыров – пока единственный высокопоставленный российский чиновник, связавший военный мятеж Пригожина с бизнес-интересами, пишет Кавказ.Реалии.
В его посте речь идет о 30-летней Полине Пригожиной. В 2016 году расследование о семье Пригожиных, в том числе о его дочери, опубликовал оппозиционный российский политик Алексей Навальный, а три года назад СМИ опубликовали расследование о бизнесах Пригожиной.
Ранее дочь владельца ЧВК «Вагнер» являлась учредителем ООО «Кредо» – компания занимается арендой и управлением недвижимостью, и ООО «Лахта Плаза», управляющего одноименным гостиничным комплексом, территория под которым была выделена Пригожину под строительство центра водного туризма. В настоящий момент Полина Пригожина судится в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области с ООО «Пивоварня» из-за долга в миллион рублей.
Полина Пригожина состоит в санкционных списках США, Великобритании, Украины, Новой Зеландии, Японии и ряда других стран.
- Вечером 23 июня Пригожин сообщил об ударе российских военных по тыловым позициям ЧВК. Он объявил о «марше справедливости», чтобы остановить «зло, которое несет военное руководство России». Он уточнил, что с ним 25 тысяч бойцов. Цель их «марша» – привлечение к ответственности руководства Минобороны, в частности – главы ведомства Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
- Минобороны России назвало информацию об ударе по ЧВК «информационной провокацией». ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа. Впоследствии пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что дело против Пригожина прекращено из-за «былых заслуг» на фронте, и он под гарантии президента Владимира Путина «выдвинулся в Белоруссию».
- Ранее Рамзан Кадыров называл Евгения Пригожина «прирожденным воином», «дорогим братом» и «многоуважаемым», они подчеркивали свою дружбу и синхронно критиковали руководство Минобороны. После встречи в Кремле в марте 2023 года Кадыров косвенно раскритиковал Пригожина и поддержал Минобороны, а затем окружение главы Чечни по малозначительному поводу вызывающе обратилось к владельцу ЧВК «Вагнер».