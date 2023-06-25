Кадыров назвал причиной мятежа Пригожина личные амбиции и бизнес-конфликты

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина связан с его бизнес-интересами, в частности, с конфликтом с администрацией Санкт-Петербурга, не предоставившей дочери предпринимателя земельный участок. Он добавил, что Пригожин «смешал амбиции с делами государственной важности».

«Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок», – сообщил глава Чечни.

Кадыров – пока единственный высокопоставленный российский чиновник, связавший военный мятеж Пригожина с бизнес-интересами, пишет Кавказ.Реалии.

В его посте речь идет о 30-летней Полине Пригожиной. В 2016 году расследование о семье Пригожиных, в том числе о его дочери, опубликовал оппозиционный российский политик Алексей Навальный, а три года назад СМИ опубликовали расследование о бизнесах Пригожиной.

Ранее дочь владельца ЧВК «Вагнер» являлась учредителем ООО «Кредо» – компания занимается арендой и управлением недвижимостью, и ООО «Лахта Плаза», управляющего одноименным гостиничным комплексом, территория под которым была выделена Пригожину под строительство центра водного туризма. В настоящий момент Полина Пригожина судится в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области с ООО «Пивоварня» из-за долга в миллион рублей.

Полина Пригожина состоит в санкционных списках США, Великобритании, Украины, Новой Зеландии, Японии и ряда других стран.