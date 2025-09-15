Кадыров назвал Пугачёву «врагом народа и предателем»

В телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова вечером 15 сентября опубликован пост, в котором певица Алла Пугачёва, в недавнем интервью выступившая с критикой войны в Украине и российских властей, названа «врагом народа и предателем».

Кадыров, не приведя прямой цитаты, полемизирует с Пугачёвой в её оценке убитого лидера чеченских сепаратистов, президента Чечни в 1991–1996 годах Джохара Дудаева. Пугачёва в интервью Катерине Гордеевой, вышедшем 10 сентября и собравшем миллионы просмотров, заявила, что Дудаев был «приличный, порядочный, интеллигентный, красивый человек». По мнению Кадырова, Пугачёва «бестолково размышляет по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа». Глава Чечни критикует Дудаева, обвиняя его в «позёрстве» и «наплевательском отношении к проблемам чеченского народа» и при этом утверждает, что войну в Чечне в 1994 году начали «схожие с Пугачёвой предатели, такие как Березовский».

Сам Рамзан Кадыров в ходе первой войны в Чечне в 1994-1996 воевал против федеральных сил, то есть под руководством Дудаева. Его отец Ахмат Кадыров был муфтием Чечни и одним из соратников Дудаева, впоследствии он, как и его сын, перешёл на сторону России и стал противником сепаратистов.

Кадыров не коснулся других высказываний Пугачёвой, вызвавших критику прокремлёвских комментаторов, в частности её оценки войны в Украине. В частности певица сказала: «Кому нравится это, война? Пожалуй, никому. Тем более, когда война с братьями». Она также назвала себя человеком, который всегда считал, что начинать новые войны — это ошибка. Также Пугачёва рассказала, что фактически была вынуждена покинуть Россию после того, как её мужа Максима Галкина признали так называемым «иноагентом».

В Кремле интервью Пугачёвой, одной из самых известных российских эстрадных артисток последних десятилетий, не комментировали.

В 2015 году Рамзан Кадыров называл Пугачёву «всеми любимой», когда приводил в пример её брак с Максимом Галкиным в ответ на критику брака полицейского начальника из Чечни с несовершеннолетней девушкой.