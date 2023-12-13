Кадыров об избиении его сыном Журавеля: «Было б хорошо, если бы убил»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «было бы хорошо», если бы его сын Адам убил арестованного по делу о сожжении Корана Никиту Журавеля. Фрагмент ежегодного прямого эфира с участием Кадырова-старшего опубликовал канал «Осторожно, новости».

Адам Кадыров, которому тогда было 15 лет, избил Журавеля в СИЗО Грозного в августе. В конце сентября его отец опубликовал видео избиения. Глава Чечни вновь заявил, что считает поступок своего сына правильным. При этом, по его словам, он изначально думал, что его сына привлекут к ответственности за избиение Журавеля. «Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело за избиение. Мол, будет шесть-восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет за честь сидеть в тюрьме», - цитирует Рамзана Кадырова «Чечня сегодня». Официально было объявлено, что Адам Кадыров не будет никак наказан, поскольку не достиг возраста привлечения к ответственности - 16 лет.

«Наказывать [Адама]? За что наказывать? За то, что он агента [арестованного Никиту Журавеля] избил? Было бы хорошо, если бы он убил его там на месте», - заявил Рамзан Кадыров. Он также выразил удовлетворение тем, что после избиения Журавеля Адаму Кадырову был вручен ряд наград, а критику награждений прокомментировал словами «Собака лает, караван идет».