Кадыров опубликовал видео с участием своего сына на фоне сообщений о ДТП

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне сообщений о ДТП с участием его сына опубликовал сюжет о совещании Адама Кадырова с командирами силовых ведомств республики и вручении ему очередной медали.

Как пишут Кавказ.Реалии, согласно метаданным файла, ролик был создан 15 января – за день до аварии. Кадры с того совещания приближенные Кадырова публиковали в тот же день, обратили внимание в оппозиционном движении NIYSO.

Кавказ.Реалии отмечают, что подконтрольные властям Чечни средства массовой информации не подтверждали и не опровергали госпитализацию Адама Кадырова. По данным Flightradar24, ночью самолет главы Чечни и «летающий госпиталь» МЧС приземлились в Москве. Проект «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что Адам Кадыров был помещен в девятый хирургический корпус Боткинской больницы.

16 января стало известно, что сын главы Чечни попал в ДТП. Источник Кавказ.Реалии рассказал, что машина, в которой находился 18-летний сын главы Чечни, двигалась первой в кортеже и на очень высокой скорости, а за рулем находился сам Адам Кадыров.

«Автомобиль сорвался с движения на ходу, а потом ударился в какое-то ограждение. Видимо, он не справился с управлением», — добавил собеседник редакции.

После ДТП Кадыров был доставлен в новую республиканскую больницу в Грозном. Позднее источник Кавказ.Реалии рассказал, что сын главы Чечни пришел в сознание и «его состояние не вызывает опасений врачей», однако его транспортируют в Москву.