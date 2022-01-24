Кадыров пригрозил «уничтожить» семью судьи в отставке Янгулбаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские власти сделают всё, чтобы найти членов семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева, который вместе с дочерью уехал из страны. Об этом Кадыров написал в новом посте в телеграме и вновь повторил, что в случае сопротивления "они будут уничтожены".

В посте содержится призыв задержать и "пособников террористов". Так Кадыров называет главу "Комитета против пыток" (организация внесена в реестр НКО-"иноагентов"), члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Они, по словам главы Чечни, зарабатывают на чеченцах, "разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов", - написал Кадыров.

Глава Чечни настаивает на том, что искать, как он пишет "мерзкую семейку Янгулбаевых", правоохранительные органы республики будут "согласно закону".

По мнению Кадырова, "настоящим воплощением предательства является Янгулбаев-старший": "Называясь судьей, он не смог воспитать интеллигентных детей. И вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи".