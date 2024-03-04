Кадыров – о выборах в Чечне: «Голосуют за тех, о которых мы говорим»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на выборах население республики голосует за тех людей, о которых говорит руководство региона и духовенство. Об этом региональный руководитель сказал на «Съезде народа Чечни», который принял резолюцию об «активной гражданской позиции на выборах». Ранее в Чечне назвали именем Владимира Путина новый микрорайон в Грозном, построенный на одноименном проспекте, а также «Российский университет спецназа», пишет Кавказ.Реалии.
Говоря о выборах, Кадыров сослался на «менталитет и традиции» народа и сообщил, что в республике «живет единая семья».
«У нас явка, они слушают руководство республики, духовенство и голосуют за тех людей, о которых мы говорим. Потому что мы говорим, если вы хотите, чтобы мы служили дальше, как мы служим, сделайте то, что мы говорим», – заявил чиновник на видео, опубликованном госагентством ТАСС. На вопрос журналиста об ожидаемой на мартовских президентских выборах явке, Кадыров сказал, что она «будет невероятной».
Ранее Рамзан Кадыров призывал «сплотиться вокруг Владимира Путина» и отдать за него свои голоса на выборах президента России в 2024 году. С таким заявлением он выступил после того, как глава государства официально объявил, что будет баллотироваться на новый срок – уже пятый для себя. Сайт Кавказ.Реалии рассказывал, как в Чечне агитируют за Путина.
- В последние дни 2023 года главы регионов юга и Северного Кавказа, в том числе Рамзан Кадыров, публично отчитались о том, что поставили подписи за выдвижение Владимира Путина на новый срок. Чиновники активно использовали для этого административный ресурс, что, по словам юристов, грубо нарушает законодательство. Открытая демонстрация лояльности Кремлю – это частная инициатива руководителей субъектов, которые в этом году сами ждут согласования для переизбрания, говорят эксперты в беседе с сайтом Кавказ.Реалии.
- Рамзан Кадыров заявил о присвоении имени президента России новому микрорайону в Грозном, построенному на проспекте им. Владимира Путина, а также «Российскому университету спецназа», ставшему одной из главных площадок для подготовки наемников для участия в войне против Украины. Это связано с дополнительным пиаром Путина накануне президентских выборов и желанием главы Чечни в очередной раз продемонстрировать лояльность Москве, отмечают собеседники сайта Кавказ.Реалии.