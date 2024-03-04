Кадыров – о выборах в Чечне: «Голосуют за тех, о которых мы говорим»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на выборах население республики голосует за тех людей, о которых говорит руководство региона и духовенство. Об этом региональный руководитель сказал на «Съезде народа Чечни», который принял резолюцию об «активной гражданской позиции на выборах». Ранее в Чечне назвали именем Владимира Путина новый микрорайон в Грозном, построенный на одноименном проспекте, а также «Российский университет спецназа», пишет Кавказ.Реалии.

Говоря о выборах, Кадыров сослался на «менталитет и традиции» народа и сообщил, что в республике «живет единая семья».

«У нас явка, они слушают руководство республики, духовенство и голосуют за тех людей, о которых мы говорим. Потому что мы говорим, если вы хотите, чтобы мы служили дальше, как мы служим, сделайте то, что мы говорим», – заявил чиновник на видео, опубликованном госагентством ТАСС. На вопрос журналиста об ожидаемой на мартовских президентских выборах явке, Кадыров сказал, что она «будет невероятной».

Ранее Рамзан Кадыров призывал «сплотиться вокруг Владимира Путина» и отдать за него свои голоса на выборах президента России в 2024 году. С таким заявлением он выступил после того, как глава государства официально объявил, что будет баллотироваться на новый срок – уже пятый для себя. Сайт Кавказ.Реалии рассказывал, как в Чечне агитируют за Путина.