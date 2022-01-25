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Кремль тратит на содержание Чечни 300 млрд рублей ежегодно – Кадыров
Правительство России выделяет 300 миллиардов рублей в год на содержание Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Прямой эфир с участием политика опубликовал в своем инстаграм-аккаунте председатель чеченского парламента Магомед Даудов.
"Я тоже думал, что нужна нам отдельная Ичкерия. Но, клянусь, мы не сможем прожить и трех месяцев. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской республики 300 миллиардов тратит", – заявил Кадыров, ответив, что на территории Чечни нет "ни газа, ни нефти, ни света".
"Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался переработкой. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов", – добавил глава Чечни.
- В июне прошлого года Кадыров, согласно его декларации, стал самым богатым главой региона в России. Его доход за минувший год превышает суммарный заработок десяти губернаторов, следующих в списке за ним. Еще в 2018 году официальный доход Кадырова составлял 7,5 млн рублей. Таким образом, за последние два года глава Чечни увеличил свое состояние более чем в 50 раз.
- В марте того же года Forbes писал, что в 2020-м правительство России увеличило финансовую помощь Чечне на 27,7 миллиарда рублей, до 106,4 миллиарда.
Другие новости дня
Число новых случаев COVID-19 в России обновило максимальный показатель пятый день подряд
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 67 809 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это максимальный показатель за всё время пандемии, он обновляется пятый день подряд. Об этом свидетельствует оперативная статистика властей.
Число госпитализированных с COVID-19 за последние сутки выросло до 12 837. Это на 115 процентов больше, чем в понедельник и максимальный показатель с начала публикации этих данных в январе. Общее число новых случаев выросло до 11 241 109, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Умер за сутки, по официальным данным, 681 заболевший.
Резкий рост заболеваемости связан с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", заражающего в том числе вакцинированных и переболевших. Впервые он был обнаружен в ноябре 2021 года в ЮАР, после чего стремительно распространился по всему миру. По оценкам ВОЗ, до марта более 60 процентов жителей европейского региона могут заразиться этим вариантом вируса.
В Южной Осетии выявили 115 новых случаев коронавируса
Югосетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия за сутки выявил 115 новых случаев коронавируса, это данные проведенных в понедельник 220 исследований. Ранее, в выходные дни был зафиксирован 171 новый случай.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 914 жителей республики, 40 человек сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 11 276, выздоровели 10 362», – заявила глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
За сутки в «красную зону» инфекционной больницы медцентра Южной Осетии были госпитализированы девять человек. Об этом агентству «Рес» сообщила заместитель директора медцентра Зарина Туаева.
«Проходят лечение от коронавируса в медцентре 36 человек, выписаны из стационара накануне два пациента, один больной проходит лечение в реанимации. Количество больных, которые проходят амбулаторное лечении, на сегодняшний день значительно увеличилось и составило 497, днем ранее – 366 человек», – сказала Туаева.
С начала января в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора выявили более тысячи заразившихся ковидом граждан. Оперштаб до 1 февраля ввел ряд ограничений, закрыты все учебные заведения и детсады, спортивные секции, запрещено проведение массовых мероприятий.
За время пандемии от коронавируса скончались 199 жителей Южной Осетии. Всего было проведено 59 591 исследование на COVID-19.
Заявивший об отставке президент Армении находится за границей
Подавший заявление об отставке президент Армении Армен Саркисян проводит свой отпуск за границей с целью прохождения медицинского обследования.
В пресс-службе аппарата президента сообщают, что еще до отставки, с 18 января Армен Саркисян «находится в краткосрочном отпуске». В какую страну уехал Саркисян, не сообщается.
Как пишет Радио Азатутюн, в администрации президента пояснили, почему Саркисян проходит обследование за границей.
«Прохождение Арменом Саркисяном медицинского обследования за границей обусловлено тем, что несколько лет назад благодаря курсам лечения за границей он преодолел тяжелую болезнь, после чего находится под постоянным наблюдением группы врачей, хорошо осведомленных об истории его болезни. При необходимости, по их показаниям, президент Саркисян регулярно проходит специализированное медицинское обследование», – говорится в ответе отдела по связям с общественностью аппарата президента.
По закону, если в течение недели после заявления об отставке президент письменным заявлением отзывает свое заявление об отставке, то председатель Национального собрания выступает с заявлением об этом, а если президент не отзывает свое заявление об отставке, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и опубликовывает председатель Национального собрания. С момента опубликования протокола отставка считается принятой.
- Армен Саркисян был избран президентом Армении парламентом страны в марте 2018 года. Согласно Конституции Армении, срок полномочий президента - семь лет, а одно и то же лицо может быть избрано президентом республики только один раз.
- По Конституции, главой исполнительной власти в Армении является премьер-министр, в то время как президент страны, формально являясь главой государства, в основном выполняет церемониальные функции.
- Внеочередные выборы проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 после открытия вакансии на должность президента.
Навального и его соратников внесли в список террористов и экстремистов
Оппозиционер Алексей Навальный внесен в реестр организаций и физических лиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга во вторник.
Вместе с Навальным в реестр попали и его соратники — Любовь Соболь, Георгий Албуров, Вячеслав Гимади, Руслан Шаведдинов и Лилия Чанышева.
У лиц, попавших в реестр, замораживаются счета в банках. В него попадают россияне, осуждённые или обвинённые по статьям уголовного кодекса о преступлениях террористического или экстремистского характера.
Ранее в январе в список Росфинмониторинга уже были внесены двое других соратников Навального - Леонид Волков и Иван Жданов.
В настоящее время Волков, Жданов, Соболь, Албуров, Шаведдинов находятся за рубежом. Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Лилия Чанышева находится в СИЗО.
В июне 2021 года Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил фонды Навального и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их.
Узбекистан и Казахстан обвинили друг друга в отключении света
В трёх странах Центральной Азии произошли масштабные отключения электричества. В пресс-службе Министерства энергетики Кыргызстана сообщили "Интерфаксу", что электричества нет на всей территории республики. В Бишкеке перестали работать светофоры. Отключено электроснабжение в городе Ош.
В ведомстве пообещали возобновить подачу электроэнергии в течение 30 минут. Причины сбоя министерство не уточнило.
Без энергоснабжения остались многие регионы Узбекистана, включая столицу страны Ташкент. В городе приостановлено движение метро на всех линиях. Аэропорт Ташкента перестал принимать рейсы. Жители также сообщили о падении напора воды из-за отключения насосов, с перебоями работает мобильная связь.
В Казахстане сообщается об отключениях электричества в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также в Алматы. Власти города заявили, что отключение произошло по линии "Казахстанской компании по управлению электрическими сетями".
Казахстанская энергокомпания "Самрук-Энерго" сообщила, что произошло аварийное отключение высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями общей энергосистемы.
Власти Узбекистана обвинили в блэкауте Казахстан. В министерстве энергетики страны заявили, что перебои с электричеством в некоторых регионах Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана связаны с крупной аварией в казахстанских электросетях.
В Казахстане в свою очередь сообщили, что аварийное отключение света произошло по вине энергетиков Узбекистана и Кыргызстана. "Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с отключением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана", – говорится в сообщении "Казахстанской компании по управлению электрическими сетями" (KEGOC), которое цитирует Tengri News.
Блинкен: «Россия пытается удержать Украину, Грузию и Молдову на своей орбите»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия пытается удержать на своей орбите Украину, Грузию и Молдову. По его словам, данной цели служило создание кризиса на Донбассе в 2014 году и интервенция в Грузию в 2008 году.
По словам госсекретаря, план президента Путина по восстановлению империи или сфер влияния включает в себя эти три страны.
«Россияне захватили Крым, создали кризис на востоке Украины, на Донбассе, чтобы создать повод для интервенции и там. Это был 2014 год и переломный момент. Этому, конечно же, предшествовала российская интервенция в Грузию в 2008 году. До этого Россия оставила свои войска и военную технику в Молдове против воли народа и правительства этой страны. Все это делается для того, чтобы попытаться удержать эти страны на орбите вокруг России – это восстановление империи, о потере которой сожалеет президент Путин, или восстановление сфер влияния, включающих эти страны?», – отметил Блинкен.
Грузия сохранила 45-е месте в мире в Индексе восприятия коррупции
Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала Индекс восприятия коррупции (Corruption perception index) в разных странах за 2021 год. Грузия в новом рейтинге набрала 55 баллов и сохранила 45-е место среди 180 стран мира, пишет СОВА.
По сравнению с 2020-м годом, страна ухудшила свой показатель (–1 балл). Впрочем, в настоящее время Грузия по-прежнему сохраняет первенство – у страны самый низкий показатель коррупции в регионе Центральной Азии и Восточной Европы.
Офис Transparency International в Грузии отмечает, что с 2012 года показатели страны существенно не улучшились, что указывает на стагнацию антикоррупционных реформ.
Отмечается, что для усугубления ситуации с этой точки зрения идеальными вызовами в стране по-прежнему остаются:
- неформальное управление;
- нездоровая концентрация власти в руках правящей партии;
- слабая роль парламентского надзора в борьбе с коррупцией;
- коррупция на высоком уровне;
- отсутствие независимой службы, отвечающей за борьбу с коррупцией.
Из стран региона у Армении 49 баллов, у Турции – 38, у Азербайджана – 30, у России – 29, у Ирана – 25.
Наиболее «чистыми» странами мира в плане восприятия коррупции, согласно докладу, являются Дания, Финляндия и Новая Зеландия, у которых по 88 баллов. За ними с 85-ю баллами следуют Норвегия, Сингапур и Швеция. У Швейцарии 84 балла, у Нидерландов 82 балла, у Люксембурга 81 балл и у Германии 80 баллов. США с 27 баллами находится на 27 месте.
Йемен, Венесуэла, Сомали, Сирия и Южный Судан замыкают список с 11 баллами, считаясь самыми коррумпированными странами мира.
Минувший год назван «разрушительным» для прав и свобод в Восточной Европе
Международная неправительственная организация Transparency International (TI), которая базируется в Берлине, опубликовала ежегодный рейтинг восприятия коррупции.
В исследовании говорится, что, тогда как уровень коррупции сохраняет прежние показатели по всему миру, ситуация почти в 75 процентах стран Восточной Европы и Центральной Азии за последние 10 лет либо ухудшалась, либо они практически не добились прогресса, демонстрируя "порочный круг" укрепления авторитаризма, роста коррупции и числа нарушений прав человека.
Минувший 2021 год "был разрушительным для гражданских прав" в Восточной Европе и Центральной Азии. Как заявила советник TI по азиатскому региону Алтынай Мырзабекова, коррумпированные политические лидеры подавляли всякое инакомыслие – от оппозиционных партий до рядовых активистов и прессы. Она отметила, что вместо того, чтобы работать над уменьшением негативных последствий пандемии коронавируса для населения, власти использовали ситуацию для дальнейшего наступления на свободы и права.
Рейтинг Transparency International охватывает 180 стран и территорий. Ситуация в них оценивается по данным из более чем десятка внешних источников, включая Всемирный банк, Всемирный экономический форум, консалтинговые компании и различные аналитические центры. Чем меньше число по шкале от 0 до 100, тем страна воспринимается как более коррумпированная.
Последние 10 лет средний показатель по миру остаётся на уровне в 43 балла, при этом ниже отметки в 50 баллов находятся две трети стран.
По итогам 2021 года рейтинг стран с самым низким уровнем коррупции возглавляют Дания, Новая Зеландия и Финляндия, а последние строчки в индексе занимают Сирия, Сомали и Южный Судан.
На территории от Восточной Европы до Центральной Азии лишь у трёх государств рейтинг выше нынешнего среднемирового показателя в 43 балла – это Грузия, Армения и Черногория.
Россия, как говорится в докладе, сохраняет низкие показатели (29 баллов из 100), а коррупция и нарушения прав человека по-прежнему широко распространены по всей стране. Поправки к принятому закону об "иностранных агентах" распространили его действие на журналистов и активистов, разоблачающих коррупцию в правительстве. Правительство также использовало пандемию COVID-19 для дальнейшего ужесточения контроля и запрета протестных акций, приводит выводы TI сайт "Голоса Америки".
В Беларуси, где авторитарный лидер Александр Лукашенко жёстко подавлял протесты после последних президентских выборов, рейтинг с прошлого года снизился на 6 пунктов, отмечают в Transparency International. Одновременно Беларусь наряду с Арменией, Молдовой, Украиной и Узбекистаном перечислена среди стран, где за 10 лет показатели по рейтингу коррупции значительно улучшились.
В докладе также упоминаются недавние протесты в Казахстане против роста цен на топлива, коррупции и неравенства. "Протесты показывают, что необходимо бороться с коррупцией в секторах с высоким риском, таких как нефть и газ. Другими неотложными приоритетами являются искоренение коррупции в правоохранительных и судебных органах, а также создание условий для существования гражданского общества", – отмечают эксперты. Последние места среди стран Восточной Европы и Центральной Азии занимают Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан.
Абхазского лидера Аслана Бжания прооперировали в российской клинике
Президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания прооперировали в одной из российских клиник.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, была проведена операция на почке.
«Операция прошла по плану, Аслан Георгиевич чувствует себя хорошо», – сказано в сообщении.
10 января в пресс-службе Бжания сообщили, что он отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования. С тех пор абхазский президент не появлялся на публике.
В 2019 году Бжания не смог принять участие в президентских выборах по состоянию здоровья (он и его сторонники считают, что Бжания отравили). Перед выборами 2020 года он также почувствовал резкое ухудшение здоровья и был экстренно госпитализирован в Сочи. Политик был введен в медикаментозную кому и транспортирован в клинику в Краснодаре. Опровергнув сообщение об отравлении, абхазский минздрав опубликовал информацию о диагнозе Бжания: «Двухсторонняя полисегментарная пневмония».
Около года назад Бжания переболел коронавирусом. Последний раз на плановом медицинском обследовании в России он был в марте 2021 года.
Более 8 тысяч солдат США готовы к передислокации на восток Европы
Агентство AFP распространило, со ссылкой на Пентагон, сообщение о приведении 8,5 тысяч солдат США в "повышенную" готовность к возможной переброске в Восточную Европу в связи с вооружённым противостоянием между Россией и Украиной.
Британский телеканал SkyNews отмечает, что более восьми тысяч солдат готовы к отправке в Восточную Европу в свете "растущей угрозы неизбежного вторжения" российских войск на территорию Украины.
Появились сообщения, что "официальные представители" России и Украины встретятся в среду в Париже.
Президент Франции "видит путь к деэскалации напряжённости в отношениях между Россией и Украиной", заявил корреспонденту АFP помощник Эммануэля Макрона.
Украинским олимпийцам рекомендовано не стоять рядом с российскими
Украинским спортсменам, которые выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине, рекомендовано не стоять рядом с российскими спортсменами и флагом Олимпийского комитета России. Об этом рассказал министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт. По его словам, он переговорил со всеми спортсменами и тренерами, которые отправятся в Пекин.
Кроме того, министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью журналистам на русском языке.
Комментируя эти рекомендации, член высшего совета партии "Единая Россия" Ирина Роднина, в прошлом – трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заявила, что Украине "тогда лучше вообще не участвовать в играх". "Надеюсь, на пьедестале мы действительно рядом стоять не будем", – добавила Роднина.
В свою очередь российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что министру спорта Украины "надо устроить серьёзную проверку у психиатра и поместить в места не столь отдаленные".
Отношения между Украиной и Россией резко ухудшились на фоне наращивания группировки российских войск на украинской границе, а также на фоне неудачных переговоров по гарантиям безопасности между Россией и НАТО. Запад предполагает, что Россия готовит полномасштабное вторжение в соседнюю страну. В Кремле это отрицают.
- Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
В Грузии двое полицейских задержаны по факту избиения подростка с ОВЗ
В Грузии двое полицейских задержаны по делу об избиении в тбилисском метро несовершеннолетнего лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом на брифинге сообщил первый заместитель Госинспектора Грузии Георгий Гамезардашвили.
Один из полицейских обвиняется в унижающем или нечеловеческом обращении, второй – в злоупотреблении служебными полномочиями.
Как сообщалось ранее, ряд телекомпаний распространил видеокадры, на которых видно, как полицейский в метро бьет по голове молодого человека. Видео снял друг пострадавшего парня. Он отмечает, что сообщил полицейскому, что его друг глухонемой и физически не может отвечать на вопросы полицейского. В ответ полицейский сказал: «А если я заставлю его говорить?»
По данным СМИ, инцидент произошел на территории Исанского района. Грузинская служба Радио Свобода пишет, что пострадавший – несовершеннолетний.
Генеральная инспекция МВД Грузии начала следствие по факту возможного совершения полицейским преступления сразу после распространения видеозаписи, снятой в метро. Об этом говорится в заявлении ведомства.
«МВД, в первую очередь, осуждает любое насилие, для ведомства категорически неприемлемо любое насильственное действие со стороны сотрудника полиции, которое может нарушать права человека», – сказано в заявлении МВД Грузии.
На основании полученных во время следствия материалов, Служба государственного инспектора начала следствие по статье «Превышение служебных полномочий», которое наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права работать в госструктурах на срок до трех лет.
Как пишет СОВА, сегодня, 25 января в Тбилиси пройдет акция протеста под лозунгом «Нет милиции». Митинг начнется перед зданием МВД в 15:00.
Абсолютный рекорд: в Грузии выявили 15 762 новых случая COVID-19
В Грузии за сутки выявили 15 762 новых случая коронавируса. Это – максимальный показатель за все время пандемии. О предыдущем рекорде сообщалось 22 января – 11 039 случаев.
Накануне провели 74 200 тестов: PCR-тестов – 22 335, экспресс–тестов на антиген – 51 865. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 21,24%, за последние 14 дней составляет 14,15%, за неделю – 18,01%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 774. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 42 пациента.
Выздоровели еще 5160 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 075 154, выздоровевших – 972 745.
В настоящее время в Грузии 87 609 активных случаев инфицирования, 4595 пациентов лечатся в клиниках, 963 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 8634 человека, всего использовано вакцин – 2 667 808.
За выходные дни в Абхазии выявлено 538 случаев заражения COVID-19, 2 человека скончались
За выходные дни тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 1036 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 538 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 80 пациентов. Состояние 30 человек оценивается как тяжелое, 50 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 22, состояние 1 человека тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов.
- За выходные дни в Гудаутский ЦРБ скончалась женщина 80 лет, в Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 65 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 40 398 человек. В общее число выявленных заболевших за все время, было добавлено 113 случаев вторичного заражения COVID-19, все они зафиксированы с начала года. Зарегистрировано 587 летальных случаев. Выздоровели 35 202 человека.
- Ранее в Минздраве сообщили, что в Абхазии зарегистрировано 30 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.
Нидерландский сенатор Тини Кокс стал новым председателем ПАСЕ
Нидерландский сенатор Тини Кокс был избран председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на ближайший год, сообщает пресс-служба ПАСЕ в официальном Twitter-аккаунте.
За Кокса проголосовали 164 депутата ассамблеи. Его единственная соперница - глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева – получила 80 голосов.
Тини Кокса называют пророссийским политиком: он поддерживал возвращение полномочий для российской делегации и выступал за ее участие в сессиях ПАСЕ в 2014 году, после того, как Россия была лишена права голоса.
Кокс заявил, что будет придерживаться линии своего предшественника Хенрика Дамса. «Смена председателя не означает смены курса, взятого не так давно. В прошлом году мы приняли резолюцию по стратегическим приоритетам Совета Европы, которая уже четко определила нашу повестку на ближайшие годы», – обещал новоизбранный председатель.
- Тини Кокс родился в 1953 году в Нидерландах. В 1973 году Кокс закончил экономико-правовую программу обучения в Школе высшей экономики и административных наук в Эйндховене, в 1975 году получил степень бакалавра права в Тилбургском университете. В 1993 году Кокс стал генеральным секретарем Социалистической партии Нидерландов. С 2003 года возглавляет партийную фракцию в Сенате Нидерландов, а также стал членом голландской делегации в ПАСЕ.
- Президент ПАСЕ избирается на один год. Он руководит бюро ассамблеи: готовит повестку дня для сессий и определяет вопросы для разработки докладов.
В Грузии объявлен аукцион на добычу золота в Сванети
Национальное агентство минеральных ресурсов Министерства экономики и устойчивого развития Грузии объявило электронный аукцион на изучение и добычу песчаного золота в реке Ингури на Западе Грузии. Победитель аукциона сможет добывать золото в Свнетии – в селах Гвебальда и Гвальдера Местийского муниципалитета, пишет агентство «Новости-Грузия».
Торги начнутся 15 февраля с 12:00 до 18:00 по местному времени. Начальная стоимость аукциона - 10 тысяч лари. Срок действия лицензии - 5 лет. Согласно топографической карте, прилагаемой к торгам, изучаемая площадь составляет более 80 гектаров.
Среди условий аукциона несколько требований к обладателю лицензии, который в ходе работ не должен ограничивать право граждан на передвижение в пределах лицензионной территории. Также, до начала работ, лицензиат, совместно с представителем муниципалитета, обязан информировать местных жителей о предстоящих работах.
Добычей золота в Грузии занимались с древних времен. Именно на территории современной Грузии находилась легендарная Колхида, куда аргонавты отправились за золотым руном. Дело в том, что жители Колхиды промывали речную воду овечьими шкурами, частички золота оседали на них, после чего шкуры сжигали, а пепел просеивали.
В настоящее время золото в Грузии также производят на заводе в селе Казрети (регион Квемо Картли) на базе Маднеульского ГОКа. Этот драгоценный металл входит в десятку главных экспортных товаров. В 2018 году доля обработанного и полуобработанного золота в общем объеме экспорта составила 2,1%. За год из страны было экспортировано золота на сумму около 70 миллионов долларов.
В прошлом году правительство Грузии вынесло на аукцион 50 разных месторождений, начальная аукционная стоимость лицензии 50 миллионов лари. Ожидаемый объем инвестиций от новых объектов - 60 миллионов лари, а показатель занятости - 780 человек. Также важно, что при добыче ресурсов они будут перерабатываться на месте, что вместе с привлеченными инвестициями создаст дополнительные рабочие места.
Парламент Грузии рассмотрит кандидатов на пост главы ЦИК
Слушания кандидатов на пост председателя Центральной избирательной комиссии начнутся в парламенте Грузии в конце текущей недели. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании бюро, передает агентство «Новости-Грузия».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 22 января представила парламенту двух кандидатов на пост председателя ЦИК. Из трех представленных кандидатов Зурабишвили выбрала действующего главу ЦИК Георгия Каландаришвили и конституционалиста и исполнительного директора НПО «Платформа 2020» Тенгиза Тевзадзе.
Согласно решению бюро, сначала кандидаты выступят на заседании комитета по юридическим вопросам. В парламентском большинстве заявляют, что довольны деятельностью действующего главы ЦИК, однако это не означает, что кандидатура Каландаришвили теперь вне конкуренции.
В оппозиции же заявляют, что у парламента есть шанс выбрать независимого кандидата – Тенгиза Тевзадзе.
- Председателем ЦИК станет кандидат, который получит поддержку 2/3 депутатов из 148 представленных на сегодняшний день в парламенте. Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, состоится повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.
- На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у «Грузинской мечты» хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.
Между главами МИД Грузии и Украины состоялся телефонный разговор
Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
По информации МИД Грузии, в ходе беседы Залкалиани подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Грузии суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил твердую поддержку в нынешней сложной ситуации.
Давид Залкалиани также отметил, что Грузия и Украина сталкиваются с общими проблемами, связанными с оккупацией, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Стороны обменялись информацией о текущих процессах, ситуации вдоль границ Украины. Стороны положительно оценили поддержку международных партнеров и их однозначную позицию в том, что суверенитет Грузии и Украины, территориальная целостность, как и суверенное право двух стран выбирать свое будущее и европейские и евроатлантические устремления, это красная линия, которая не будет пересмотрена в ходе переговоров, а решения по вопросам Грузии или Украины не будут приниматься без участия этих стран», – сказано в заявлении.
По информации МИД, министры договорились продолжить контакты на высоком уровне для обмена информацией о текущих процессах.
Фанаты «Спартака», «Зенита» и «Ростова» будут бойкотировать матчи из-за Fan ID
Футбольные фанаты московского "Спартака" и санкт-петербургского "Зенита" объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID. В заявлениях болельщиков популярных российских команд говорится, что они отказываются от посещения игр до полной отмены закона о паспорте болельщика.
Основания для отказа в выдаче паспорта болельщика сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно, говорится в заявлении фанатов "Зенита".
К фанатам московской и петербургской команд присоединились и болельщики "Ростова".
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в ответ сказал, что в заявлениях фанатов нет смысла, а заявления и предложения следовало вносить в Госдуму на стадии обсуждения законопроекта. "В пандемию играли без болельщиков, поиграем еще немного – ничего страшного. На мой взгляд, в итоге это все приведет к тому, что болельщики вернутся на стадионы", – цитирует Колоскова сайт sports.ru.
- В декабре Госдума в окончательном чтении приняла закон о введении в России паспорта болельщика – Fan ID. Это электронный документ, который позволяет идентифицировать зрителя, участника или организатора спортивного соревнования. Получить его можно будет на сайте Госуслуг. Власти могут отказать в получении паспорта или приостановить его действие, если зритель нарушал общественный порядок или известно, что он собирается это сделать.
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ЦБ РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке
Центральный банк России с 15:00 в понедельник, 24 января, приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, говорится в сообщении на его сайте.
"Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках", — подчеркивает Центробанк.
Ранее в течение дня рубль обрушился до многомесячных минимумов. На максимуме доллар стоил 79,4 рубля, а евро — 89,8 рубля. Падали и индексы Мосбиржи и РТС. Это происходило на фоне заявлений НАТО об усилении присутствия в Восточной Европе в ответ на угрозу вторжения России на Украину.
После заявления ЦБ курс рубля немного укрепился.
- Российский бюджет в 2022 году формируется из расчета цены на нефть в $44,2 за баррель. Если реальные цены на нефть выше этого показателя, то "сверхдоходы" идут в резервы.
- ЦБ утверждает, что приостановил покупки иностранной валюты, чтобы не оказаться дополнительного давления на рубль. Так как в январе 2022 года рубль дешевеет, а нефть дорожает.
- Предыдущее крупное падение на российском фондовом рынке произошло 18 января: в тот день он пережил самый серьезный обвал с марта 2020 года и потерял весь рост прошлого года.
В абхазском парламенте предложили перенести выборы из-за пандемии
В Комитете по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны парламента самопровозглашенной республики Абхазия прошло слушание по эпидемиологической обстановке. На встречу были приглашены профильные специалисты.
Как сообщается на сайте парламента, участники слушаний оценили ситуацию как стабильно сложную. По их мнению, ситуация может усугубиться в связи с надвигающейся новой волной штамма коронавируса «омикрон», а активная политическая жизнь и предвыборный процесс создают идеальные условия для распространения вируса.
По итогам обсуждения ситуации было принято решение рекомендовать президенту Аслану Бжания и премьер-министру Александру Анквабу перенести на шесть месяцев парламентские выборы, назначенные на 12 марта.
«Очевидно, что наше обращение запоздалое, но момент еще не упущен. При условии согласованности действий всех политических и общественных сил, руководстве рекомендациями специалистов и решительности шагов мы сможем минимизировать надвигающуюся угрозу и ее последствия», – сказано в заявлении.
Отметим, чти ранее отложить на один год парламентские выборы предложила абхазская оппозиция.
Задержанного близ Цхинвали гражданина Грузии передали грузинской стороне
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия передали грузинской стороне задержанного 22 января жителя Карельского муниципалитета. Об этом сообщили в югоосетинском КГБ.
По информации ведомства, гражданин Грузии Леван Макашвили был задержан на окраине Цхинвали 22 января за нарушение де-факто границы.
«В ходе предварительного разбирательства установлено, что на противоправное деяние нарушителя подтолкнули безысходность, отсутствие социально-экономической стабильности в Грузии, а также невозможность трудоустройства», – говорится в сообщении югоосетинского КГБ.
В ведомстве отметили, что из-за проблем со здоровьем Макашвили был передан грузинской стороне без штрафных санкций.
Супруге премьера Грузии передан в пользование участок леса в Бакуриани
Супруге премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили Нуну Тамазашвили передан в пользование на 49 лет участок леса в Бакуриани площадью 5958 кв. метров. Передача имущества состоялась в декабре прошлого года и была осуществлена на основании приказа Национального агентства государственного имущества от 2 декабря 2021 года, пишет Netgazeti.
Договор о праве специального лесопользования был зарегистрирован в Государственном реестре 28 декабря. Согласно документам, указанная территория до сих пор является несельскохозяйственной и входит в лесной фонд.
Нуну Тамазашвили также владеет отдельным земельным участком площадью 1530 кв.м., который находится рядом с этой территорией. Этот участок предназначен для сельскохозяйственных [усадебных] целей.
Согласно документам, Тамазашвили купила приусадебный участок по частям, у частных лиц в 2017 и 2019 годах, затем объединив их в один участок.
Информацию о передаче госимущества Нуну Тамазашвили с правом пользования на 49 лет впервые обнародовала телекомпания «Пирвели». По сообщению телекомпании, Нуну Тамазашвили будет платить по 6255 лари в год за использование переданной земли и имеет право использовать территорию для курортных, рекреационных, спортивных и других культурно-рекреационных целей.
23 января Национальное агентство лесного хозяйства опубликовало заявление по поводу указанного земельного участка. Согласно заявлению, Нуну Тамазашвили получила право пользования лесным участком посредством электронного аукциона, в котором имели право участвовать и другие юридические или физические лица.
Оппозиционные фракции парламента Грузии опубликовали заявление по Украине
Парламентские фракции «Группа реформ», «Национальное движение» и «Лело» выступили с совместным заявлением по Украине.
В заявлении сказано, что парламентская оппозиция и большинство совместно должны принять парламентскую резолюцию в поддержку Украины, чтобы выразить общегосударственную, многопартийную позицию поддержки стратегического друга и партнера.
Кроме того, в заявлении затронуты следующие вопросы:
- Активизация Грузино-украинской группы друзей и организация совместного визита парламентского большинства и оппозиции в Киев в ближайшие дни для демонстрации совместной поддержки;
- Встреча с министром иностранных дел и министром обороны в формате комитета в парламенте Грузии на этой неделе для обсуждения текущих событий в Украине.
Подписавшие заявление депутаты призвали премьер-министра Грузии «созвать расширенное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения возможных угроз в отношении Грузии и региона в свете возобновления агрессии России против Украины и разработки соответствующих мероприятий», пишет агентство «Новости-Грузия».
«В парламенте Грузии также инициирована резолюция в поддержку членства Грузии в НАТО. Парламент должен рассмотреть и принять совместную резолюцию по этому вопросу на ближайшей парламентской сессии.
Мы обращаемся к председателю парламента, председателям комитетов по иностранным делам и по обороне и безопасности с призывом немедленно начать консультации для обсуждения этих вопросов», – сказано в заявлении.
Ранее вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани присоединился к кампании в поддержку Украины, запущенной в социальной сети Twitter - #StandWithUkraine. По словам Залкалиани, Грузия солидарна с Украиной и украинским народом.
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