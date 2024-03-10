Кадыров включил в состав совета по развитию чеченского языка своих сына и дочь

Глава Чечни Рамзан Кадыров обновил состав экспертного совета по сохранению и развитию чеченского языка, добавив туда дочь Хадижат (Карину) и сына Ахмата, сообщает Кавказ.Реалии.

В указе говорится, что первый заместитель руководителя администрации главы правительства Чечни Карина Кадырова назначается заместителем председателя экспертного совета, а ее брат, министр по делам молодежи Ахмат Кадыров, членом совета.

Этим же указом из состава совета выведены старший научный сотрудник «Института чеченского языка», член Союза писателей России Аким Аболханов, заместитель главного редактора газеты «Даймокх», Заслуженный журналист и работник культуры Чечни Сайд-Хасан Дадаев и заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни Арби Тамаева.

Высокие должности в Чечне занимают дети Кадырова, его сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.