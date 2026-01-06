Kan: Нетаньяху через Путина сообщил, что не будет атаковать Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента России Владимира Путина передать Тегерану сообщение о том, что Израиль не намерен нападать на Иран. Об этом сообщает израильский канал Kan со ссылкой на дипломатические источники.

По данным собеседников, Путин и Нетаньяху в последнее время несколько раз говорили по телефону на фоне обострения напряжённости между Израилем и Ираном. «Нетаньяху попросил Путина заверить Иран: «Мы не будем нападать на них», — говорится в сообщении Kan.

О последнем телефонном разговоре двух лидеров Кремль сообщал 15 ноября. Тогда обсуждались прекращение огня в Газе, иранская ядерная программа и ситуация в Сирии. Месяцем ранее Путин заявлял, что Россия получает от Израиля сигналы об отсутствии заинтересованности в конфронтации с Ираном.

Как отмечает Kan, Израиль опасается, что Тегеран, считая удар неизбежным, может атаковать израильскую территорию первым. Послание Нетаньяху через Москву направлено на предотвращение такого сценария.

Выступая в парламенте 5 января, премьер-министр Израиля предупредил, что любая атака со стороны Ирана будет иметь «серьёзные последствия». Он также заявил, что позиции Израиля и президента США Дональда Трампа по Ирану в целом совпадают. «Мы не позволим Ирану восстановить производство баллистических ракет и, конечно же, возобновить ядерную программу», — подчеркнул Нетаньяху.

В свою очередь Путин подчёркивал право Ирана на мирное использование ядерных технологий и заявлял о готовности Москвы поддерживать это, назвав удары США по Ирану летом 2025 года неспровоцированной агрессией.

Больше новостей Радио Свобода: