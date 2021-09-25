Канада освободила из-под домашнего ареста финдиректора Huawei

Верховный суд в Ванкувере прекратил процедуру экстрадиции и освободил из-под домашнего ареста финансового директора и дочь основателя компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Телеканал CBC сообщает, что Мэн Ваньчжоу заключила сделку с прокуратурой США и частично признала вину в нарушении американских санкций в отношении Ирана. Суд в Канаде отклонил запрос Вашингтона о выдаче топ-менеджера США.

По данным СМИ, Мэн Ваньчжоу вылетела из Ванкувера в китайский город Шэньчжэнь. Там находится штаб-квартира Huawei.

Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде в 2018 году. По данным следствия, топ-менеджер ввела в заблуждение банк HSBC, не сообщив о бизнесе Huawei в Иране. Таким образом, банк мог непредумышленно нарушить американские санкции в отношении Тегерана.

Через две недели после задержания Мэн Ваньчжоу отправили под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов. Финансовому директору Huawei грозила выдача США. 24 сентября стало известно, что американский Минюст и представители Huawei договорились о возвращении Мэн Ваньчжоу в Китай.

После освобождения Мэн Ваньчжоу премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о возвращении из Китая на родину канадских граждан Майкла Коврига и Майкла Спавора. Они были арестованы в Китае вскоре после задержания Мэн Ваньчжоу. Канадцев обвинили в краже и продаже китайских государственных секретов. В августе китайский суд приговорил Майкла Спавора к 11 годам тюрьмы.