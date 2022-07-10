Канада передаст Германии турбины для «Северного потока»

Канада передаст Германии турбины, необходимые для функционирования газопровода «Северный поток» и в настоящее время проходящие в Канаде техническое обслуживание. Об этом сообщил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.

Ранее «Газпром» заявлял, что Канада в связи с введенными против России санкциями задержала эти турбины. Это, как утверждала российская компания, стало причиной снижения более чем наполовину объемов прокачки природного газа через газопровод «Северный поток» из России в Германию. В Берлине возникли опасения, что поставки могут полностью прекратиться.

Как сказал Уилкинсон, Канада предоставит компании Siemens Canada ограниченное по времени и отзываемое разрешение, которое позволит вернуть отремонтированные турбины «Северного потока» в Германию, чтобы, как он выразился, «поддержать способность Европы получать надежную и доступную энергию, на период пока ЕС постепенно отходит от использования российских нефти и газа». Канадский министр признал, что в случае немедленного прекращения поставок газа из России германская экономика будет использовать значительные трудности; прекращение поставок ударит и по жителям страны, которые уже сейчас столкнулись с ростом расходов на отопление.

Как сообщает DW, Киев призывал Оттаву не возвращать турбины, обвиняя Россию в «шантаже» Германии. Украина выступает за полный отказ стран ЕС от поставок российского газа.

Получив турбины от Канады, Германия, как ожидается, вернет их в Россию. Берлин считает, что это лишит «Газпром» предлога для ограничения поставок газа по «Северному потоку». Ранее германские власти обвинили Москву в использовании энергии как «оружия», указав на то, что поставки газа по «Северному потоку» какое-то время могли сохраняться на прежнем уровне и без отправленных в Канаду турбин.

С 11 по 21 июля обе нитки газопровода будут остановлены. Компания-оператор газопровода Nord Stream AG объяснила это «плановыми профилактическими работами». Такие работы действительно производятся ежегодно, однако в нынешнем году звучат опасения, что после их планового завершения поставки газа могут не возобновиться по политическим мотивам.