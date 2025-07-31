Канада признает независимость Палестинского государства

Канада намерена признать независимое Палестинское государство на 80-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Марк Карни.
«Канада давно привержена решению о создании двух государств — независимого, жизнеспособного и суверенного палестинского государства, живущего бок о бок с государством Израиль в мире и безопасности», — заявил Карни.
Канадский премьер также отметил, что Оттава осуждает израильское правительство, которое «допустило катастрофу в секторе Газа».
О схожем решении вчера заявила и Мальта. Премьер-министр Роберт Абела подчеркнул, что признание независимого Палестинского государства станет частью усилий по установлению мира на Ближнем Востоке.
МИД Израиля назвал решение Канады наградой для ХАМАС и ударом по усилиям по прекращению огня в Газе. Президент США Дональд Трамп в Truth Social написал: «Вау! Канада только что объявила, что поддерживает государственность Палестины. Это сильно усложнит для нас заключение торгового соглашения с ними».
Канада стала третьей страной «Группы семи», заявившей о скором признании независимого Палестинского государства, после Франции и Великобритании.
В мае схожие решения приняли Норвегия, Ирландия и Испания.
- Согласно резолюциям ООН, на территории бывшей британской подмандатной Палестины должны были создать два государства — еврейское и арабское. Еврейское государство Израиль было создано в 1948 году. Палестинское государство тогда создано не было, его предполагаемые территории сначала перешли под контроль Египта и Иордании, затем — Израиля. Впоследствии была образована Палестинская автономия, власти которой добиваются международного признания независимости Палестинского государства. Сейчас её признали около 150 стран-членов ООН. США и Израиль на данный момент отказываются его признать.
- Согласно резолюциям ООН, территория государства должна состоять из Западного берега Иордана, который частично находится под управлением структур Палестинской автономии, сектора Газа и Восточного Иерусалима. Израиль, контролирующий большую часть этих территорий, не согласен с предложенными границами. Сектор Газа при этом частично находится под контролем воюющей с Израилем группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.