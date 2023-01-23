Канада выплатит коренным народам $2,1 млрд за «культурный геноцид»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин утром в воскресенье пригрозил странам Запада «глобальной катастрофой» и «уничтожением» в результате возможного применения Россией, как следует из контекста его записи в телеграме, оружия массового поражения. Угрозы прозвучали в связи с увеличением объемов поставок западного оружия Украине.

В последние несколько дней Володин стал третьим высокопоставленным российским чиновником - после Дмитрия Медведева и посла России в США Анатолия Антонова - который почти прямым текстом грозит США и странам Европы ядерными ударами в связи с их поддержкой Украины.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия... Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня», - пишет Володин в телеграм-канале. Далее он упоминает о «технологическом превосходстве российского оружия» и прямым текстом пишет: «Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны».

Тем самым глава Госдумы повторяет аргументацию, к которой ранее прибегли Медведев и Антонов. Они апеллировали к тому, что возможное наступление украинской армии якобы поставит под угрозу территориальную целостность и само существование России. Такая угроза, в свою очередь, в российской ядерной доктрине является одним из поводов для применения ядерного оружия.

Российские руководители и ранее выступали с угрозами в адрес Запада, говоря о возможном «Армагеддоне» и «Апокалипсисе», однако впервые они столь откровенным образом увязывают возможное применение оружия массового поражения с поставками вооружений Украине.

Российский президент Владимир Путин недавно, рассуждая о российской ядерной доктрине, отказался полностью исключить возможность нанесения превентивного удара. «Если Россия не применит ядерное оружие первой, значит, и второй тоже не применит», - говорил Путин, имея в виду, что превентивный удар был бы эффективнее ответного.

США и их союзники предупреждали Россию - как публично, так и неофициально - о недопустимости использования против Украины ядерного оружия. Из последних заявлений российских представителей, однако, следует, что в Москве рассматривают возможность его применения не только против Украины, но и против самих стран Запада.

Российские чиновники рассуждают об угрозе территориальной целостности России, поскольку, в соответствии с позицией Кремля, считают российскими аннексированные территории четырех областей Украины и Крыма.

При этом МИД России продолжает употреблять в своих заявлениях формулу о том, что ядерная война не должна быть развязана.

Поставки какого именно вооружения Украине могут стать поводом для эскалации со стороны Москвы, Володин не пишет. Ранее США и их союзники договорились о поставке Украине бронетехники, а также артиллерии, боеприпасов и других вооружений. При этом речь по-прежнему не идет о боевой авиации, дальнобойных ракетах или основных боевых танках (о поставке 14 танков «Челленджер» объявила только Великобритания).

Реакции Запада на последние заявления пока не было.