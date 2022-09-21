Канал «Популярная политика» спросил о мобилизации детей чиновников

Ведущие Youtube-канала «Популярная политика» в среду в прямом эфире дозвонились до людей, которые, как они утверждают, приходятся близкими родственниками высокопоставленным чиновникам Российской Федерации. Представляясь сотрудниками военкомата, они предлагали своим собеседникам явиться на призывные пункты в рамках мобилизации.

Абонент, которого представили как сына пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николая, отказался прийти в военкомат. «Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился», - заявил он и пообещал «решить этот вопрос на другом уровне».

Абонент Алексей Мишустин, представленный как сын премьер-министра России Михаила Мишустина, ответил, что не подлежит мобилизации, поскольку учится в магистратуре Высшей школы экономики, но дополнил, что желания воевать у нег нет, и он хотел бы продолжать заниматься своим образованием.

Артем Чечихин - так зовут внука главы Росгвардии Виктора Золотова - заявил, что уже находится в армии, где проходит срочную службу, и готов выполнять те задачи, которые поставит перед ним командир, но не готов подписать контракт.

Зато Антон Саблин - вероятно, сын депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина, - подтвердил готовность прибыть в военкомат и отправиться на фронт.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос о словах своего, как утверждается, сына ответил, что не верит, чтобы Николай отказался сделать «единственно правильный выбор» и предположил, что из телефонного разговора «вырезали смысловую часть», хотя звонки транслировались в прямом эфире. Однако он не опроверг, что абонент, до которого дозвонились ведущие - действительно его сын.