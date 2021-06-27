Кандидаты в канцлеры Германии поспорили о «Северном потоке – 2»

Кандидаты в канцлеры Германии от ведущих партий во время предвыборных дебатов о внешней политике поспорили о необходимости достройки газопровода «Северный поток – 2», но сошлись во мнении, что нельзя допустить того, чтобы этот газопровод использовался для давления России на Украину.

Дебаты прошли в субботу, 26 июня, они были организованы общественным телевидением ARD и Мюнхенской конференцией по безопасности. В них приняли участие предвыборные лидеры входящих в правящую коалицию партий – блока ХДС/ХСС Армин Лашет и СДПГ Олаф Шольц, а также лидер оппозиционной Партии зеленых Анналена Бербок.

Лашет и Шольц, как сообщает «Немецкая волна», выступили за достройку газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию, назвав его экономическим проектом и подчеркнув, что Германии все равно, как получать газ из России - по суше или по морю. При этом лидер ХДС/ХСС подчеркнул, что, если «Северный поток – 2» станет инструментом политического давления на Киев, «можно будет в любой момент, даже когда трубопровод будет уже готов, остановить его использование». С этим согласился и социал-демократ Олаф Шольц.

Кандидат от Зеленых подтвердила позицию своей партии против газопровода, сказав, что Владимир Путин ждет его достройки, чтобы потом оказывать на Запад давление. По словам Бербок, власти Германии должны быть готовы выплатить компенсации за отказ от завершения проекта.

Перед началом дискуссии ее участникам показали обращение к ним президента Украины Владимира Зеленского. Тот спросил у кандидатов в канцлеры об их видении перспектив вступления Украины в ЕС и НАТО, призвав их четко определиться со своей позицией и назвать возможные даты вступления.

Лидер ХДС/ХСС сказал, что сейчас нельзя давать Украине никаких обещаний относительно перспектив ее вступления в ЕС и НАТО. По его мнению, сперва необходимо добиться вступления в ЕС стран западных Балкан, к членству же такой крупной страны, как Украина, пока не готов сам Евросоюз. Он сказал, что не хочет давать пустых обещаний. Лидер социал-демократов также сказал, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не стоит. Бербок поддержала европейские перспективы Украины, но тоже не назвала четких сроков.

Выборы в Бундестаг намечены на 26 сентября. По опросам, блок ХДС/ХСС лидирует, Зеленые удерживают второе место. Действующий канцлер Ангела Меркель в выборах не участвует, она покинет свой пост после 16 лет во главе правительства.

Против сооружения «Северного потока – 2» выступают США, Украина и ряд стран ЕС. Германия защищает этот проект. Первая нитка газопровода недавно была достроена, сейчас идет процесс сертификации и пусконаладочные работы.