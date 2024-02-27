Кандидаты в президенты воздержались от критики Путина на теледебатах

Кандидаты в президенты России на первых теледебатах в эфире федерального канала «Россия 1» воздержались от критики своего главного конкурента, Владимира Путина, хотя ведущий просил их оценить проекты и идеи действующего главы государства в сфере образования и науки.

Как отмечает издание «Агентство», в дебатах приняли участие только два кандидата из четырёх: Николай Харитонов от партии КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди». От Леонида Слуцкого из ЛДПР на эфир пришёл его представитель, депутат Госдумы Никита Березин, а Владимир Путин традиционно отказался от участия в дебатах: в Кремле объяснили это тем, что россияне и без того могут видеть его заявления «на ежедневной основе».

В итоге, как сообщает «Агентство», конкуренты Путина фактически ушли от ответов на вопросы, которые хоть как-то касались деятельности главы государства.

Ранее Верховный суд России признал законным отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации политика Бориса Надеждина кандидатом в президенты России. Он был единственным из возможных кандидатов, кто высказывался против действий Путина – в частности против продолжения войны с Украиной.