Фильм документального проекта Радио Свобода «Признаки жизни»

Карабах, или Арцах – историческая область в южной части Кавказа, населенная преимущественно армянами, – в советские времена получил статус автономии в составе Азербайджанской ССР. В конце 1980-х годов конфликт между армянами и азербайджанцами стал первым межэтническим конфликтом в Советском Союзе. С распадом СССР началась война за Карабах, в результате которой десятки тысяч людей погибли, сотни тысяч стали беженцами. Армения победила, Карабах односторонне провозгласил независимость. Спустя четверть века, в 2020 году, произошла новая, 44-дневная война, в которой Армения потерпела поражение. Спустя еще три года Азербайджан провел военную операцию, взяв под контроль Нагорный Карабах. Армяне – более 100 тысяч человек – покинули его.

Исход армян и взгляд назад на события последних сорока лет – в фильме «Карабах. Послесловие» документального проекта Радио Свобода «Признаки жизни».

Краткую историю конфликта в интервью Радио Свобода описали и прокомментировали правозащитник Вардан Арутюнян, политический аналитик Микаэл Золян, почетный президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян:

Конфликт был законсервирован советской эпохой, и, когда СССР стал распадаться, это вырвалось наружу

Армяне жили в Карабахе с древних времен. В разные периоды он входил в крупные империи – то в Персидскую, то в Российскую, там правили и армянские князья, и тюркские ханы. После 1918 года, когда начал образовываться Советский Союз, на Карабах претендовали только созданные Армянская и Азербайджанская республики. В СССР решения принимались волевым способом, и в 1923 году Карабах стал частью Азербайджана.

Золян: «По принципам советской национальной политики это была аномалия». Арутюнян: «Вражда усугублялась. И Кремль делал все, чтобы она усугублялась еще сильнее. Когда народы между собой враждуют, то намного легче ими управлять». Навасардян: «Советским властям было выгодно, чтобы и Ереван, и Баку не договаривались, не притирались друг к другу, а со всеми вопросами обращались наверх, а великое и мудрое Политбюро решало все эти вопросы. С разрушением Советского Союза армяне и азербайджанцы оказались один на один. Конфликт был законсервирован советской эпохой, и, когда СССР стал распадаться, это вырвалось наружу и приобрело такие жестокие формы».

В 1988 году, когда в СССР уже шла перестройка, начались массовые митинги в Карабахе, в Армении, в ответ начались митинги в Азербайджане. В Азербайджане жило много армян, и волнения переросли в насилие в городах. В феврале 1988 года произошел погром в азербайджанском городе Сумгаит, где на улицах убивали армян. Это было большим шоком, в Советском Союзе считалось, что такое невозможно. У армян это вызвало в памяти образы геноцида 1915 года.

Территории в обмен на разрешение конфликта

В эпоху своей независимости Армения и Азербайджан фактически вступили в состояние войны. И армянская, и азербайджанская армия, и армия Нагорного Карабаха фактически сформировались в ходе войны. От чего-то вроде партизанских отрядов за два-три года они превратились в регулярные армии. Первая карабахская война закончилась тем, что Нагорный Карабах фактически стал независимым, в союзе с Арменией. Азербайджанцы из Карабаха были изгнаны, в Азербайджане это считали оккупацией. Нагорно-карабахская республика была самопровозглашена в 1991 году. Азербайджан ее не признал, настаивал на принципе территориальной целостности. Армения ее не признала, поскольку считала, что идет переговорный процесс.

Золян: «Это был подход международного сообщества. Советский Союз распался, есть 15 республик, мы признаем их границы как международные границы новых государств. Но Нагорный Карабах фактически никогда не был частью независимого Азербайджана. Не было такого, что у армян Нагорного Карабаха был азербайджанский паспорт. До 1991 года у них был советский паспорт, они жили в советском Азербайджане, который был частью Советского Союза, служили в советской армии, была у них советская милиция. У них не было опыта жизни в национальном государстве Азербайджан. Поэтому, когда говорят, что это сепаратистское движение, это немного некорректно».

В результате войны под контролем армян оказались семь районов, которые в Азербайджане называли оккупированными, а в Армении – зоной безопасности или «освобожденными территориями». На государственном уровне Армения признавала: там есть ее военные, но говорила о готовности пойти на формулу «территории в обмен на разрешение конфликта». «Было понятно, что Азербайджан не собирается мириться с этой ситуацией, он уже тогда говорил, что проиграл битву, но не войну».

Армянские политики убеждали себя, что крупномасштабной войны не будет и, если что, Россия остановит войну

Урегулированием конфликта занималась Минская группа ОБСЕ (сопредседатели – Россия, Франция и США), но ее предложения отклонялись либо Баку, либо Ереваном. В самом конце 90-х первый президент Армении Левон Тер-Петросян хотел пойти на уступки, вернуть территории, которые никогда не входили в состав Карабаха, договориться с Азербайджаном о мирном сосуществовании. Но националистически настроенные политики из его окружения, которые потом сами стали президентами – Роберт Кочарян, Серж Саргсян, – выступили против. Тер-Петросян ушел с поста, и постепенно Армения теряла позиции за переговорным столом, а Азербайджан становился экономически сильнее, вооружался. Армянские политики убеждали себя, что крупномасштабной войны не будет и, если что, Россия остановит войну. Навасардян: «В 2010-х годах в Армении как результат разочарования в переговорном процессе произошло изменение в политическом сознании общества и элиты – что вообще ничего отдавать не надо. В азербайджанском обществе также постепенно разочаровались в переговорном процессе – если он не приносит результатов, если международное сообщество не способно помочь, значит, надо возвращать все силой. И уже все, а не только часть, – это и произошло». Золян: «Армянские военные продолжали думать, что они сильнее. Был опыт предыдущей войны – зачем что-то менять, если это работает? В это время Азербайджан очень много денег тратил на новые технологии. Например, важную роль в новой войне сыграли турецкие беспилотники «Байрактар».

Не бывает просто хороших соседей. Надо находить приемлемые условия, договариваться

Вторая карабахская война 2020 года унесла тысячи жизней и азербайджанских, и армянских солдат. Азербайджан одержал победу. Арутюнян: «Армения должна была, исходя из новой ситуации, попытаться предпринять шаги, чтобы армяне продолжали жить в Карабахе. Но даже этого не смогли сделать. Сначала заверили себя, что Путин защитит, Путин не допустит. На переговоры реальные не шли. Азербайджанцы воспользовались ситуацией, сыграли на том, что в мире заняты проблемой украинской войны».

С декабря 2022 года Азербайджан ввел блокаду Нагорного Карабаха, а 19-20 сентября 2023 года провел военную операцию, Армия обороны Нагорного Карабаха была полностью разбита, администрация перестала существовать, местное население решило уйти.

Арутюнян: «Не бывает просто хороших соседей. Надо находить приемлемые условия, договариваться. Мы должны дорасти до этого. Так было в Европе – века потребовались, пока они пришли к идее, что надо договариваться. Мы, азербайджанцы, русские пока еще не умеем». Навасардян: «Конфликт армяно-азербайджанский – это общая проблема двух стран, она мешает и им, и нам жить нормально и развиваться. Если мы воспримем ее как общую проблему, мы вместе будем искать ее решение».