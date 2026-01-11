Задержки с открытием сезона, неработающая система искусственного оснежения, дорожный коллапс в новогодние дни и отсутствие внятной стратегии развития — с этими проблемами, по словам представителей туристического бизнеса, Грузия входит в последние годы в каждый зимний сезон. О ситуации на горнолыжных курортах говорим с гостями Некруглого стола — соучредителем Бизнес-ассоциации Гудаури Мирандой Эсакиа и представителем туристической компании Traffic Travel Цотнэ Джапаридзе.

— Батоно Цотнэ, с какими проблемами столкнулась этой зимой туристическая инфраструктура в Грузии? В первую очередь это, наверное, дороги, безопасность маршрутов, указатели, доступность удалённых достопримечательностей, санузлы, наконец?

— Проблем так много, что даже не знаю, с чего начать. Первая, и, наверное, самая главная — это то, что система оснежения на горнолыжном курорте не работает должным образом, нам очень поздно объявляют дату открытия сезона, что не дает нам возможности планировать нашу деятельность и заблаговременно начать бронирование. Декабрь — это тот месяц, когда наступает минусовая температура, и это есть оптимальный период, когда должна начать работу система искусственного оснежения. На нее уже потрачены десятки миллионов долларов, но она не работает, и когда мы благодаря ей могли бы продлить сезон на месяц и получить дополнительную прибыль, у нас ничего не получается, потому что мы не знаем, когда этот сезон нам откроют. Это все лишь одна проблема, а их очень много…

— Почему государству безразлична эта проблема, ведь курорт должен приносить немалые деньги в бюджет?

Факт, что происходящее в Гудаури власти не волнует

— А что власти интересует вообще, кроме сомнительных тендеров, за счет которых идет обогащение близких, друзей и родных в условиях непотизма. Страна находится в руках непрофессионалов, которых ничего не интересует, кроме собственных карманов. Факт, что происходящее в Гудаури власти не волнует, потому что в Бакуриани, например, ситуация гораздо лучше: и трассы ухожены, и инфраструктура намного лучше, и оборудование для оснежения тоже хорошо работает. А почему? Потому что у нашего главного олигарха там есть резиденция и туда ездит его ближайшее окружение.

— Калбатоно Миранда, что произошло в новогодние дни в Гудаури? Это один из самых популярных горнолыжных курортов в Грузии, куда приезжают из Европы люди среднего достатка, но, как я знаю, в нынешнем году поток значительно снизился…

— Соглашусь с очень конкретной, критичной и правильной оценкой Цотнэ. Добавлю одно, что Гудаури среди юридических лиц публичного права, к которым относятся еще Сванети, Бакуриани и Годердзи, является самым ценным курортом. Мы, Бизнес-ассоциация Гудаури, уже давно просили результаты аудита по Гудаури, и к нам, наконец они попали, их нам дали, (и не только Гудаури, но и всех остальных курортов, хотя не такие подробные, как нам хотелось бы, и мы продолжаем бороться за то, чтобы их получить). И когда они к нам попали, представьте себе, картина оказалась следующей: единственный курорт, который приносит прибыль — это Гудаури, все остальные работают в минус, но в Гудаури не остается ни одного тетри, потому что вся прибыль от него идет на развитие остальных трех. Совершенно непонятно, почему это делается, когда даже на высоте 2100 метров уже и льда практически нет, а высота самой горы — 3400 метров. Возможно, вы сочтете это бездоказательной информацией, но все указывает на то, что у наших властей нет никакого интереса к Гудаури.

Лично я, начиная с сентября, выступала со всевозможных медиаплатформ, говоря о проблеме дороги. Шесть лет мы добивались реабилитации полуторакилометрового отрезка дороги на подъезде к Гудаури, который был полностью разрушен. Наконец дорогу отремонтировали, но кому-то пришло в голову сделать пешеходную часть за счет проезжей, она сузилась, и теперь две машины там разъехаться не могут даже летом, не говоря о зиме. Кроме этого, мы просили выделить место для парковки и обеспечить ее менеджмент, потому что кто-то должен штрафовать, отвозить машину на штрафную стоянку и так далее, потому что из России въезжает огромное количество машин и они тоже паркуются как попало… Словом, мы просили обратить внимание на эти детали, но конечно, наши просьбы проигнорировали, и когда количество туристов к новогодним праздникам достигло своего пика, тысячи машин оказались припаркованными именно на том отрезке пути, о котором я говорила. Пошел сильный снег, машины вообще не двигались, соответственно не могла передвигаться ни снегоочистительная техника, ни машины скорой помощи, ни мусоровозы — город переполнился мусором. Представьте себе, лыжный спорт нельзя считать безопасным, там в любое время может что-то случится с туристом, а медицинской помощи оказать невозможно. Возник коллапс, все это длилось около 5-6 часов, картина была жуткая.

Что происходит сегодня. Примерно к 6 — 7 января все туристы, которые приезжали на новогодние праздники, разъехались. Такой картины уже нет, хотя мусор пока на месте. Сейчас начали заниматься штрафной стоянкой и обеспечением машин-эвакуаторов, и у меня появилась надежда, потому что на днях у меня была встреча с чиновником высокого ранга в Министерстве экономики и устойчивого развития, который лично приехал туда, включился в процесс и пообещал, что к февралю, когда пойдет второй поток туристов из Европы, уже более состоятельных, эти проблемы будут решены.

— Батоно Цотнэ, я спрашивала о безопасности маршрутов. Как я поняла, в этом отношении страдают все зимние курорты, кроме Бакуриани. А что с Тушети и Хевсурети? Они по-прежнему самые опасные маршруты?

Цотнэ Джапаридзе: Я бы не стал давать такую характеристику. Дело в том, что дорога в Тушети в самом деле не вымощена и не асфальтирована, это горная дорога. Но если водитель опытный, знает эту дорогу, то особой опасности она собой не представляет. Но речь идет о летнем сезоне, когда туда едут туристы. Что касается осенне-зимне-весеннего сезона, то туда нет смысла и подниматься, потому что в это время там никого нет — местное население спускается в села Кахети и там зимует.

Но если честно, о каких новых направлениях можно вести речь, когда со старыми государство не справляется? Давайте сначала приведем в порядок все то, что у нас есть, а потом будем говорить о других направлениях.

— Хотела поговорить о нехватке подъёмников в Гудаури и необходимости строительства новых канатных дорог, чтобы уменьшить очереди и повысить пропускную способность. Но теперь понимаю бессмысленность вопроса, пока не решится проблема дорог и парковок, хотя, наверное, это можно делать параллельно…. Между тем и Сванети сталкивается с серьёзными проблемами: перебои с электричеством, интернетом и тоже некачественными дорогами, что отпугивает туристов зимой. Есть ли потенциал у соответствующих служб и ведомств, чтобы решить эти проблемы и не снизить турпоток?

Я не вижу особых перспектив для развития Сванети как горнолыжного курорта в ближайшее время

Цотнэ Джапаридзе: Да, это горнолыжный курорт, куда ездишь зимой кататься на лыжах и где температура может снижаться до -20 градусов, и это регион, в котором есть вечная проблема с электроснабжением, потому что ее создают охотники за биткойнами. А ведь регион совершенно не газифицирован, там все держится на электроэнергии. Лично я туристов туда зимой уже не вожу, потому что, представьте себе, там часто отключают свет, это создает проблемы для канатных дорог, потом турист приходит в гостиницу, ему хочется помыться и погреться, а горячей воды нет, и для него наступает почти апокалипсис. И все эти радости его ждут, если он все же попадает в Сванети, потому что и это проблема — дороги вовремя никогда не чистят.

И вообще, перспектива Сванети как горнолыжного курорта будет весьма туманной до тех пор, пока не построят тот тоннель, который задумали еще при предыдущих властях, но с приходом новых так и не построили. Речь о тоннеле между Верхней и Нижней Сванети, этот проект остановили в 2012 году, как и многие другие. Этот тоннель мог за пару-тройку часов позволить туристам попасть из Кутаиси в Ушгули, теперь же туристы много раз подумают, прежде чем решиться потратить два дня на дорогу туда и обратно. Самолет из Кутаиси в Местию — тоже вещь ненадежная, он вмещает всего 20 человек и не может летать в непогоду.

Так что я не вижу особых перспектив для развития Сванети как горнолыжного курорта в ближайшее время, даже если там не будет проблем с электричеством.

— Как работают Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, ответственное за стратегию туризма, Национальная администрация туризма — основное профильное ведомство, представители местных органов власти регионов- курортов? Можно ли говорить о координации между этими структурами? Наверное, это могло бы помочь избежать многих проблем в сфере туризма?

Миранда Эсакиа: Я могу очень коротко ответить на этот вопрос. Помните, я говорила вам, что мы потребовали заключение аудита горных курортов. Так вот, Агентство развития горных курортов, государственная структура, в первых же строчках пишет: «Полное отсутствие стратегии развития». Представляете? Государственная структура о государственной структуре! О чем говорить дальше? Похоже, какой-то профессионал просто не смог закрыть на это глаза и написал такое. Я не знаю, мы, видимо, существуем еще по какой-то инерции или милостью божией. Все у нас есть — и природа, и достопримечательности, но они есть везде, и никому не захочется стоять в пробках по полдня, чтобы на все это посмотреть, или сломать ногу на обледенелой неочищенной дороге, или сутками ожидать врачебной помощи в случае необходимости, или искать туалет, путешествуя по высокогорью, или тонуть в мусоре. Инерция тоже не вечна, и наш туризм уже идет не вперед, а назад, без выверенной стратегии мы как птицы с отрубленной головой. И если прямо сейчас не начать над этим работать, мы уже никого никогда не догоним…

— Если бы вы были у руля или от вас что-то зависело, с чего бы вы начали?

Миранда Эсакиа: Я не стала бы идти в руководство, потому что, к сожалению, весь туризм слишком связан с политикой, а я всего лишь занята бизнесом. Но в силу этого бизнеса и защиты интересов Гудаури мне все же приходилось часто встречаться с представителями нынешнего правительства, хотя я не разделяю политики властей, скажу прямо. Это были и губернаторы региона, и люди из Министерства экономики, Национальной администрации туризма, я прописывала им на бумаге все проблемы и проекты, и у нас были довольно громкие дебаты и споры, после которых они пожимали мне руки и говорили: хорошо, мы обещаем все сделать или исправить, — но все оставалось, как было. За последние два года встреч было намного меньше, потому что, честно, мы устали от этого вранья и пустых обещаний. Я не сомневаюсь, что там есть профессионалы, у которых, может быть, и болит душа за все это, и они хотели бы что-то сделать для развития какого-то конкретного региона, но, к сожалению, в нашей стране все решает один человек. И пока у него или его окружения не появится интерес к этому региону, месту, нет никакого смысла во встречах в министерстве, департаменте и у губернатора. Вы понимаете, да, какая безнадежная ситуация?

Прекрасно меня встречает губернатор региона, хороший человек, внимательно выслушивает, понимает все, но в действительности сделать ничего не может, у него нет никакой силы. Так что, у меня нет никакой надежды: чтобы суметь это сделать, я должна быть Бидзиной Иванишвили, а у меня нет никакого желания им быть.

— То есть привлекать туристов с высокой покупательной способностью мы пока не можем, я так понимаю, несмотря на уникальные виды туризма — культурный, гастрономический, горный, винный, агротуризм, батоно Цотнэ?

Турист из Германии или Чехии вряд ли захочет приехать сюда во второй раз

Цотнэ Джапаридзе: Именно. Потому что, приехав однажды в Гудаури, перед этим испытав на себе все тяжести передвижения из Тбилиси, которое действительно небезопасно из-за потока грузовых машин на трассе, затем протопав с чемоданами по грязи, чтобы добраться до гостиничного номера, столкнувшись с далеко не идеальными лыжными трассами и подъемниками, мусором повсюду, — турист из Германии или Чехии вряд ли захочет приехать сюда во второй раз. И вот так этот по кирпичикам созданный нами туризм рассыпается, как карточный домик, потому что власти хотят увести нас подальше от Европы на север. И теперь уже реально Армения и Азербайджан становятся для нее альтернативой — я очень рад за них, потому что это наш регион, наши соседи, — но Грузия уходит назад и теряет для нее нашу привлекательность. Тем более, если принять во внимание еще и политическую обстановку в стране.

