Кавелашвили предлагает помиловать оппозиционеров в обмен на участие в выборах

Михаил Кавелашвили пообещал помиловать заключённых политиков, если те согласятся принять участие в предстоящих муниципальных выборах. Соответствующее заявление президент, чью легитимность не признают оппозиция и часть грузинской общественности, опубликовал на своей странице в Facebook.

«Предлагаю всем соответствующим осуждённым политикам обратиться ко мне с заявлением о помиловании и в этом же заявлении подтвердить своё желание участвовать в выборах. В случае такого обращения я незамедлительно издам акт о помиловании», — написал Кавелашвили.

Местные выборы в Грузии назначены на 4 октября 2025 года. Однако восемь оппозиционных партий уже заявили о бойкоте избирательного процесса.

По словам Кавелашвили, важно, чтобы в выборах приняли участие все политические силы, зарегистрированные в соответствии с законодательством страны. Он также подчеркнул необходимость того, чтобы все партии имели возможность провести полноценную предвыборную кампанию.

За четыре месяца до местных выборов в тюрьме одновременно находятся восемь политиков. Шестеро из них - лидеры разных оппозиционных политических партий. Все они находятся в заключении за неявку в парламентскую следственную комиссию, легитимность которой они не признают.

Некоторые находились в предварительном заключении, но к настоящему моменту все восемь уже приговорены к тюремному заключению. Об участии в выборах размышляет партия «Лело», лидеры которой Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе также приговорены к тюремным срокам.

Среди восьми партий, которые отказываются участвовать в выборах в органы местного самоуправления, поскольку считают, что это «создаст видимость легитимности незаконного российского режима», следующие:

«Площадь Свободы» (бывший член коалиции «Сильная Грузия»)

«Европейская Грузия»

«Единое национальное движение»

«Стратегия Агмашенебели»

«Ахали»

«Гирчи-Больше Свободы»

«Дроа»

«Федералисты»

4 июля к 8 месяцам лишения свободы был приговорен экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили. Он стал восьмым оппозиционным политиком, получившим тюремный срок за неявку на заседание комиссии, которую возглавляет Тея Цулукиани.