Кавелашвили предлагает помиловать оппозиционеров в обмен на участие в выборах

Михаил Кавелашвили пообещал помиловать заключённых политиков, если те согласятся принять участие в предстоящих муниципальных выборах. Соответствующее заявление президент, чью легитимность не признают оппозиция и часть грузинской общественности, опубликовал на своей странице в Facebook.
«Предлагаю всем соответствующим осуждённым политикам обратиться ко мне с заявлением о помиловании и в этом же заявлении подтвердить своё желание участвовать в выборах. В случае такого обращения я незамедлительно издам акт о помиловании», — написал Кавелашвили.
Местные выборы в Грузии назначены на 4 октября 2025 года. Однако восемь оппозиционных партий уже заявили о бойкоте избирательного процесса.
По словам Кавелашвили, важно, чтобы в выборах приняли участие все политические силы, зарегистрированные в соответствии с законодательством страны. Он также подчеркнул необходимость того, чтобы все партии имели возможность провести полноценную предвыборную кампанию.
За четыре месяца до местных выборов в тюрьме одновременно находятся восемь политиков. Шестеро из них - лидеры разных оппозиционных политических партий. Все они находятся в заключении за неявку в парламентскую следственную комиссию, легитимность которой они не признают.
Некоторые находились в предварительном заключении, но к настоящему моменту все восемь уже приговорены к тюремному заключению. Об участии в выборах размышляет партия «Лело», лидеры которой Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе также приговорены к тюремным срокам.
Среди восьми партий, которые отказываются участвовать в выборах в органы местного самоуправления, поскольку считают, что это «создаст видимость легитимности незаконного российского режима», следующие:
- «Площадь Свободы» (бывший член коалиции «Сильная Грузия»)
- «Европейская Грузия»
- «Единое национальное движение»
- «Стратегия Агмашенебели»
- «Ахали»
- «Гирчи-Больше Свободы»
- «Дроа»
- «Федералисты»
4 июля к 8 месяцам лишения свободы был приговорен экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили. Он стал восьмым оппозиционным политиком, получившим тюремный срок за неявку на заседание комиссии, которую возглавляет Тея Цулукиани.
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